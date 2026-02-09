Không thể rời mắt trước màn kết hợp này: Mỹ nhân quyến rũ nhất Việt Nam khiến “kho báu” thêm phần ngọt ngào, tuyệt đối điện ảnh

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra và dư âm của những màn trình diễn đỉnh cao vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trên các nền tảng mạng xã hội. Không chỉ là nơi tôn vinh những nguồn cảm hứng mãnh liệt của năm, sân khấu WeChoice còn là nơi được khán giả mong chờ nhìn thấy những tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu, mãn nhãn. Trong số các tiết mục của đêm trao giải, bản mashup quy tụ bốn cá tính âm nhạc Juky San, (S)TRONG Trọng Hiếu, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng đang trở thành tâm điểm bàn tán nhờ sức hút của dàn nghệ sĩ cùng với ý tưởng dàn dựng độc đáo khiến khán giả không thể rời mắt. Đặc biệt, màn tương tác ngọt ngào đến "lụi tim" giữa (S)TRONG Trọng Hiếu và nàng thơ Jun Vũ đã ngay lập tức trở thành chủ đề viral, chiếm sóng khắp các diễn đàn giải trí ngay khi tiết mục vừa kết thúc.

MV oneshot ngay trên sân khấu Gala WeChoice Awards với màn kết hợp gây bất ngờ

Màn trình diễn này là sự kết hợp của bốn ca khúc Người Đầu Tiên, Kho Báu, Em Đau và Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua. Thay vì những sân khấu tách biệt, chương trình đã mang đến một trải nghiệm thị giác độc đáo khí một sân khấu được dàn dựng như đang quay MV ngay tại hiện trường. Kỹ thuật quay one-shot được áp dụng, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc, từ sự trong trẻo của Juky San, nét sâu lắng của Phùng Khánh Linh, sự nồng nàn của Hoàng Dũng cho đến nguồn năng lượng tươi mới của (S)TRONG. Bốn nghệ sĩ với bốn màu sắc âm nhạc riêng biệt đã cùng nhau vẽ nên một hành trình cảm xúc vừa rung động, vừa day dứt, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy tính nghệ thuật. Tuy nhiên, khoảnh khắc khiến spotlight và làm bùng nổ mạng xã hội chính là phân đoạn biểu diễn ca khúc Kho Báu của (S)TRONG.



Lần này, nam ca sĩ mang đến một hình ảnh vô cùng lãng tử, si tình và đầy cuốn hút. Sự xuất hiện của nữ diễn viên Jun Vũ trong vai trò bạn diễn đã đẩy cao trào của tiết mục lên mức tối đa. Khán giả không khỏi xuýt xoa trước ánh mắt tình bể bình mà (S)TRONG dành cho Jun Vũ. Không chỉ dừng lại ở việc đứng cạnh nhau hay trao nhau ánh mắt, cả hai đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi (S)TRONG nhẹ nhàng nắm tay Jun Vũ, dìu cô vào những bước khiêu vũ đầy tình tứ ngay giữa sân khấu. Trong không gian âm nhạc lãng mạn, từng bước chân, từng cái xoay người nhịp nhàng của cặp đôi khiến người xem ngỡ như đang lạc vào một phân cảnh của bộ phim điện ảnh kinh điển La La Land.

Khoảnh khắc cả hai mặt đối mặt, cùng đung đưa theo giai điệu Kho Báu đã tạo nên một màn "phản ứng hóa học" bùng nổ. Chính sự cộng hưởng giữa âm nhạc bắt tai, kỹ thuật quay one-shot tinh tế và visual đỉnh cao của cặp đôi đã tạo nên những thước phim đẹp như mơ.

Ngay sau khi tiết mục kết thúc, các đoạn cắt về màn tương tác của (S)TRONG và Jun Vũ đã được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú trước độ đẹp đôi của cả hai. Nhiều khán giả nhận xét rằng đây là một trong những màn kết hợp "gấp đôi visual" ấn tượng nhất của đêm Gala năm nay.

Màn tương tác của (S)TRONG và Jun Vũ đã được netizen chia sẻ với tốc độ chóng mặt

Có thể nói, tiết mục mashup tại WeChoice Awards 2025 không chỉ thành công về mặt âm nhạc khi kết nối được những cá tính âm nhạc như Juky San, Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng và (S)TRONG, mà còn thành công rực rỡ trong việc tạo ra những khoảnh khắc viral để đời. Màn trình diễn này một lần nữa khẳng định tư duy dàn dựng sáng tạo của ekip WeChoice, đồng thời chứng minh sức hút không thể chối từ khi âm nhạc và điện ảnh được hòa quyện làm một trên sân khấu trực tiếp.