Chuyện gì đang xảy ra với 365daband?

Cựu thành viên 365daband đăng đàn bóc trần quá khứ

Chiều 26/11, Tronie - cựu thành viên 365daband bất ngờ đăng đàn dòng trạng thái kể về thời điểm hoạt động với nhóm. Theo đó, Tronie cho biết lý do phải lên tiếng là vì gần đây có thành viên trong nhóm kể lại chuyện cũ, khiến anh bị cư dân mạng tấn công. Tronie hé lộ về những bất công, khó khăn trong thời điểm mới gia nhập 365daband, bao gồm việc phải ngủ dưới đất, làm biên đạo không công, tự mình học rap và cách công ty của Ngô Thanh Vân đầu tư cho “gà nhà”.

Nguyên văn dòng trạng thái của Tronie: "Hmm… Chuyện gì qua thì để cho nó qua, mình chọn cách im lặng và sống đơn giản hơn, mà không ngờ khi 1 thành viên trong nhóm kể lại chuyện cũ nhiều người trên mạng lại tấn công chỉ trích mình lần nữa. Khi 1 người trong nhóm chia sẻ lại giai đoạn đã qua, mình cũng xin phép nói 1 lần. . Mình vào nhóm sau cùng, sau khi họ đã được đào tạo ăn ở nhà riêng trước đó gần 1 năm. . Họ quên rằng mình từng dạy họ nhảy đâu đó 1-2 tháng trước khi mình được vào nhóm. Sau đó, dạy họ tập nhảy (có khi đến 2h-3h sáng vẫn chưa ngủ) trước và sau khi nhóm ra mắt. Từ 2010 đến 2013, tất cả các bài hát ra MV đều được mình biên đạo, ngay cả liveshow đầu tiên cũng đựơc mình biên đạo, lúc họ được nghỉ ngơi là lúc mình dựng bài cho họ. Ban đầu mình chẳng nhận được gì từ việc biên đạo, đến khi mình gửi mail xin trợ cấp từ biên đạo thì nhận được 500 ngàn /1 bài mình biên đạo thì liệu có ai biết đc điều đó? Các bạn cũng được luyện thanh nhiều hơn, mỗi lần mình luyện thanh chắc được 1-5 phút là hết, lúc đó mình tự hỏi mình ở đây để làm gì. Lúc rảnh rỗi mình đã tự tìm tòi học Rap để tự tạo cho mình lối đi riêng, và rồi mọi người đều nghĩ nhóm định hướng cho mình thành rapper! Các thành viên còn lại được ngủ trên giường, mình ngủ dưới đất, mền gói mẹ mình chu cấp. Quần áo đi diễn 1 năm chắc đc 1 bộ vest, đồ nhãn hàng tài trợ thì cả nhóm đi lấy mặc riết cũng mắc cỡ. Còn lại giày dép mình tự đi mua đồ rẻ rẻ mà mặc đi diễn. Mình không chê, có gì xài đó. Mình cũng ko trách, mình đặt bút kí và mình hiểu rõ hợp đồng hơn ai hết, mình tự chịu trách nhiệm. Nói chung là mình không trách người phát ngôn, mình chỉ trách những bạn trên mạng chỉ nghe từ 1 phía rồi tùy ý phán xét mình bằng những từ ngữ rất nặng nề như là Vô ơn….này kia. Đừng phán xét ai khi mình không đi trong đôi giày của họ, các bạn nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc và cho tôi bình yên."

Tronie - thành viên cũ của 365daband

365daband debut tháng 12/2010 dưới sự nâng đỡ của “đả nữ” Ngô Thanh Vân, với đội hình đầu tiên gồm 5 thành viên: Isaac, Jun, Tronie Ngô, Will, S.T. Thời điểm 365 ra mắt, các nhóm nhạc Kpop đang “bành trướng” sức ảnh hưởng ở châu Á. Những cái tên như BIGBANG, Super Junior, DBSK, SHINee, 2PM,... dẫn đầu làn sóng Hallyu và thu thập lượng fandom cực kỳ đông đảo. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Bắt sóng điều này, Ngô Thanh Vân thành lập công ty giải trí VAA (Vietnam Artist Agency), đào tạo, cho ra mắt 365daband theo mô hình nhóm nhạc Kpop. Các thành viên phải trải qua 3 tháng casting, 6 tháng training dưới một chế độ nghiêm ngặt, khắt khe. Tất cả đều có thời khóa biểu riêng với lịch tập vũ đạo, luyện thanh cường độ cao, bên cạnh đó, họ còn được trau dồi kỹ năng ứng xử trước công chúng, xử lý khủng hoảng và quản trị hình ảnh riêng.

Ngô Thanh Vân thành lập công ty giải trí VAA (Vietnam Artist Agency), đào tạo, cho ra mắt 365daband theo mô hình nhóm nhạc Kpop vào năm 2010

Đội hình tiêu chuẩn với 5 chàng trai có đủ tài - sắc, nhanh chóng nổi tiếng, thu hút lượng lớn fangirl ủng hộ nhiệt tình. Nhưng chỉ sau 3 năm hoạt động, 365daband gặp biến cố lớn khi “cỗ máy nhảy” Tronie Ngô rời nhóm. Năm 2013, Tronie gây sốc với bài đăng thông báo dừng hoạt động, đính kèm hợp đồng ký với công ty của Ngô Thanh Vân. Trong bài đăng này, Tronie tỏ ra bất mãn, cho biết lý do rời 365 là vì không thoả thuận được quyền lợi hợp tác cùng công ty.

Ngoài ra, Tronie cảm thấy mình không được tôn trọng, dù là nhóm nhạc đông fan nhưng thu nhập không đủ sống, vừa đi hát, vừa phải làm thêm những công việc như: đi dạy nhảy, dựng bài cho các ca sĩ khác, làm áo thun bán… để kiếm thêm trang trải cuộc sống. Trước khi quyết định rời nhóm, Tronie đã thường xuyên vắng mặt khỏi các lịch trình cùng nhóm. Thời điểm ấy, việc Tronie rời nhóm đã làm cộng đồng fan theo dõi 365 từ những ngày đầu bàng hoàng không thể tin.



11 năm sau, drama lần nữa tiếp diễn khi Tronie chia sẻ tình cảnh bị cô lập, bóc trần thực tế mối quan hệ của bản thân với 4 thành viên

Tại sao Tronie bức xúc?

Theo bài đăng, lý do Tronie phải lên tiếng ở thời điểm hiện tại là do “có thành viên kể chuyện cũ” khiến anh bị cư dân mạng tấn công. Người hâm mộ nhanh chóng “khoanh vùng” được phỏng vấn mới nhất của Will, có đoạn trải lòng về thời hoạt động cùng 365daband.

Will nhắc đến 365 trong phỏng vấn mới đây

Nhớ lại thời mới debut, Will chia sẻ rằng khi ấy cát xê có khi chỉ 200 nghìn. Kiếm được bao nhiêu sẽ chia cho công ty 9 phần, nhóm 1 phần. Theo đó, với 200 nghìn, mỗi thành viên chỉ được tầm 4 nghìn. Thời điểm này Tronie vẫn còn hoạt động.

Will cho rằng việc chia cho công ty 9 phần là điều đương nhiên. Bởi vì công ty đã bỏ tiền đầu tư cho nhóm học, làm sản phẩm, lo mọi thứ từ nhà ở, di chuyển đến tiền makeup, tạo hình. Chỉ đến khi nào huề vốn thì phần trăm chia cho nghệ sĩ mới tăng lên. Khi 365 ở đỉnh cao, cát xê cũng khác. Song, để so với nghệ sĩ solo thì đương nhiên không thể bằng.

Khi 365 ở đỉnh cao, cát xê cũng khác

Năm 2013, Tronie rời đi, 365 tiếp tục hoạt động với đội hình 4 thành viên. Từ năm 2013 cho đến khi nhóm ngưng hoạt động vào năm 2016 cũng là lúc mà 365 thành công nhất với MV Bống Bống Bang Bang - là MV nhạc Việt có lượt xem cao nhất.

Hậu tan rã, 4 mẩu Isaac, Jun Phạm, S.T và Will đều có sự nghiệp cá nhân vững chắc, thuộc hàng sao nổi tiếng trong showbiz

Cư dân mạng phản ứng trái chiều

Đọc trải lòng của Tronie, nhiều cư dân mạng vốn có định kiến với việc rời nhóm xưa kia bỗng “quay xe”. Việc Tronie phải ngủ dưới đất một mình, không có tiền trang trải cuộc sống, dựng hết vũ đạo cho nhóm không công (sau được trợ cấp 500 nghìn) làm các fan xót xa. Sự thật đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí lần nữa khiến công chúng ngán ngẩm.

Đặc biệt, chia sẻ về việc 4 thành viên được ngủ trên giường, được luyện thanh nhiều hơn làm dấy lên đồn đoán Tronie bị cô lập, chèn ép. “Mũi dùi” bắt đầu hướng về phía 4 mẩu còn lại của 365. Không ít cư dân mạng đã bắt đầu chỉ trích Ngô Thanh Vân và 4 thành viên 365.

Không ít cư dân mạng đã bắt đầu chỉ trích Ngô Thanh Vân và 4 thành viên 365 bạc đãi, chèn ép Tronie

Ở một diễn biến khác, fan của 365 cho rằng Tronie phản ứng thái quá, khi không lại khuấy động thị phi. Loạt bài đăng trên Threads có cùng quan điểm này. Người hâm mộ cho rằng phát ngôn của Will vốn chỉ đơn thuần là kể lại quá khứ, không hề có tính đả kích, anh cũng nhắc đến Tronie như 1 phần của nhóm.

Fan của 365 cho rằng Tronie phản ứng thái quá, khi không lại khuấy động thị phi

Việc Tronie bỗng dưng phản ứng gay gắt, nói về quá khứ theo góc nhìn tiêu cực đã kéo theo rắc rối không đáng có cho 4 thành viên 365. Dù Tronie đã khẳng định là “không trách người phát ngôn, mình chỉ trách những bạn trên mạng chỉ nghe từ một phía rồi tùy ý phán xét” thì rõ ràng, loạt thông tin trong dòng trạng thái vẫn khiến 365 bị cư dân mạng chỉ trích. Vấn đề bắt nạt, nội bộ bất hoà rất nhạy cảm trong các nhóm nhạc. Quá khứ đã qua, ai cũng phải bước tiếp, người hâm mộ không muốn một lần nữa đau lòng vì chuyện này.

Nội tình khó giãi bày

Theo tiết lộ từ một cựu nhân viên công ty Ngô Thanh Vân, lương cứng của 365 dao động trong khoảng 2 - 3 triệu đồng. Ở những năm 2010s, đây là một con số vừa đủ trang trải những nhu cầu cơ bản. Tronie rời nhóm, huỷ hợp đồng vì không đạt được thoả thuận hợp tác là chuyện đã rồi.

Dưới mô hình nhóm nhạc được công ty chủ quản đào tạo, đầu tư 100% như 365daband, việc nghệ sĩ nhận được ít tiền, hoặc thậm chí còn không được chia là chuyện “nhan nhản” với các nhóm nhạc Hàn Quốc ở những năm đầu hoạt động. Bản thân Will cũng thừa nhận, việc chia cát xê 9-1 với công ty là lẽ đương nhiên.

365 tại đám cưới Ngô Thanh Vân

Các anh em vẫn thân thiết, luôn ủng hộ nhau

Sau khi 365 tan rã, các thành viên vẫn giữ quan hệ thân thiết cho đến hiện tại, luôn ủng hộ sự nghiệp của nhau và coi Ngô Thanh Vân như người thầy không thể thay thế. Điều đó cho thấy, thời 365 hoạt động, Ngô Thanh Vân và công ty đã làm hết sức với nhóm nhạc này.

Về mối quan hệ với Tronie, các thành viên 365 chưa bao giờ phủ nhận đội hình 5 thành viên ban đầu. Trong những dịp kỷ niệm thành lập, đôi lúc các thành viên nhắc đến người đồng đội cũ. Năm 2016, Jun Phạm cho ra mắt cuốn sách viết về chính nhóm nhạc của mình - 365 Những Người Lạ Quen Thuộc. Jun Phạm dành 1 phần viết về Tronie.

365 trong lần hội ngộ mới nhất

“Nói cho cùng, cho dù cậu ấy muốn hay không muốn, chúng tôi muốn hay không muốn, vẫn chẳng thể thay đổi được sự thật cậu ấy cũng từng là một thành viên của nhóm 365. Chắc chắn là cậu ấy đã từng rất vui và tự hào khi đứng cùng chúng tôi trên một sân khấu, để biểu diễn cũng như hạnh phúc và bật khóc khi nhận những giải thưởng âm nhạc. Nhưng rồi cậu ấy đã không còn muốn đi cùng chúng tôi nữa. Thì thôi đành vậy, ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một con đường riêng.”

“Tronie thực sự đóng góp rất nhiều cho 365 khi cậu ấy còn trong nhóm. Cậu ấy là biên đạo chính, là người giúp chúng tôi có những động tác điêu luyện và sôi động, đồng thời cậu ấy cũng biết tiết chế vì hơn ai hết, Tronie hiểu rõ từng thành viên ai có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào. Những điều đó, cho dù là biên đạo giỏi nhất thế giới đi chăng nữa cũng chẳng thể hiểu rõ nhóm bằng Tronie vì cậu và chúng tôi đã có thời gian dài sống chung với nhau, chia sẻ với nhau không chỉ trong công việc mà cả cuộc sống hàng ngày nữa”, trích sách 365 Những Người Lạ Quen Thuộc.

Đọc những lời này, rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm anh em của 365 với Tronie không hề có những giây phút ghẻ lạnh nhau. Thậm chí, Jun Phạm còn gọi mối quan hệ của họ là gia đình, vì chỉ có gia đình mới có thể chấp nhận “giấu cho bạn những điểm yếu, kiên nhẫn, yêu thương”. Tronie và 365 đã có những ngày thanh xuân sống hết mình vì đam mê, trải qua tình cảnh thiếu thốn để cuối cùng được đứng trên sân khấu biểu diễn. Dù không đi cùng nhau đến cuối, nhưng Tronie vẫn là 1 phần của 365, và các thành viên khác luôn nhớ về điều đó.

Ở thời điểm cuốn sách này ra mắt, Tronie cũng công khai ủng hộ Jun Phạm và nhóm

Sự việc của Tronie đã trôi qua hơn 10 năm, đến nay khó để phân định đúng - sai. Ở góc nhìn người ngoài cuộc, khán giả hay thậm chí là người hâm mộ cũng không thể rõ nội tình như thế nào, cảm xúc của Tronie với các thành viên thực sự ra sao. Mọi chuyện chỉ được suy đoán lựa trên những lời kể đã qua nhiều năm.

Để phân trần xem liệu có chuyện Tronie bị bạc đãi, chèn ép hay không chưa có căn cứ xác đáng. Dựa vào bấy nhiêu thông tin để thêu dệt thêm thuyết âm mưu, tấn công những người trong cuộc - dù ở góc nhìn nào, đều là chuyện không nên ở thời điểm này. Tôn trọng nhau và bước tiếp, có lẽ bản thân Tronie cũng chỉ muốn điều đó khi đăng tải dòng trạng thái “một lần nói hết”.