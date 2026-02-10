Gương mặt cứng đờ tới phát sợ của công chúa Kpop

Mới đây, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại một đoạn video ghi lại khoảnh khắc phát biểu của Jang Wonyoung, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì những bình luận quen thuộc xoay quanh nhan sắc “công chúa Kpop”, đoạn video lần này lại làm dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều.

Trong đoạn clip đang lan truyền, Jang Wonyoung xuất hiện với gương mặt bị nhận xét là có phần cứng đờ, biểu cảm khác lạ so với hình ảnh thường thấy. Chính sự thay đổi này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, kéo theo hàng loạt suy đoán từ cư dân mạng. Không ít người cho rằng nữ idol đã can thiệp thẩm mỹ quá đà, thậm chí đặt nghi vấn gương mặt chưa kịp hồi phục hoàn toàn nhưng cô vẫn phải xuất hiện tại lễ trao giải.

Từ những nghi vấn ban đầu, làn sóng tranh luận nhanh chóng lan rộng khi đoạn video thu hút lượng lớn tương tác trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng gương mặt của Jang Wonyoung trông thiếu tự nhiên, biểu cảm kém linh hoạt, cơ mặt dường như ít chuyển động. Một số ý kiến còn chỉ ra môi trên có phần cứng, khóe miệng ngày càng rộng so với thời điểm mới debut. Thậm chí, có người cho rằng nữ idol đang lạm dụng việc dặm môi quá thường xuyên khiến filler không kịp tan, dẫn đến tổng thể gương mặt mất đi sự hài hòa vốn có, khác xa vẻ đẹp tự nhiên như trước đó.

Tuy nhiên, song song với những ý kiến chỉ trích, nhiều khán giả cũng lên tiếng bênh vực nữ idol. Theo họ, sự khác lạ trong đoạn clip có thể xuất phát từ kỹ thuật makeup, ánh sáng sân khấu hoặc góc quay cận cảnh - những yếu tố vốn dễ khiến gương mặt trông kém tự nhiên trong video động. Bên cạnh đó, trong môi trường giải trí Kpop đầy áp lực, việc idol chăm chút ngoại hình hay can thiệp thẩm mỹ ở mức độ nhất định không phải điều quá bất ngờ, vì vậy những suy đoán tiêu cực bị cho là còn thiếu cơ sở.

Vẻ đẹp tự nhiên như trước đó của Jang Wonyoung (Ảnh: X)

Được biết, đoạn video gây tranh cãi thực chất được ghi lại tại Lễ trao giải K-World Dream Awards 2025, diễn ra vào tháng 8/2025, chứ không phải hình ảnh mới. Tại thời điểm đó, Jang Wonyoung có lịch trình dày đặc và liên tục xuất hiện tại nhiều sự kiện lớn. Nếu nhìn lại loạt ảnh tĩnh được truyền thông và người hâm mộ ghi nhận trong cùng sự kiện, có thể thấy đa số hình ảnh của nữ idol đều không cho thấy dấu hiệu bất thường. Ngược lại, Jang Wonyoung vẫn giữ được vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt rạng rỡ và thần thái quen thuộc.

Tại thời điểm đó Jang Wonyoung vẫn giữ được vẻ ngoài trong trẻo, gương mặt rạng rỡ và thần thái quen thuộc (Ảnh: topstarnews)

Chính sự chênh lệch giữa một vài khoảnh khắc video động và loạt ảnh tĩnh đã được công bố trước đó đã trở thành yếu tố then chốt khiến tranh cãi bị đẩy đi xa hơn. Trong khi ảnh chụp thường được chọn lọc kỹ lưỡng, dễ làm nổi bật các đường nét hài hòa, thì video quay cận cảnh lại phơi bày rõ chuyển động cơ mặt và biểu cảm tức thời. Với một gương mặt luôn nằm trong “tầm ngắm” của công chúng như Jang Wonyoung, chỉ một khoảnh khắc khác lạ cũng đủ để trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Từ câu chuyện này, những tranh cãi xoay quanh ngoại hình của nữ idol tiếp tục được khơi lại khi trước đó, Jang Wonyoung từng gây chú ý với đôi môi bị nhận xét là khác lạ. Trong một số đoạn clip quay cận cảnh, đôi môi của cô trông thiếu cân đối, khóe miệng có phần lệch, biểu cảm gương mặt bị cho là kém tự nhiên. Sự lặp lại của những khoảnh khắc gây bàn tán, đặc biệt khi đặt cạnh hình ảnh tĩnh vốn quen thuộc, càng khiến dư luận đặt thêm nhiều dấu hỏi.

Jang Wonyoung được biết đến là một trong những mỹ nhân thế hệ mới, luôn gắn liền với hình tượng sang chảnh, ngọt ngào, chuẩn “công chúa Kpop”. Sở hữu gương mặt thanh tú, tỷ lệ hài hòa cùng khí chất nổi bật, nữ idol sinh năm 2004 luôn trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Chính vì vậy, mọi thay đổi dù rất nhỏ trong diện mạo hay biểu cảm của thành viên IVE cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và cộng đồng mạng.

