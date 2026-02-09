Người đàn ông oanh tạc 2026: Vừa thắng Grammy đã đại náo Super Bowl, cả loạt siêu sao góp vui

Màn trình diễn của Bad Bunny tại Halftime Show Super Bowl LX 2026, diễn ra ngày 8/2/2026 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả toàn cầu. Không đơn thuần là một sân khấu giải trí, phần mở màn được dàn dựng như một không gian kể chuyện, tái hiện đời sống và văn hóa Puerto Rico - quê hương của nam nghệ sĩ. Từ “La Casita”, nón pava truyền thống, bàn domino cho đến bảng màu lễ hội đường phố và nhịp điệu Latin sôi động, tất cả tạo nên một tổng thể giàu bản sắc, nổi bật giữa sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.





Hòa vào không gian sân khấu đậm chất Puerto Rico, Bad Bunny xuất hiện với bộ trang phục trắng mang họa tiết tên các thành viên trong gia đình và biểu tượng cờ quê hương, vừa tạo điểm nhấn thị giác vừa nhấn mạnh tinh thần tri ân cội nguồn xuyên suốt màn trình diễn.

Trong hơn 10 phút ngắn ngủi, Bad Bunny dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp. Những bản hit bùng nổ như Tití Me Preguntó, Safaera được đan xen cùng các ca khúc mang chiều sâu xã hội và văn hóa như El Apagón, tạo nên mạch trình diễn liền lạc, liên tục chuyển động giữa các khu vực sân khấu. Sự kết hợp giữa vũ đạo quy mô lớn, dàn vũ công đông đảo và cách dàn dựng nhiều lớp không gian giúp tiết mục luôn giữ được cao trào. Đặc biệt, sự xuất hiện của các khách mời như Lady Gaga và Ricky Martin, Cardi B góp phần mở rộng câu chuyện về sự giao thoa văn hóa và sức ảnh hưởng toàn cầu của âm nhạc Latin.

Bad Bunny dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với loạt ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp (Ảnh: X)

Trong đó, khoảnh khắc Lady Gaga xuất hiện được xem là một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của đêm diễn. Sự góp mặt của nữ ca sĩ được sắp đặt đúng thời điểm mạch trình diễn chuyển sang sắc thái lắng đọng và cảm xúc hơn. Trên sân khấu, Bad Bunny và Lady Gaga có những tương tác trực tiếp, từ ánh nhìn, vị trí đứng cho đến cách dẫn dắt tiết mục chung, tạo cảm giác kết nối tự nhiên. Sự đối lập nhưng hòa quyện giữa năng lượng Latin phóng khoáng của Bad Bunny và phong thái trình diễn giàu nội lực, kịch tính của Lady Gaga đã giúp phần biểu diễn này trở thành một cao trào đặc biệt.

Đáng nói, chỉ ít lâu trước đó, Bad Bunny vừa trải qua một mùa Grammy Awards 2026 rực rỡ khi giành tổng cộng 3 giải Grammy. Album Debí Tirar Más Fotos giúp anh chiến thắng Album of the Year, trở thành album tiếng Tây Ban Nha đầu tiên trong lịch sử Grammy đạt được danh hiệu này. Bên cạnh đó, album còn được vinh danh ở hạng mục Best Música Urbana Album, trong khi ca khúc EoO mang về giải Best Global Music Performance. Ba chiến thắng liên tiếp không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Bad Bunny mà còn được xem là dấu ấn lịch sử của âm nhạc Latin trên sân khấu Grammy.

Bad Bunny vừa trải qua một mùa Grammy Awards 2026 rực rỡ khi giành tổng cộng 3 giải Grammy (Ảnh: X)

Không dừng lại ở đó, Debí Tirar Más Fotos tiếp tục gặt hái nhiều thành tích ấn tượng tại các giải thưởng lớn khác như Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards, Premios Lo Nuestro và American Music Awards. Về mặt thương mại, album ra mắt ở vị trí cao trên Billboard 200, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng Latin toàn cầu, phá kỷ lục streaming trong tuần đầu phát hành và nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình nhờ chiều sâu nội dung cùng bản sắc Puerto Rico rõ nét.

Bad Bunny (tên thật Benito Antonio Martínez Ocasio, sinh ngày 10/3/1994) là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Puerto Rico (Ảnh: X)

Bad Bunny (tên thật Benito Antonio Martínez Ocasio, sinh ngày 10/3/1994) là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc người Puerto Rico, hiện được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất của làn sóng Latin trap và reggaeton trên thế giới. Từ những bản nhạc đăng tải trên SoundCloud, anh nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao toàn cầu với phong cách âm nhạc thuần tiếng Tây Ban Nha nhưng vẫn chinh phục thị trường đại chúng. Sự nghiệp của Bad Bunny gắn liền với loạt album đình đám như X 100PRE, El Último Tour del Mundo, Un Verano Sin Ti, Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana và Debí Tirar Más Fotos, nhiều lần đứng đầu Billboard 200 và liên tục phá vỡ các kỷ lục streaming toàn cầu.