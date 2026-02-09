Việt Nam có 1 nhóm nhạc nam - nữ visual thích mê, nhạc hay kỹ năng cực "peak" mà nhảy lạ lắm

Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vừa diễn ra vào tối ngày 7/2 đã thực sự làm bùng nổ mạng xã hội với những màn trình diễn dàn dựng cực công phu và ấn tượng. Trong đó, tiết mục Đỉnh! (P.E.A.K!) với sự góp mặt của dàn sao bước ra từ vũ trụ Say Hi gồm Orange, CONGB, buitruonglinh, Jaysonlei, Saabirose và Ánh Sáng AZA cũng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả ngay từ khi công bố đội hình. Tuy nhiên, một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" trong phần vũ đạo của tiết mục đang trở nên viral trên mạng xã hội.

Ngay sau khi chương trình kết thúc, các "thánh soi" đã nhanh chóng lan truyền đoạn clip bóc mẽ phần dance break của nhóm. Dù nhạc cực cháy nhưng đội hình lại phối hợp không hề ăn ý, dẫn đến tình trạng nhảy "mỗi người một nẻo", thậm chí có thành viên còn lộ rõ vẻ lúng túng vì quên bài ngay trên sân khấu trực tiếp.

Điều đáng nói, trong đội hình này sở hữu tới hai cái tên từng đạt giải The Best Performer của vũ trụ Say Hi là CONGB (Anh Trai Say Hi 2025) và Ánh Sáng AZA (Em Xinh Say Hi 2025). Việc hai "cỗ máy nhảy" hàng đầu lại góp mặt trong một đội hình nhảy không đều đã tạo nên một tình huống tương tác đầy thú vị.

Dưới các bài đăng "bóc mẽ", khán giả để lại nhiều bình luận hài hước: "Trộm vía nhóm nhảy rất đều, đều ai nấy nhảy", "6 người 6 nhịp". Đa số người xem đều bày tỏ sự thấu hiểu vì lịch trình tập luyện cho Gala WeChoice thường rất gấp rút, biến sự chệch choạc này thành một kỷ niệm vui thay vì một sự cố chuyên môn nghiêm trọng.

Phản ứng của người trong cuộc càng khiến sự việc thêm phần viral. Thay vì im lặng, CONGB đã trực tiếp vào bài viết "soi" lỗi vũ đạo và để lại bình luận khẳng định chắc nịch: "Không có lệch miếng nào hết trơn". Câu trả lời mang tính chất "tự luyến" hài hước của nam ca sĩ ngay lập tức nhận về hàng nghìn lượt tương tác, cho thấy sự gần gũi và cách xử lý khủng hoảng truyền thông theo hướng giải trí, tích cực của các nghệ sĩ Gen Z.

Bên cạnh yếu tố hài hước, CONGB cũng là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau đêm Gala khi anh chính thức được vinh danh tại hạng mục Rising Artist của WeChoice Awards 2025. Ngay lập tức, verse hát của anh trong ca khúc Đỉnh! (P.E.A.K!) đã trở nên viral rần rần vì sự trùng khớp kỳ lạ với hành trình nghệ thuật của nam nghệ sĩ.

Nhiều khán giả chia sẻ lại phần lời: "Đã qua bao lâu kể từ ngày mà chúng ta bắt đầu/ Lao thật nhanh về phía trước. Mơ thật nhiều về giây phút.Được nhìn thấy chính ta trên nơi đỉnh cao". Những câu hát như "I’m the only one. Có thể đưa tay ôm giấc mơ của mình lại gần" qua giọng hát của CONGB trong thời điểm anh nhận giải thưởng lớn đã tạo nên một khoảnh khắc truyền cảm hứng mạnh mẽ. Cư dân mạng đánh giá đây là phần lời "vận" vào đời thực một cách hoàn hảo, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nam idol từ sau khi bước ra khỏi các chương trình thực tế.

Sự cộng hưởng giữa yếu tố giải trí từ màn nhảy "lệch nhịp" đầy hóm hỉnh và cảm xúc thăng hoa khi những giải thưởng cá nhân danh giá gọi tên dàn nghệ sĩ trẻ đã giúp sân khấu của vũ trụ Say Hi tại WeChoice Awards 2025 đạt hiệu ứng truyền thông bùng nổ. Đây không chỉ đơn thuần là một tiết mục biểu diễn âm nhạc, mà còn trở thành không gian để những gương mặt Gen Z tự do bộc lộ cá tính thật, sự tự tin và khả năng kết nối gần gũi với công chúng. Chính những điều ấy đã biến sân khấu Đỉnh! (P.E.A.K!) trở thành một trong những điểm nhấn rực rỡ và đáng nhớ nhất. Khoảnh khắc này không chỉ lan tỏa năng lượng tích cực mà còn góp phần khép lại một mùa WeChoice Awards 2025 đầy cảm hứng và ấn tượng.

