Một người tự nhận là tác giả ca khúc Bống Bống Bang Bang để "ra vẻ" với dân mạng khiến Only C phải lập tức lên tiếng

Những ngày qua, group Facebook Flex đến hơi thở cuối cùng rộ lên trở thành một hiện tượng trên MXH Việt Nam, chỉ sau ít ngày thành lập đã có hơn 600 nghìn thành viên. Rất nhiều những cá nhân đã vào đây để "khoe" những thành tích tích cực mà mình đã đạt được (gọi vui là "flex"), nhận về rất nhiều tương tác và bình luận dưới mỗi post.

Sáng 13/7, một tài khoản Facebook bất ngờ chia sẻ một bài đăng vào group này, tự "flex" về bản thân: "Một trong những bài sáng tác của mình được view cao nhất", kèm với đó là ảnh chụp màn hình MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365 đình đám một thời.

Thoạt đầu, rất nhiều netizen đã tương tác, để lại bình luận thể hiện sự thán phục tài khoản trên và chúc mừng người này vì thành tích vừa "flex". Bống Bống Bang Bang tính đến thời điểm hiện tại đã vượt qua những tên tuổi như Sơn Tùng M-TP, Jack, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh,... để giữ vững danh hiệu là MV có lượt view cao nhất trên YouTube Việt Nam. Đây là thành tích mà nhiều năm qua chưa ngôi sao lớn nào có thể đạt được.

Lý giải cho lượt view khủng của ca khúc này cũng rất dễ hiểu: đây là ca khúc "đưa cơm" của hàng triệu em bé khắp mọi miền đất nước. Với giai điệu cực kì vui tươi phù hợp cho các bé thiếu nhi khắp mọi dịp, Bống Bống Bang Bang được "tương truyền" rằng: hễ còn có em bé sinh ra ở Việt Nam thì lượt view của ca khúc vẫn sẽ tăng đều đặn!

Chỉ ít lâu sau đó, mọi người bỗng nhận ra có gì đó sai sai? Rất nhiều netizen đã hồ nghi về tính xác thực của thông tin người này cung cấp. Bởi lẽ, ở phần credit MV Bống Bống Bang Bang đã ghi rất rõ ràng ca khúc do nhạc sĩ Only C sáng tác, mix bởi nhạc sĩ Only C và người em trai ruột Phúc Thiện. Đây cũng là thông tin mà tất cả chúng ta đều biết suốt những năm qua.

Only C vẫn luôn được ghi nhận là nhạc sĩ sáng tác Bống Bống Bang Bang suốt những năm qua.

Ngay sau đó, nhạc sĩ Only C cũng đã thẳng thắn chia sẻ lại ảnh chụp màn hình pha "flexing" nói trên lên trang Facebook cá nhân, đi kèm thắc mắc: "Nghe nói bài post của bạn này đang viral nè. Xin lỗi, bạn là ai vậy? Tôi không quen". Only C cũng tái khẳng định quyền tác giả của ca khúc bằng việc đăng tải lại phần credit và khoanh tròn tên mình ở bên dưới.



Trao đổi với chúng tôi, nhạc sĩ Only C cho biết thêm: "Tôi khẳng định đây là sáng tác của tôi và tôi không quen bạn đó. Người hỗ trợ sáng tác và sản xuất là nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và ca sỹ Lou Hoàng. Hết".

Nhạc sĩ Only C khẳng định không hề quen biết tài khoản Facebook nói trên.

Sau pha "check var" nói trên, bài đăng của tài khoản trên group Facebook cũng đã bị xóa.