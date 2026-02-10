Anh Trai giàu ngầm chi cả “núi tiền” cho MV đầu tay, tự chuẩn bị từ A-Z

Tối 9/2, DILLAN bất ngờ đăng tải một đoạn video nhá hàng cho dự án âm nhạc sắp tới trên các nền tảng mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Cùng thời điểm, nam ca sĩ xác nhận đang trong quá trình chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay kể từ khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi năm 2025. Động thái này được xem là dấu mốc mở ra giai đoạn hoạt động mới của DILLAN tại thị trường âm nhạc Việt Nam.

Tối 9/2, DILLAN bất ngờ đăng tải một đoạn video nhá hàng cho dự án âm nhạc sắp tới trên các nền tảng mạng xã hội

DILLAN Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, thông thạo ba ngôn ngữ Anh - Việt - Hàn. Trước khi trở về Việt Nam, anh có ba năm đào tạo tại Hàn Quốc và từng tham gia các chương trình thực tế âm nhạc như Asia Super Young và Starlight Boys. Quá trình rèn luyện trong môi trường giải trí quốc tế giúp DILLAN tích lũy kinh nghiệm biểu diễn, đồng thời hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp và khả năng thích nghi với áp lực cạnh tranh.

DILLAN Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, thông thạo ba ngôn ngữ Anh - Việt - Hàn (Ảnh: NVCC)

Năm 2025, DILLAN lần đầu ra mắt công chúng Việt thông qua chương trình Anh Trai Say Hi. Tại đây, anh dần xây dựng độ nhận diện với hình ảnh một nghệ sĩ trẻ được đào tạo bài bản, có định hướng rõ ràng. Trong chương trình, DILLAN từng chia sẻ mong muốn được đứng trên những sân khấu lớn và theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc, lâu dài. Bước sang năm 2026, nam ca sĩ cho thấy sự chuyển biến trong tư duy làm nghề khi lựa chọn tiếp cận thị trường với tâm thế điềm tĩnh, chủ động và có chiến lược hơn.

Bước ra từ Anh Trai Say Hi với nền tảng khán giả quan tâm nhất định, DILLAN chính thức lựa chọn con đường hoạt động solo. Trong năm 2026, anh dự kiến sẽ từng bước giới thiệu hình ảnh và âm nhạc mới thông qua các dự án được đầu tư bài bản. Lộ trình này mở đầu bằng một visual film mang tính kể chuyện, trước khi nam ca sĩ chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc solo đầu tiên. Đáng chú ý, MV đi kèm được dự đoán là dự án có quy mô lớn, được đầu tư mạnh tay về mặt hình ảnh và sản xuất, với chi phí được cho là ở mức cao so với mặt bằng chung của một sản phẩm debut.

Bước ra từ Anh Trai Say Hi với nền tảng khán giả quan tâm nhất định, DILLAN chính thức lựa chọn con đường hoạt động solo:

Không chỉ gây chú ý bởi mức độ đầu tư, dự án lần này còn cho thấy mong muốn thể hiện cá nhân rõ nét của DILLAN. Nam ca sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò project manager, tham gia sâu vào toàn bộ quá trình từ xây dựng ý tưởng, định hướng hình ảnh đến kiểm soát màu sắc nghệ thuật. Việc tự tay thực hiện dự án từ A-Z cho thấy sự nghiêm túc của DILLAN trong việc định hình bản sắc cá nhân ngay từ những bước đi đầu tiên.

Nam ca sĩ trực tiếp đảm nhận vai trò project manager, tham gia sâu vào toàn bộ quá trình từ xây dựng ý tưởng (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về giai đoạn hiện tại, DILLAN cho biết anh không đặt mục tiêu trở thành một “hiện tượng” trong thời gian ngắn, mà mong muốn phát triển như một nghệ sĩ có thể đi đường dài. Theo anh, thành công không đến từ tần suất xuất hiện dày đặc, mà nằm ở việc mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa và tạo được kết nối cảm xúc với khán giả.

Một khởi đầu mới không ồn ào nhưng đủ vững vàng, đó là cách DILLAN lựa chọn tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình tại Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nam ca sĩ dự kiến sẽ được giới thiệu trong thời gian tới và đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.