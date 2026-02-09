Sốc visual cặp song trùng đẹp nhất showbiz Việt, 3 giây góc nghiêng quét sạch cam thường

Tối 7/2, TP.HCM bước vào một đêm sôi động khi Lễ trao giải & Vinh danh WeChoice Awards 2025 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Là một trong những sự kiện văn hóa - giải trí được chờ đợi nhất mỗi dịp cuối năm, đêm Gala nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thu hút đông đảo khán giả theo dõi. Thảm đỏ WeChoice Awards năm nay chẳng khác nào một “đại tiệc visual” của Vbiz, nơi loạt gương mặt quen thuộc cùng hội tụ, từ Hải Bột, dàn cast Mưa Đỏ đến Hòa Minzy, Trường Giang, Bùi Công Nam, Phương Mỹ Chi, Phùng Khánh Linh, Hoàng Dũng…

Một trong những tiết mục để lại nhiều dư âm nhất tại Gala WeChoice Awards 2025 chính là Hoa Ban Nhỏ Bé, ca khúc thuộc album Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam. Nếu bản thu gốc từng được thể hiện bởi MIN, Bùi Công Nam, Vương Bình và Kai Đinh, thì tại sân khấu vinh danh năm nay, sự xuất hiện của PiaLinh đã mang đến một sắc thái mới, nhẹ nhàng hơn nhưng giàu chiều sâu cảm xúc.

Hoa Ban Nhỏ Bé mang đến những giai điệu đầu tiên trầm lắng, gợi nhớ về những ký ức mưa lũ, mất mát và thử thách mà Việt Nam đã đi qua. Tuy nhiên, xuyên suốt màn trình diễn của Bùi Công Nam, Kai Đinh, PiaLinh và Vương Bình vẫn là tinh thần ấm áp của tình người và niềm hy vọng bền bỉ. Hình ảnh hoa ban nhỏ bé hiện lên mong manh nhưng kiên cường, trở thành biểu tượng cho sức mạnh tinh thần không khuất phục, khiến nhiều khán giả không giấu được xúc động khi nhìn lại một năm đầy biến động nhưng cũng rất đáng tự hào.

Ở bên dưới hàng ghế khán giả, cặp song trùng Juky San - Jun Vũ, từng gây lú tại buổi tổng duyệt trước đó, bị bắt gặp lắc lư theo nhạc, vỗ tay cổ cũ theo bộ tứ Hoa Ban Nhỏ Bé. Qua ống kính cam thường ở góc nghiêng, Juky San và Jun Vũ gây sốt với visual mướt mườn mượt, vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, càng nhìn lại càng thấy giống nhau.

Reaction của Juky San và Jun Vũ cho ca khúc Hoa Ban Nhỏ Bé gây chú ý

2 mỹ nhân 9x nhiệt tình cổ cũ cho màn trình diễn

Gọi là song trùng bởi dù không cùng máu mủ, cách nhau 4 tuổi nhưng Juky San và Jun Vũ đều có nét tương đồng trong ngoại hình: đôi mắt to tròn ngây thơ, khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao và khuôn miệng cười cũng như từ một khuôn đúc. Khi đứng cạnh nhau, khung hình lại thêm gấp đôi nhan sắc, khiến netizen cứ ngỡ chị em song sinh thất lạc.

Khoảnh khắc Juky San và Jun Vũ xuất hiện cùng khung hình nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả hài hước cho rằng 100 camera 8K cũng không ghi lại hết độ bén visual” của cặp song trùng này, đặc biệt là cú lia góc nghiêng chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng đủ khiến timeline “đứng hình”. Loạt bình luận như “ai là chị ai là em vậy trời”, “đây là song sinh thất lạc đúng không”, “cam thường mà còn đẹp thế này thì cam thường cũng phải áp lực” xuất hiện dày đặc.

Jun Vũ tựa "thiên nga đen" bước tới thảm đỏ WeChoice Awards 2025

JUKY SAN BEAUTY WECHOICE Juky San gợi cảm, khoe body đồng hồ cát mướt mắt