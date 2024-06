Chiều 26/6, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã tổ chức buổi họp báo với sự góp mặt của 33 anh tài. Là hai trong số show thực tế quy tụ dàn nam nghệ sĩ đông đảo của showbiz Việt nên Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không khỏi bị so sánh với chương trình Anh Trai Say Hi cũng đang nhận sự chú ý không kém. Trước những ý kiến nhận xét về hai chương trình, S.T Sơn Thạch cũng đã có những ý kiến riêng.

Clip S.T Sơn Thạch chia sẻ về 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi

Theo đó, khi được hỏi về việc "thành đoàn" hay không, S.T Sơn Thạch cho biết: "Việc thành đoàn hay không thì mình chưa nói được bởi 2 format chương trình khác nhau hoàn toàn. S.T nghĩ rằng bản thân mình sẽ cố gắng hết sức cũng như mang đến những điều mới mẻ nhất. Mình cũng đã tham gia vào rất nhiều show rồi và cũng muốn trải nghiệm những điều mới trong chương trình này".



S.T Sơn Thạch khẳng định format của hai chương trình là hoàn toàn khác nhau

Về việc nhóm 365 "mỗi người một nơi" khi S.T Sơn Thạch - Jun Phạm tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong khi đó anh cả Isaac lại góp mặt tại Anh Trai Say Hi, S.T Sơn Thạch chia sẻ: "Mỗi người một nơi vì đó là sự lựa chọn. Mỗi người đều có tiêu chí lựa chọn khác nhau. Khi 365 tan rã thì S.T cũng thấy rằng các anh em sẽ có sự lựa chọn khác nhau, một đường hướng, một gu âm nhạc. Chương trình cũng vậy thôi.

Khi chúng ta mong muốn được kết nối, chia sẻ, giao lưu với những người nào hơn thì mình sẽ chọn chương trình đó. Dù là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay chương trình còn lại thì S.T mong muốn các anh em trong 365 sẽ luôn luôn tỏa sáng. Hoặc nếu không tham gia vào chương trình nào hết mà có dự án cá nhân, còn Will, còn Tronie nữa, thì mọi người sẽ luôn đạt được những điều mà mọi người mong muốn".

S.T Sơn Thạch cho rằng việc 3 thành viên 365 chọn hai chương trình được xem là "đối thủ" là do sự lựa chọn của mỗi người

Khi nói về anh cả Isaac tại Anh Trai Say Hi, S.T Sơn Thạch hài hước: "Isaac là một người rất đẹp trai. Đó là ưu điểm đầu tiên. Còn nói về nhược điểm trong chương trình còn lại thì Isaac là người già nhất đó mọi người. Đó là cái điều thực tế nha. Già nhất thì cũng có nhiều kinh nghiệm nhất nhưng cũng sẽ khó có sự kết nối và giao lưu với các em. Bởi vì mình là người lớn, mình không thể nhoi nhoi đi theo các bạn được. Nên đó chính là thử thách của Isaac trong chương trình".

S.T Sơn Thạch nhược điểm của Isaac tại Anh Trai Say Hi chính là "già nhất"

Việc "có tuổi" của Isaac khiến cậu em S.T Sơn Thạch cho rằng đó chính là thử thách lớn nhất

