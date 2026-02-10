Ngày 9/2, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365daband không còn hiển thị trên YouTube. Khi truy cập vào đường link cũ từng ghi nhận hơn 630 triệu lượt xem, người dùng chỉ nhận được thông báo “Video không có sẵn”. Việc một trong những MV có lượt xem cao nhất lịch sử Vpop đột ngột “biến mất” nhanh chóng khiến người hâm mộ hoang mang, đồng thời dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh bản quyền và tình trạng kênh đăng tải.

Will - thành viên 365daband (ảnh: FBNV)

Will cập nhật bài đăng Threads cho biết đang làm việc với YouTube để khôi phục MV Bống Bống Bang Bang

Không chỉ khán giả, những người trong cuộc cũng không giấu được sự bàng hoàng. Sáng 9/2, Will - thành viên nhóm 365daband đã lên tiếng trên Threads, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Will phẫn nộ vì kênh YouTube nhóm bị hack, khiến cả nước biết MV 600 triệu views "bay màu". Trong bài đăng, Will chia sẻ hình ảnh chụp màn hình đang làm việc với một bên liên quan để nhờ hỗ trợ khôi phục kênh YouTube của nhóm, đồng thời cho biết tín hiệu ban đầu là tích cực. Động thái này phần nào trấn an người hâm mộ, cho thấy các thành viên đang chủ động xử lý sự cố.

Trước đó, OnlyC - nhạc sĩ sáng tác và cũng là nhà sản xuất của Bống Bống Bang Bang đã chia sẻ trên trang cá nhân về sự việc. Anh thừa nhận bản thân cũng bất ngờ khi MV biến mất và đã liên hệ các bên liên quan để tìm hiểu nguyên nhân. Theo ghi nhận đến thời điểm này, nguyên nhân MV Bống Bống Bang Bang không còn hiển thị không xuất phát từ vấn đề bản quyền hay vi phạm nội dung. Thay vào đó, kênh YouTube đăng tải bản MV gốc của 365daband đã bị đóng hoặc không còn tồn tại, kéo theo toàn bộ video trên kênh không thể truy cập. Trên YouTube hiện chỉ còn một phiên bản khác của Bống Bống Bang Bang được đăng tải trên kênh Yeah1 Music cách đây khoảng 9 năm, với hơn 42 triệu lượt xem.

Bống Bống Bang Bang là hit quốc dân của 365daband

Việc MV bay màu khiến cả nước hoang mang

Bống Bống Bang Bang được phát hành năm 2016, là ca khúc nằm trong dự án quảng bá cho bộ phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể do Ngô Thanh Vân sản xuất. Ngay khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh nhờ giai điệu vui tươi, tiết tấu rộn ràng, ca từ đơn giản, dễ nhớ cùng màu sắc cổ tích phù hợp với thiếu nhi. Phần vũ đạo của nhóm 365 trong MV cũng được đánh giá là dễ thương, dễ học, góp phần đưa ca khúc lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng YouTube.

Thời điểm ấy, chỉ sau hơn 6 tháng phát hành, Bống Bống Bang Bang đã cán mốc 100 triệu lượt xem. Trải qua nhiều năm, ca khúc được xem là “hit quốc dân”, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ khi liên tục được bật đi bật lại trên YouTube. Trước khi bất ngờ “bay màu”, MV này đã vượt mốc 600 triệu lượt xem, từng giữ vị trí MV của ca sĩ Việt có lượt xem cao nhất Vpop. Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi thông tin chính thức về khả năng khôi phục kênh và sự trở lại của MV gắn liền với ký ức của nhiều khán giả.