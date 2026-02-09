Xem ngay sân khấu này để biết thế nào là ca sĩ thực lực: Live đỉnh hơn audio, tự viết nhạc tạo hit

Tối 7/2, Gala Vinh danh và Trao giải WeChoice Awards 2025 chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Bên cạnh những khoảnh khắc vinh danh giàu cảm xúc, các sân khấu âm nhạc đặc biệt là những màn mashup với sự kết hợp bất ngờ, tiếp tục trở thành điểm nhấn quen thuộc, góp phần tạo nên bản sắc riêng của WeChoice qua nhiều mùa giải.

Tại WeChoice Awards năm nay, mashup Người Đầu Tiên - Kho Báu - Em Đau - Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua với sự góp mặt của Juky San, (S)TRONG Trọng Hiếu, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Bốn nghệ sĩ, bốn màu sắc âm nhạc khác nhau được kết nối trong một mạch trình diễn liền mạch, mang đến hành trình cảm xúc nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. Trong đó, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng là hai cái tên để lại dấu ấn đặc biệt rõ nét với khán giả.

MV oneshot ngay trên sân khấu Gala WeChoice Awards với màn kết hợp gây bất ngờ

Trở lại với WeChoice, Hoàng Dũng và Phùng Khánh Linh mang đến hai sáng tác Giữ Em Như Ngày Hôm Qua và Em Đau, để lại ấn tượng nhờ phần trình diễn chắc chắn và giàu cảm xúc. Giọng hát êm dịu, cách xử lý tiết chế cùng sự hòa quyện tự nhiên trong mạch mashup giúp hai tiết mục giữ được không gian lắng, nhận nhiều lời khen từ khán giả về cảm xúc và màu sắc âm nhạc ngay trên sân khấu.

Sự ghi nhận dành cho Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng không chỉ đến từ một đêm diễn, mà là kết quả của hành trình dài xây dựng bản sắc âm nhạc riêng. Phùng Khánh Linh hiện tại được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng indie pop, dream pop tại Việt Nam, với thế giới âm nhạc mang đậm tính tự sự, tập trung vào cảm xúc nội tâm và những khoảng lặng. Các ca khúc tạo dấu ấn như Hôm Nay Tôi Buồn, Em Đau đều được xây dựng theo hướng tối giản, đề cao giai điệu và ca từ, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu.

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ khi cô ra mắt album Giữa Một Vạn Người. Dự án nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhạc indie, đạt hơn 16,5 triệu lượt stream trên các nền tảng trực tuyến. Riêng ca khúc Em Đau ghi nhận hơn 3,2 triệu lượt nghe chỉ sau thời gian ngắn phát hành. Với thành tích này, Phùng Khánh Linh được Spotify vinh danh bằng cúp Top Song - Đóa hồng nhạc Việt 2025 dành cho Em Đau. Album không chỉ cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tác mà còn khẳng định lựa chọn bền bỉ của cô trên con đường nghệ thuật độc lập, chậm rãi nhưng nhất quán và giàu cá tính.

Album Giữa Một Vạn Người cho thấy sự trưởng thành trong tư duy sáng tác của Phùng Khánh Linh

Trong khi đó, Hoàng Dũng theo đuổi dòng pop-ballad hiện đại với cấu trúc chặt chẽ và khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Bước ra từ Giọng hát Việt, nam ca sĩ không chọn cách bứt phá ồn ào mà kiên trì xây dựng cá tính nghệ thuật thông qua những sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Các ca khúc như Nàng Thơ, Yếu Đuối, Giữ Em Như Ngày Hôm Qua cho thấy sự tinh tế trong ca từ, hòa âm và cách truyền tải cảm xúc bằng giọng hát trầm ấm, điềm tĩnh.

Năm 2025 cũng là cột mốc trọn vẹn cho chặng đường 10 năm làm nghề của Hoàng Dũng. Nam ca sĩ đã phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Xoay Tròn gồm 15 ca khúc do chính anh sáng tác và thể hiện. Album được đánh giá là bước chuyển mình quan trọng khi Hoàng Dũng mở rộng chất liệu âm nhạc, thử nghiệm nhiều sắc thái cảm xúc hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần kể chuyện chân thành - yếu tố làm nên dấu ấn riêng của anh. Không dừng lại ở album, Hoàng Dũng còn tổ chức concert Xoay Tròn tại Hà Nội vào tháng 8/2025 như một cột mốc trong sự nghiệp. Đêm diễn kéo dài hơn 3 giờ, gồm hơn 25 tiết mục, với sự góp mặt của các khách mời như Đen, Vũ. và NÂN, mang đến không gian âm nhạc trọn vẹn từ những ca khúc mới đến các bản hit quen thuộc được khán giả yêu thích.

Hiện tại, Phùng Khánh Linh và Hoàng Dũng vẫn là những cái tên được khán giả yêu mến nhờ hành trình làm nghề bền bỉ và thái độ nghiêm túc với âm nhạc. Cả hai lựa chọn phát triển sự nghiệp theo hướng chậm rãi nhưng chắc chắn, chăm chút cho từng sản phẩm từ khâu sáng tác đến trình diễn, giữ vững cá tính riêng giữa thị trường nhiều biến động. Chính sự chỉn chu, nhất quán và chân thành ấy đã giúp họ xây dựng được niềm tin nơi người nghe, đồng thời duy trì vị trí ổn định trong lòng công chúng.