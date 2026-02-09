Cát-xê trăm triệu trong Vbiz không thiếu nhưng để dùng dao chặt cả khối vàng thì chỉ có một người

Trong showbiz Việt, câu chuyện về cát-xê luôn là đề tài khiến công chúng tò mò. Có người nổi tiếng nhờ mức thù lao “khủng” ở hiện tại, có người lại trở thành giai thoại vì cách tiêu tiền và giữ tiền chẳng giống ai. Giữa rất nhiều cái tên từng đi qua thời hoàng kim của nhạc Việt, Ngọc Ánh là trường hợp đặc biệt khi không chỉ được nhớ đến như một biểu tượng sân khấu máu lửa mà còn gắn liền với những câu chuyện giàu có khó tin.

Ngọc Ánh là một "nữ hoàng nhạc rock" có giai thoại để đời

Ngọc Ánh là 1 trong 30 Chị Đẹp tham gia show Đạp Gió 2024. Dù phải dừng chân sớm nhưng lứa khán giả 7X, 8X không ai không biết cô là gương mặt thống lĩnh sân khấu Việt vào thập niên 80-90, khi giai đoạn nhạc rock và pop-rock bùng nổ mạnh mẽ. Với chất giọng khàn, vang, nội lực hiếm có cùng phong cách trình diễn máu lửa, cô nhanh chóng trở thành cái tên bán vé bảo chứng, nơi nào cô xuất hiện là nơi đó chật kín người hâm mộ.

Trả Nợ Ân Tình Xa - Tiết mục solo của Ngọc Ánh trong Chị Đẹp Đạp Gió 2024

Ngọc Ánh sở hữu kho càng hit đồ sộ, có thể kể đến những ca khúc bất hủ như Mùa Xuân Từ Những Giếng Dầu, Hoàng Hôn Trên Đại Dương, No Limit, Anh Ba Hưng… gắn liền với hình ảnh một nữ ca sĩ vừa hát vừa nhảy “sập sàn”. Ở thời điểm đó, hầu như mọi sân khấu lớn nhỏ đều có sự xuất hiện của Ngọc Ánh, đặc biệt là các sự kiện và đám cưới giới nhà giàu.

Để giữ được sức nóng của tên tuổi như vậy, Ngọc Ánh từng trải qua quãng thời gian cày show khắc nghiệt, có đêm đứng hơn 10 sân khấu, mỗi điểm chỉ hát 10 phút rồi lao ngay sang chỗ khác. Giao thừa vẫn đi diễn khi pháo hoa đã nổ, sáng mùng 1 chưa kịp chúc Tết gia đình đã tiếp tục chạy show. Giọng ca nhạc rock làm việc chăm chỉ đến mức người trong nghề từng nói vui rằng một năm có 365 ngày thì Ngọc Ánh hát 366 ngày. Thời hoàng kim của nữ ca sĩ kéo dài khoảng 10 năm, trước khi cô sang Mỹ định cư năm 1999.

Hoàng Hôn Trên Đại Dương - Ngọc Ánh

Độ giàu có của Ngọc Ánh ở những năm đi hát đỉnh cao được thể hiện qua những con số khiến người nghe phải giật mình. Thời đó không có công ty, quản lý nên nghệ sĩ đi diễn được bỏ túi toàn bộ cát-xê từ chủ thầu. Nữ ca sĩ từng thẳng thắn chia sẻ, tiền cát-xê đi diễn của cô nhiều đến mức không biết dùng vào việc gì ngoài chuyện đem đi mua vàng cho đỡ chật nhà.

Cứ khoảng 2-3 ngày một lần, Ngọc Ánh lại ra chợ mua vàng, mỗi lần mua không tính chỉ mà tính luôn cây. Có thời điểm, chỉ trong hai show diễn buổi tối, cô nhận tới 5 cây vàng, tương đương khoảng 350 triệu đồng theo giá vàng thời đó. Nếu quy đổi theo mặt bằng hiện tại, con số này có thể lên tới hơn 600 triệu đồng cho một đêm diễn, một mức thu nhập hiếm thấy ngay cả với nhiều nghệ sĩ đình đám sau này.

Cô từng có quá khứ chạy show dữ dội

Một trong những giai thoại nổi tiếng về độ giàu có của Ngọc Ánh là câu chuyện dùng dao chặt vàng. Nữ ca sĩ có thời điểm đi lưu diễn ở miền Bắc và ghé tiệm vàng tại Hải Phòng để mua vàng từ chính tiền cát-xê. Khi đó, vàng không được bán theo chỉ như hiện nay mà được chặt ra từ một khối lớn, cân lên rồi tính tiền tại chỗ. Ngọc Ánh kể, ban đầu chỉ định mua 3 chỉ nhưng rốt cuộc lại mua gấp đôi vì tiện tay và có sẵn tiền.

Nữ ca sĩ từng phải chặt cả khối vàng mới mua được vì quá nhiều tiền

Cách Ngọc Ánh mang theo tài sản khi đi diễn cũng gây choáng. Được biết, mỗi lần nhận cát-xê, ngôi sao nhạc rock thường xâu vàng thành chuỗi, dùng kim băng gài phía trong thắt lưng và mang theo người suốt quá trình chạy show. Đây cũng là lý do khán giả thời ấy hiếm khi thấy Ngọc Ánh diện váy đầm trên sân khấu, thay vào đó là quần jean, trang phục gọn gàng, thuận tiện cho việc di chuyển và quan trọng hơn là để giữ chắc số vàng có giá trị lớn bên mình.

Phong cách biểu diễn bốc lửa của "nữ hoàng cát-xê"

Không chỉ có đầy tiền mặt và vàng, Ngọc Ánh còn sớm sở hữu những tài sản được xem là biểu tượng của giới giàu vào thập niên 90. Năm 1994, khi phần lớn người dân Sài Gòn vẫn đi xe đạp, nữ ca sĩ đã là một trong số rất ít nghệ sĩ sở hữu ô tô riêng - đến mức “ai cũng biết đó là xe của Ngọc Ánh”. Sau đó không lâu, cô tiếp tục nằm trong nhóm những người đầu tiên có điện thoại di động tại Sài Gòn. Chưa nói về cuộc sống xa hoa nhưng tất cả đều thể hiện rõ vị thế của một ngôi sao vừa nổi tiếng, vừa có thu nhập vượt xa mặt bằng chung của giới nghệ sĩ lúc bấy giờ.

Đến hiện tại, Ngọc Ánh vẫn là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Vbiz

Nhìn lại hành trình của Ngọc Ánh, có thể thấy danh xưng “nữ hoàng nhạc rock” hay “nữ hoàng cát-xê” không đến từ may mắn. Đó là kết quả của một giai đoạn làm nghề với cường độ cao, khi tên tuổi cô đủ sức bảo chứng cho giá trị mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Dù thời hoàng kim đã lùi xa, những câu chuyện về cát-xê tính bằng vàng, lịch diễn dày đặc và dấu ấn cá nhân không trộn lẫn vẫn khiến Ngọc Ánh trở thành một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Vbiz, một nghệ sĩ từng đứng ở đỉnh cao cả về danh tiếng lẫn thu nhập mà khó ai có thể làm được.