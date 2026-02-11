Những ngày cận Tết Nguyên đán, khi thị trường phim Việt bước vào giai đoạn nước rút truyền thông, bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng do Trường Giang làm đạo diễn bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Nguyên nhân đến từ thông báo Jack - J97 sẽ đảm nhận phần thể hiện ca khúc nhạc phim mang tên Đứa Trẻ Mùa Đông Chí, kèm dòng trạng thái “Ai cũng từng là một đứa trẻ” được Trường Giang chia sẻ trên trang cá nhân. Thời điểm công bố chỉ còn chưa đầy một tuần trước thềm Tết càng khiến thông tin này lan truyền nhanh chóng và tạo hiệu ứng trái chiều rõ rệt trên mạng xã hội.

Trường Giang gây sốc khi mời Jack hát nhạc phim mới

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cộng đồng mạng lập tức chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng việc mời Jack tham gia dự án là lựa chọn gây tranh cãi, bởi nam ca sĩ từng vướng không ít ồn ào đời tư trong thời gian qua. Đặc biệt, trước đó anh từng bị xử phạt hành chính và đình chỉ hoạt động sau màn trình diễn bị cho là “trái thuần phong mỹ tục”. Với những khán giả còn giữ thái độ dè dặt, việc Jack trở lại trong một dự án phim Tết, thời điểm nhạy cảm và có tính gia đình cao khiến họ băn khoăn về tính phù hợp hình ảnh.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng âm nhạc và điện ảnh là hai phạm trù nghệ thuật độc lập, việc lựa chọn ca sĩ cho nhạc phim nên được đánh giá dựa trên chuyên môn và sự phù hợp với tinh thần tác phẩm. Nhóm khán giả này nhìn nhận quyết định của Trường Giang dưới góc độ sáng tạo cá nhân, cho rằng nên chờ sản phẩm chính thức ra mắt trước khi đưa ra nhận định cuối cùng.

Anh Tú Atus

là nam chính của Trường Giang

Giữa làn sóng tranh luận đó, những cái tên không trực tiếp liên quan đến quyết định mời Jack lại bất ngờ bị réo gọi. Đó chính là Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI. Sở dĩ, dân tình gọi tên Anh Tú Atus vì anh là nam chính, được kỳ vọng là nhân tố dẫn dắt cảm xúc của Nhà Ba Tôi Một Phòng . Việc đảm nhận vai chính trong một dự án do Trường Giang đạo diễn được xem là bước tiến đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của Anh Tú Atus.

Trong khi đó, HIEUTHUHAI được đồn đoán là “secret” cuối cùng của Trường Giang. Nhiều người phỏng đoán, nam rapper sẽ góp mặt với 1 vai khách mời được giữ kín đến phút cuối. Bởi dàn cast chính của 2 Ngày 1 Đêm đã xuất hiện trong trailer phim, nhưng chỉ thiếu mỗi HIEUTHUHAI. Ngoài ra, cũng có thông tin cho rằng HIEUTHUHAI sẽ hợp tác nhạc phim với Trường Giang. Với sức hút mạnh mẽ từ lượng người hâm mộ đông đảo, HIEUTHUHAI được đánh giá là “bảo chứng truyền thông” cho bộ phim ở nhóm khán giả trẻ. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ này từng được xem là lợi thế giúp phim tạo độ phủ sóng trước mùa phim Tết.

HIEUTHUHAI vẫn là một bí ẩn, nhưng được đồn đoán chính là ẩn số được Trường Giang giữ đến cuối cùng (ảnh: FBNV)

Thế nhưng khi dự án vướng tranh cãi liên quan đến nhạc phim, hiệu ứng dây chuyền nhanh chóng xuất hiện. Trên các diễn đàn, không ít bình luận đặt câu hỏi về quan điểm của dàn diễn viên, thậm chí kêu gọi “xem xét lại” việc ủng hộ phim. Dù không phải người đưa ra quyết định mời Jack, cả HIEUTHUHAI lẫn Anh Tú Atus vẫn bị cuốn vào vòng xoáy dư luận, đúng nghĩa “nằm không cũng dính đạn”.

Netizen lo ngại cho việc những cái tên không liên quan bị lôi kéo vào ồn ào Trường Giang mời Jack hát nhạc phim:

Hiện tượng này cho thấy mức độ nhạy cảm của công chúng trước những ồn ào liên quan đến nghệ sĩ. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, ranh giới giữa cá nhân và tập thể trong một dự án ngày càng mờ nhạt. Khi một mắt xích gây tranh cãi, toàn bộ ê-kíp có thể chịu ảnh hưởng, bất kể vai trò cụ thể ra sao. Về phía HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus, đến thời điểm hiện tại cả hai vẫn giữ im lặng, tập trung vào hoạt động quảng bá phim theo kế hoạch. Việc phản hồi hay không phản hồi đều có thể tạo thêm làn sóng thảo luận mới.