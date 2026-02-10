G-DRAGON xác nhận BIGBANG sẽ trở lại trong năm nay

(Ảnh: G-Dragon Instagram)

Lời xác nhận của G-DRAGON được công ty quản lý của anh cho biết hôm nay (9/2). Theo Galaxy Corp., nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ đã đưa ra thông báo này trong sự kiện gặp gỡ người hâm mộ vào cuối tuần qua tại KSPO Dome ở Seoul.

"Năm nay, BIGBANG sẽ trở lại trùng với kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt của chúng tôi" - anh nói - "Với tư cách là một thành viên cũng như một người hâm mộ, tôi rất mong chờ điều đó, và các thành viên khác cũng vậy".

"Mùa xuân đang đến gần, hãy chờ thêm một chút nữa trong khi nghỉ ngơi dọc theo con đường hoa" - G-Dragon nói, ám chỉ lời bài hát Flower Road của nhóm.