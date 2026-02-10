Vượt mặt dàn sao đình đám, Á quân Vietnam Idol được hit-maker đình đám Vbiz "chọn mặt gửi vàng"

Mới đây, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã giới thiệu ca khúc mới mang tên SẠCCC PIN, với sự tham gia thể hiện của Lâm Phúc - Á quân Vietnam Idol 2023 và rapper SIXTY UPTOWN. Ca khúc thuộc thể loại Pop, có giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu vừa phải, được phát hành trong thời điểm cận kề mùa lễ Tình nhân.

Mới đây, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã giới thiệu ca khúc mới mang tên SẠCCC PIN, với sự tham gia thể hiện của Lâm Phúc và rapper SIXTY UPTOWN

Trước khi chính thức ra mắt, dự án gây chú ý khi Hứa Kim Tuyền triển khai một chiến dịch casting vocal công khai nhằm tìm kiếm giọng ca phù hợp cho ca khúc. Đây là lần đầu tiên nam nhạc sĩ áp dụng hình thức tuyển chọn mở, thay vì hợp tác trực tiếp với nghệ sĩ như thường thấy. Chiến dịch nhận được sự quan tâm của công chúng, với sự tham gia của nhiều ca sĩ như Tóc Tiên, Văn Mai Hương, CARA, Lâm Phúc… Thông qua các phiên bản cover được chia sẻ trên mạng xã hội, dự án tạo ra lượng tương tác đáng kể. Kết quả, Lâm Phúc được lựa chọn là giọng ca chính, với phiên bản dự thi đạt hơn 300.000 lượt xem, khoảng 37.000 lượt tương tác cùng nhiều nội dung lan tỏa trên các nền tảng chỉnh sửa video ngắn.

Phát hành vào dịp Valentine 2026, SẠCCC PIN sử dụng hình ảnh ẩn dụ “sạc pin” để mô tả vai trò của tình yêu như một nguồn hỗ trợ tinh thần, giúp con người cân bằng cảm xúc trước áp lực của cuộc sống. Tựa đề được cách điệu nhằm nhấn mạnh quá trình nạp lại năng lượng của nhân vật trong ca khúc, xoay quanh sự hiện diện và đồng hành giữa hai cá nhân.

Tựa đề được cách điệu nhằm nhấn mạnh quá trình nạp lại năng lượng của nhân vật trong ca khúc:

MV của bài hát có sự tham gia của BEYUM và ZESS, vào vai hai người trẻ làm việc trong môi trường văn phòng. Nội dung xoay quanh những áp lực công việc thường nhật và cách các nhân vật tìm lại trạng thái cân bằng thông qua sự chia sẻ và gắn bó trong mối quan hệ tình cảm.

MV của bài hát có sự tham gia của BEYUM và ZESS, vào vai hai người trẻ làm việc trong môi trường văn phòng (Ảnh: NVCC)

Về mặt âm nhạc, SẠCCC PIN tiếp tục theo đuổi phong cách Pop nhẹ nhàng, mang tính tự sự - hướng sáng tác quen thuộc của Hứa Kim Tuyền. Ca khúc được sản xuất bởi S•HUBE, với cách hòa âm hiện đại, phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Đây cũng là dự án đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Hứa Kim Tuyền với Lâm Phúc và SIXTY UPTOWN.

Dự án đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Hứa Kim Tuyền với Lâm Phúc và SIXTY UPTOWN:

Sau khi phát hành, SẠCCC PIN ghi nhận mức độ quan tâm đáng kể từ khán giả trên các nền tảng mạng xã hội. Trên các mạng xã hội, ca khúc được nhắc đến với nhiều nhận xét xoay quanh giọng hát của Lâm Phúc, được đánh giá phù hợp với màu sắc Pop nhẹ nhàng của bài hát. Bên cạnh đó, màu sắc âm nhạc mang tính tự sự quen thuộc của Hứa Kim Tuyền tiếp tục là yếu tố được nhắc tới, trong khi phần rap của SIXTY UPTOWN tạo điểm nhấn, giúp ca khúc có thêm lớp màu hiện đại.

Ở mảng hình ảnh, MV với sự tham gia của BEYUM và ZESS cũng thu hút thảo luận của khán giả. Nhiều ý kiến để lại bình luận về sự kết hợp tự nhiên của cặp đôi, đồng thời bày tỏ sự tò mò về thông tin cá nhân của hai diễn viên. Trên các nền tảng chia sẻ video ngắn, một số trích đoạn ca khúc và hình ảnh trong MV tiếp tục được sử dụng lại, cho thấy mức độ lan tỏa nhất định của dự án sau thời điểm ra mắt.