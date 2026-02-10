Sân khấu Super Bowl bị Tổng thống Trump chê “tệ nhất lịch sử”: Cả núi tiền dàn dựng, khiến cả triệu người tự hào

Tại sân vận động Levi’s (Santa Clara, California) tối ngày 8/2, màn trình diễn giữa giờ nghỉ của trận Super Bowl LX với sự góp mặt của Bad Bunny, Lady Gaga và Ricky Martin đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông thực sự. Không chỉ là một chương trình giải trí đơn thuần, tiết mục kéo dài 13 phút này đã thiết lập những tiêu chuẩn mới về nghệ thuật dàn dựng và sức mạnh của dòng nhạc Latin trên bản đồ thế giới.

Nam ca sĩ Bad Bunny, đã khuấy động sân khấu bằng loạt ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của mình bằng loạt bản hit Tití Me Preguntó và Yo Perreo Sola. Toàn bộ phần trình diễn hầu như được thực hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, một hiện tượng cực kỳ hiếm hoi tại một sự kiện thể thao mang tính biểu tượng của nước Mỹ.. Sân khấu càng thêm sức nóng với sự góp mặt của dàn khách mời hùng hậu. "Ông hoàng nhạc Latin" Ricky Martin xuất hiện đầy phong độ trong ca khúc LO QUE LE PASÓ A HAWAii, trong khi Lady Gaga gây bất ngờ với phiên bản phối lại theo phong cách Latin của Die With A Smile. Cùng với sự hiện diện của dàn sao gốc Latin đình đám như Cardi B, Karol G, Pedro Pascal và Jessica Alba đã tạo nên một sự kết nối văn hóa mạnh mẽ.

Điểm nhấn ấn tượng nhất và cũng là điều khiến giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục chính là tư duy dàn dựng sân khấu. Thông thường, các show Halftime của Super Bowl luôn lạm dụng những yếu tố công nghệ như màn hình LED khổng lồ, ánh sáng laser hay hiệu ứng sân khấu ảo diệu đang dần trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, lần này chương trình diễn ra vào ban ngày, dưới ánh sáng tự nhiên của California. Điều này đặt ra một bài toán cực khó về ngôn ngữ sân khấu khi mọi thứ đều "lộ thiên". Để giải quyết, đội ngũ sản xuất đã lược bỏ hoàn toàn các hiệu ứng điện tử, tập trung tối đa vào yếu tố con người và dàn dựng thủ công.Sân khấu được biến hóa thành một cánh đồng mía xanh mướt, tái hiện sống động những hình ảnh mang tính biểu tượng của vùng Puerto Rico.

Bên cạnh sự thành công về mặt kỹ thuật, chương trình còn để lại những dấu ấn cảm xúc đậm nét qua các chi tiết dàn dựng tinh tế. Việc lồng ghép các nhân vật biểu tượng hay khoảnh khắc nam ca sĩ tương tác với máy quay bằng những ánh nhìn đầy thông điệp đã tạo nên một sự kết nối chặt chẽ với hàng trăm triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ. Điểm nhấn gây bất ngờ nhất của chương trình là lần đầu tiên một lễ cưới thật được tổ chức ngay trong khuôn khổ biểu diễn, với sự chứng kiến và ký xác nhận vào giấy chứng nhận kết hôn từ chính Bad Bunny. Đặc biệt, màn kết thúc với sự xuất hiện của những lá cờ và lời hát gọi tên các quốc gia ở Tây Bán Cầu đã tạo nên một bầu không khí đoàn kết và đầy năng lượng. Nhiều người nhận xét rằng, chính cái đẹp trong sự sắp đặt thủ công và chân thực này đã cứu rỗi sự khô khan của những công nghệ trình diễn lối mòn.

Ngay sau khi kết thúc, màn trình diễn đã tạo nên một làn sóng tán thưởng khổng lồ, làm bùng nổ các nền tảng mạng xã hội toàn cầu với hàng triệu lượt thảo luận. Trên mạng xã hội toàn cầu, cộng đồng yêu nhạc không ngớt lời ca ngợi đây là một "kiệt tác trình diễn" đầy cảm hứng và mãn nhãn bậc nhất thập kỷ. Đa số khán giả bày tỏ sự kinh ngạc trước sự chân thực và tỉ mỉ của dàn dựng thủ công, khẳng định rằng năng lượng bùng nổ của các nghệ sĩ đã hoàn toàn xóa nhòa rào cản ngôn ngữ, biến tiết mục thành một hiện tượng văn hóa tràn đầy cảm xúc và sức sống, chinh phục hoàn toàn trái tim của hàng trăm triệu người xem.

Sức hút của chương trình còn tạo nên một "cơn bão" meme càn quét khắp các cõi mạng. Từ biểu cảm hưng phấn tột độ của "ông chú" Pedro Pascal trên khán đài đến hình ảnh 380 nhân viên ngụy trang "xanh lá" lấp ló sau bụi mía đều bị netizen nhanh tay chế thành ảnh minh họa cho đủ mọi tình huống dở khóc dở cười. Đặc biệt, khoảnh khắc Bad Bunny vừa cầm mic hát vừa tranh thủ ký giấy kết hôn cho đôi trẻ ngay trên sân khấu đã giúp anh nhận về danh hiệu "ông hoàng đa nhiệm".

Tuy nhiên, như mọi sự kiện mang tầm ảnh hưởng lớn, màn trình diễn này cũng đối mặt với những luồng dư luận trái chiều gay gắt. Cựu Tổng thống Donald Trump đã không ngần ngại chỉ trích trên mạng xã hội Truth Social, gọi đây là "màn trình diễn tệ nhất lịch sử". Ông cho rằng phần vũ đạo quá táo bạo và không phù hợp với đối tượng khán giả trẻ em theo dõi truyền hình.

Rào cản ngôn ngữ cũng là một điểm gây tranh cãi lớn. Việc một chương trình giải trí lớn nhất nước Mỹ lại được trình diễn gần như hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha đã khiến một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tính phù hợp. Đặt biệt với phần trình diễn của Lady Gaga, màn trình diễn ca khúc Die With A Smile của cô đã nhận về nhiều lời nhận xét trái chiều từ người hâm mộ. Ý tưởng phối lại bản hit theo phong cách Salsa những tưởng sẽ là một ý định bất ngờ và táo bạo nhưng lại nhận về sự chê bai không ngớt của dân mạng. Khán giả đánh giá rằng bản phối này như một “thảm họa âm nhạc”, nhạc và lời không hề ăn khớp với nhau, tạo cảm giác “nhạc một đằng, lời một nẻo”, khiến màn trình diễn trở nên lạc nhịp so với tổng thể chương trình.

Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận sức hút khổng lồ của Super Bowl Halftime Show năm nay với con số ước tính hơn 135 triệu người theo dõi trực tiếp toàn cầu. Phần trình diễn được đăng tải trên YouTube đã đạt gần 50 triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày đăng tải đã cho thấy sức hút lớn của tiết mục. Đây là một tiết mục gây tiếng vang lớn, mang đến những bài học đáng học hỏi về cách kết hợp giữa tư duy nghệ thuật dàn dựng thông minh và thực lực biểu diễn của nghệ sĩ để chinh phục đám đông. Màn trình diễn không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao toàn cầu của Bad Bunny mà còn chứng minh rằng nghệ thuật dàn dựng khi được đầu tư bằng trí tuệ và sự tỉ mỉ có thể vượt qua mọi giới hạn.