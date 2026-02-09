Sự hết thời của nhóm nữ đỉnh lưu: Concert ế vé, fan chi 6 triệu chỉ để nghe hát nhép?

Tối 7/2, T-ARA chính thức tổ chức concert đầu tiên của nhóm tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ. Với danh xưng từng là một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của Kpop, sự kiện được kỳ vọng sẽ mang đến màn tái ngộ đáng nhớ sau nhiều năm nhóm không còn hoạt động chung thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi concert kết thúc, chương trình đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Một trong những điểm gây chú ý là đoạn video lan truyền ghi lại phần mở màn của concert. Trong clip, khán giả phát hiện một tình huống bất thường liên quan đến phần trình diễn ca khúc Lie. Ở khoảng giây thứ 0:31, phần backtrack gặp trục trặc khiến giọng hát của Eunjung không được phát ra dù cô vẫn cầm micro và thể hiện đúng khẩu hình. Trong khi đó, các đoạn hát trước đó vẫn có âm thanh đầy đủ. Chi tiết này khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc nhóm có sử dụng hát nhép hoặc hát đè track trong phần trình diễn. Nếu là lỗi kỹ thuật thông thường, âm thanh thường sẽ bị chập chờn hoặc gián đoạn ngẫu nhiên, thay vì “mất tiếng” trọn vẹn một line hát như trong đoạn video được chia sẻ.

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, phản ứng của khán giả nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận người xem bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng việc xuất hiện nghi vấn hát nhép trong phần mở màn là khó chấp nhận đối với một concert có giá vé ở mức cao, đồng thời đánh giá điều này thể hiện sự thiếu tương xứng với kỳ vọng của khán giả trực tiếp. Một số ý kiến còn cho rằng khả năng trình diễn live của T-ARA vốn từng gây tranh luận trong quá khứ và đến thời điểm hiện tại dường như vẫn chưa có nhiều thay đổi.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả cho rằng việc sử dụng backtrack hoặc hát đè là hình thức khá phổ biến trong các concert Kpop, đặc biệt với những nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm. Một số fan chia sẻ họ không đặt nặng yếu tố kỹ thuật, mà quan tâm nhiều hơn đến cơ hội hiếm hoi được gặp lại T-ARA trên sân khấu Việt Nam. Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng các đoạn clip lan truyền chỉ phản ánh một khoảnh khắc ngắn trong toàn bộ chương trình, do đó chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá toàn diện.

Song song với tranh luận về giọng hát, chất lượng dàn dựng sân khấu cũng là yếu tố được nhắc đến nhiều. Một số khán giả tham dự cho rằng concert thiếu điểm nhấn về mặt thị giác, khi các thành viên gần như sử dụng một bộ trang phục trình diễn xuyên suốt chương trình. Trang phục được nhận xét là khá đơn giản, chưa tạo được sự đồng bộ rõ ràng với concept, trong khi thiết kế sân khấu và hệ thống ánh sáng bị đánh giá ở mức cơ bản, chưa tạo cảm giác được đầu tư tương xứng với quy mô một concert.

Những ý kiến này càng được nhắc tới nhiều hơn khi đặt trong bối cảnh giá vé của chương trình. Vé concert T-ARA được niêm yết từ 2,5 triệu đến 6 triệu đồng, từng gây tranh luận ngay từ thời điểm công bố. Nhiều khán giả cho rằng mức giá này khá cao so với tình hình hiện tại của nhóm, khi T-ARA đã không còn duy trì hoạt động chung sôi nổi trong thời gian dài. Đặc biệt, hạng vé cao nhất có giá 6 triệu đồng nhưng quyền lợi đi kèm chủ yếu mang tính ngẫu nhiên, khiến một bộ phận người mua cảm thấy chưa thật sự tương xứng với chi phí bỏ ra. So với mặt bằng chung các sự kiện Kpop tại Việt Nam gần đây, giá vé của concert này được đánh giá là nhỉnh hơn.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông và tổ chức chương trình cũng nhận về nhiều phản hồi. Thông tin về concert được công bố khá chậm và nhỏ giọt, trong khi các ấn phẩm quảng bá như poster, key visual hay hình ảnh truyền thông bị nhận xét là chưa đủ chỉn chu. Trên mạng xã hội, một số khán giả còn bày tỏ sự băn khoăn về cách bố trí chỗ ngồi và sơ đồ khu vực khán giả, cho rằng thông tin chưa thật sự rõ ràng.

Từ những yếu tố trên, tình hình bán vé của concert cũng được nhiều người quan tâm. Theo một số chia sẻ không chính thức, vé được cho là chưa đạt kỳ vọng về doanh số, ngay cả khi thời điểm biểu diễn đã cận kề. Một số khán giả tham dự trực tiếp cho biết tại một vài khu vực, số lượng ghế trống vẫn còn đáng kể, dẫn đến việc khán giả ở các khu vực khác có thể di chuyển lên những vị trí trống. Tuy nhiên, những thông tin này chủ yếu xuất phát từ phản ánh cá nhân và chưa có số liệu chính thức từ ban tổ chức.

Ngoài ra, cũng có ý kiến nhìn nhận rằng ngay cả trong giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đây, các chương trình của T-ARA tại Việt Nam không phải lúc nào cũng đạt trạng thái “cháy vé”. Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, khi thị hiếu khán giả đã thay đổi và nhóm không còn ở thời kỳ đỉnh cao, việc sức hút giảm sút là điều khó tránh khỏi. Dù vậy, concert lần này vẫn cho thấy T-ARA tiếp tục nhận được sự quan tâm nhất định, đồng thời mở ra nhiều cuộc thảo luận về kỳ vọng của khán giả đối với các nhóm nhạc Kpop thế hệ trước khi trở lại biểu diễn.