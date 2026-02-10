“Cha đẻ” Bống Bống Bang Bang lên tiếng giữa lúc MV 600 triệu views đột ngột "bay màu"

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước việc MV Bống Bống Bang Bang của nhóm 365daband không còn hiển thị trên YouTube. Khi truy cập đường link cũ từng ghi nhận hơn 630 triệu lượt xem, người dùng chỉ nhận được thông báo “Video không có sẵn”, khiến nhiều khán giả và người hâm mộ không khỏi hoang mang.

OnlyC lên tiếng giữa đêm về việc MV Bống Bống Bang Bang biến mất

Giữa đêm 9/2, OnlyC - tác giả và nhà sản xuất ca khúc đã lên tiếng trên trang cá nhân, xác nhận bản thân cũng bàng hoàng trước sự việc và đang chủ động liên hệ các bên liên quan để làm rõ. Anh cho biết khả năng cao kênh YouTube của công ty VAA - đơn vị sở hữu bản MV gốc đã bị hack, trong khi công ty hiện không còn hoạt động nên không có người quản lý kênh. OnlyC cũng đã liên hệ các thành viên 365daband nhưng phía nhóm chưa nắm rõ tình hình cụ thể.

Theo thông tin cập nhật đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân MV Bống Bống Bang Bang biến mất không xuất phát từ vấn đề bản quyền hay vi phạm nội dung. Việc video không thể truy cập là do kênh YouTube đăng tải bản MV gốc của 365daband đã bị đóng, dẫn đến toàn bộ nội dung trên kênh này không còn hiển thị. Trên YouTube hiện chỉ còn một phiên bản khác của Bống Bống Bang Bang được đăng tải trên kênh Yeah1 Music, phát hành khoảng 9 năm trước và đạt hơn 42 triệu lượt xem.

Bống Bống Bang Bang ra mắt năm 2016, là ca khúc nằm trong dự án quảng bá cho phim điện ảnh Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể do Ngô Thanh Vân sản xuất. Bài hát do OnlyC sáng tác và sản xuất, với sự tham gia hỗ trợ của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện và Lou Hoàng. Ngay từ khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh nhờ giai điệu vui tươi, tiết tấu rộn ràng, ca từ đơn giản, dễ nhớ cùng màu sắc cổ tích phù hợp với thiếu nhi. Phần vũ đạo của nhóm 365 trong MV cũng được đánh giá là dễ thương, dễ học theo, góp phần giúp bài hát lan tỏa mạnh mẽ.

Trước khi "bay màu" MV Bống Bống Bang Bang đạt hơn 600 triệu lượt xem

Là ca khúc "đưa cơm" quốc dân quen thuộc

Chỉ sau hơn 6 tháng, MV đã cán mốc 100 triệu lượt xem – một con số hiếm hoi với thị trường nhạc Việt thời điểm đó. Qua nhiều năm, Bống Bống Bang Bang được xem là bản hit quốc dân, trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình có con nhỏ khi liên tục được bật lại trên YouTube. Trước khi biến mất, MV ghi nhận hơn 600 triệu lượt xem và từng giữ vị trí MV của ca sĩ Việt có lượt xem cao nhất Vpop.

Hiện phía 365daband và đại diện Ngô Thanh Vân vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Chúng tôi đang tiếp tục liên hệ để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến việc xử lý và khả năng khôi phục bản MV gốc trong thời gian tới.