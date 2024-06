Chỉ còn vài ngày nữa là tập đầu tiên của show thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức được ra mắt khán giả. Để hâm nóng trước giờ G, chương trình đã tung ra teaser MV nhá hàng cho ca khúc chủ đề mang tên Hỏa Ca vào ngày 26/6.

Hỏa Ca - MV Teaser bài hát chủ đề Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024

Qua đoạn teaser kéo dài chỉ vỏn vẹn gần 55 giây, netizen đã được một phen trầm trồ trước sự đầu tư hoành tráng của ekip sản xuất ngay từ MV chủ đề. Theo đó, 33 anh tài được chia thành từng nhóm nhỏ với tạo hình cực ngầu và được lồng ghép trong những bối cảnh vô cùng hoành tráng. Nhìn dàn anh tài hiên ngang bước đi khiến nhiều người liên tưởng đến hội anh em xã đoàn trong các bộ phim hành động... xã hội đen!

Phần kỹ xảo trong MV cũng nhận được nhiều sự chú ý và hứa hẹn rất đáng mong chờ khi sản phẩm lên sóng.

Chỉ vài giây teaser cũng chứng tỏ được độ hoành tráng của MV chủ đề

Tuy nhiên, phân đoạn hot nhất trong MV không phải những khung hình liên quan đến lửa mà chính là khoảnh khắc dàn anh tài đồng loạt... cởi trần, khoe thân hình vô cùng săn chắc. Độ tuổi của dàn sao nam đều ở ngưỡng U40, U50 nhưng họ vẫn sở hữu body đáng ngưỡng mộ như thế này!

Đây chắc chắn là phân đoạn được mong chờ trong MV

Bên cạnh đó, vì tên ca khúc chủ đề là Hỏa Ca nên phần nhìn của MV cũng lột tả được sự nóng bức với các phân cảnh dính đến lửa hay gió cát sa mạc. Màu MV cũng đi theo tông nóng khiến người xem cảm thấy thêm phần "hot".

Đây chính là điểm khác biệt của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với MV của show đối thủ là Anh Trai Say Hi. Ở MV chủ đề The Stars của Anh Trai Say Hi, 30 anh trai đều phải dầm mình dưới mưa để cho ra những khung hình chất lượng thì ở phía ngược lại, MV của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng có "ướt át" đấy nhưng là do sức nóng mà các anh tài mang lại trong từng phân cảnh.

Nếu như MV của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai thiên về lửa thì Anh Trai Say Hi lại dùng nước

