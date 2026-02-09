Mới đây, Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải một bức ảnh hậu trường kèm dòng chia sẻ: “Hôm nay vui quá, em cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ em Quân trong đêm diễn này.” Đáng nói, trong hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ xuất hiện với biểu cảm có phần ngơ ngác, bối rối và được hai cán bộ công an khoác tay hai bên.

Quân A.P bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội (Ảnh cap màn hình)

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh nhanh chóng “gây bão” cộng đồng mạng. Đặc biệt, biểu cảm có phần ngơ ngác, có phần căng thẳng của Quân A.P trong khoảnh khắc được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đã khiến nhiều khán giả bật cười. Cùng với cách chia sẻ hài hước của nam ca sĩ, bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 2,3 nghìn bình luận và hơn 122 nghìn lượt tương tác, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Biểu cảm của Quân A.P gây chú ý:

Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ cùng hưởng ứng không khí vui vẻ từ bài đăng của Quân A.P, đồng thời nhận xét rằng biểu cảm căng thẳng trong khoảnh khắc này của nam ca sĩ dễ khiến người xem hiểu lầm. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp cũng vào tương tác, trêu đùa nhẹ nhàng, góp phần làm không khí dưới bài đăng thêm sôi nổi.

Được biết, đây là hình ảnh ghi lại sau buổi biểu diễn của Quân A.P tại Lễ hội Hoa đào xứ Lạng (Lạng Sơn). Do lượng khán giả và người hâm mộ đổ về khá đông, lực lượng chức năng đã được huy động để hỗ trợ đảm bảo an ninh, cũng như giúp nam ca sĩ di chuyển an toàn trước và sau sân khấu. Bức ảnh vì vậy chỉ đơn giản là một khoảnh khắc hậu trường vui nhộn, nhưng lại vô tình trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Được biết, đây là hình ảnh ghi lại sau buổi biểu diễn của Quân A.P tại Lễ hội Hoa đào xứ Lạng:

Quân A.P sinh năm 1997, là một trong những giọng ca trẻ nổi bật của Vpop những năm gần đây. Anh bắt đầu được khán giả biết đến qua các bản cover trên YouTube, ghi dấu ấn nhờ chất giọng trầm ấm, giàu cảm xúc. Sau đó, Quân A.P từng bước khẳng định tên tuổi với loạt ca khúc được yêu thích như Bông hoa đẹp nhất, Lời xin lỗi vụng về, You Are My Crush…

Đặc biệt, sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, tên tuổi của Quân A.P tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, giúp hình ảnh của anh trở nên gần gũi và quen thuộc hơn với nhóm khán giả trẻ. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn giữ định hướng hoạt động ổn định, không chạy theo ồn ào, tiếp tục theo đuổi hình tượng nghệ sĩ lặng lẽ, ít scandal và tập trung vào các sản phẩm âm nhạc chỉn chu, giàu cảm xúc. Dù không phải là cái tên quá ồn ào trên truyền thông, nhưng Quân A.P luôn giữ được vị trí ổn định trong lòng người yêu nhạc, đặc biệt với những ai yêu thích ballad và pop nhẹ nhàng.