Nếu phải chọn một gương mặt rapper trẻ xuất hiện nhiều trên các sân khấu âm nhạc dịp cuối năm, cái tên được nhắc đến chắc chắn không thể thiếu Nhật Hoàng. Sau khi “tốt nghiệp” Rap Việt mùa 4, nam rapper lập tức lao vào guồng quay biểu diễn với lịch trình từ Hà Nội đến TP.HCM.

Cuối năm 2025 chứng kiến một Nhật Hoàng hoạt động xuất hiện tại nhiều sự kiện âm nhạc. Dấu mốc đáng chú ý trong chuỗi hoạt động cuối năm của Nhật Hoàng phải kể đến việc góp mặt tại Human Act Prize 2025, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Lần đầu tiên đứng trên sân khấu một giải thưởng mang tầm vóc quốc gia, nam rapper mang đến ca khúc Bước Đều - sáng tác mới do chính anh chấp bút.

Ảnh: FBNV

Phần trình diễn của Nhật Hoàng ghi điểm nhờ năng lượng chân thành, cách xử lý tiết chế và tinh thần tích cực xuyên suốt từng câu rap. Hình ảnh “bước đều” được anh khai thác như một ẩn dụ về sự đồng hành, đoàn kết và bền bỉ, hoàn toàn hòa nhịp với chủ đề “Kiên trì phụng sự” của giải thưởng năm nay.

Ảnh: FBNV

Ngay sau đó, Nhật Hoàng tiếp tục xuất hiện tại WeYoung 2025 ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), một trong những sự kiện âm nhạc được giới trẻ mong chờ nhất dịp cuối năm. Giữa bầu không khí sôi động và dàn nghệ sĩ trẻ đông đảo, nam rapper vẫn tạo được dấu ấn riêng với màn solo Bước Đều đầy năng lượng.

Trên sân khấu WeYoung, Nhật Hoàng xuất hiện với phong thái tự tin, visual sáng cùng lối trình diễn chuyên nghiệp. Tiết mục mang màu sắc tích cực, truyền tải rõ nét tinh thần sức trẻ và niềm tự hào Việt Nam, trở thành một trong những khoảnh khắc được khán giả hưởng ứng nhiệt tình trong suốt đêm diễn.

Ảnh: WeYoung

Ảnh: WeYoung

Tại Trăm Phần Trăm Trẻ Live Session diễn ra ở công viên Vinhomes Central Park, Nhật Hoàng lại cho thấy một khía cạnh khác trong màu sắc âm nhạc của mình. Không gian live session mang tinh thần “yên một chút” giúp nam rapper có cơ hội kết nối với khán giả theo cách gần gũi hơn.

Màn kết hợp giữa Nhật Hoàng và PiaLinh trong ca khúc Gặp Lại để lại nhiều dư âm nhờ sự hòa quyện giữa giọng rap chắc nhịp và giọng hát trong trẻo. Màn thể hiện của hai nghệ sĩ góp phần giúp tiết mục mang lại cảm giác ấm áp và dễ chạm đến cảm xúc người nghe.

Ảnh: WeYoung

Ảnh: WeYoung

Chuỗi hoạt động trong những tháng cuối năm cho thấy Nhật Hoàng đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ rệt sau Rap Việt. Nam rapper xuất hiện trên nhiều sân khấu chuyên nghiệp và thay vì chạy theo hiệu ứng sau cuộc thi truyền hình thực tế, nam rapper kiên trì xây dựng hình ảnh thông qua trải nghiệm thực tế cũng như lan toả tinh thần tích cực. Và nếu tiếp tục giữ được điều này, Nhật Hoàng nhiều khả năng sẽ còn là cái tên được nhắc đến không chỉ trong mùa cuối năm mà còn trên chặng đường âm nhạc phía trước.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV



