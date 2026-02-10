Cú sốc nhạc Việt đầu năm: 600 triệu view tự dưng bốc hơi, mãi mãi trở thành 1 truyền thuyết đô thị?

Mới đây, cộng đồng yêu nhạc Việt bất ngờ truyền tay nhau một thông tin khiến không ít người giật mình: MV Bống Bống Bang Bang, bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm 365daband, đã không còn hiển thị trên YouTube. Không thông báo, không lời giải thích chính thức, sản phẩm từng được nhắc đến như một trong những MV có lượt xem “khủng” nhất Vpop bỗng dưng biến mất, để lại cảm giác hụt hẫng xen lẫn hoang mang. Với nhiều khán giả, Bống Bống Bang Bang không chỉ là một ca khúc nhạc phim, mà còn là ký ức gắn liền với giai đoạn rực rỡ cuối cùng của nhóm 365daband.

MV Bống Bống Bang Bang, bản hit gắn liền với tên tuổi nhóm 365daband, đã không còn hiển thị trên YouTube

Theo ghi nhận, phiên bản MV chính thức của Bống Bống Bang Bang do nhóm 365daband phát hành từ năm 2016 hiện không còn hiển thị trên YouTube. Điều này ngay lập tức kéo theo hàng loạt đồn đoán: liệu sản phẩm có vướng tranh chấp bản quyền, bị YouTube xử lý vì vi phạm chính sách, hay gặp sự cố pháp lý nào đó?

Tuy nhiên, nguyên nhân được cho là không đến từ nội dung ca khúc hay bản quyền âm nhạc, mà xuất phát từ chính nơi lưu trữ. Kênh YouTube 365daband, kênh đăng tải hiện đã không còn hoạt động. Khi một kênh YouTube bị đóng hoặc ngừng tồn tại, toàn bộ video do kênh đó quản lý cũng sẽ đồng loạt biến mất khỏi hệ thống. Điều này đồng nghĩa với việc phiên bản từng lập kỷ lục lượt xem của Bống Bống Bang Bang đã “ra đi” theo đúng nghĩa đen.

Dẫu vậy, ca khúc này không hoàn toàn biến mất khỏi YouTube. Một phiên bản khác của MV hiện vẫn còn hiển thị trên một kênh khác, với khoảng 42 triệu lượt xem, được đăng tải từ gần 9 năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn quá nhỏ so với hào quang mà phiên bản chính thức từng đạt được, khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Có thể nói, sự biến mất của Bống Bống Bang Bang như một truyền thuyết đô thị

Nhiều người thừa nhận phản xạ đầu tiên sau khi đọc tin là lao đi tìm lại MV với hy vọng đó chỉ là tin vịt, nhưng kết quả nhận được chỉ là cảm giác hụt hẫng khi “phép màu” đã không xảy ra. Con số hơn 600 triệu lượt xem từng được nhắc đến nay bỗng chốc trở thành một ký ức xa xỉ, khiến không ít khán giả nửa đùa nửa thật gọi đây là một “truyền thuyết đô thị” mới của nhạc Việt.

Cảm giác tiếc nuối lan rộng khi người xem nhận ra không chỉ riêng Bống Bống Bang Bang, mà cả một loạt content với lượng view lớn của 365daband của kênh gốc cũng không còn nữa. Có người nói đùa rằng chỉ cần liệt kê từng MV đã mất kèm lượt xem thôi cũng đủ đau như bị “đâm thẳng vào tim”.

Netizen đồng loạt bày tỏ sự tiếc nuối khi MV đã bay màu

Netizen than thở, gọi tên hàng loạt ca khúc quen thuộc từng gắn với nhóm 365daband, đòi lại tuổi thơ trong bất lực. Có người còn nhớ rất rõ lần cuối cùng mình xem MV khi con số lượt xem đã vượt quá 620 triệu, và bất ngờ khi chỉ vài tháng sau, tất cả đã hoàn toàn biến mất. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ đang chờ đợi một câu trả lời chính thức từ những bên có liên quan.