Nam ca sĩ Vbiz huỷ show, yêu cầu xoá sạch hình ảnh

Trưa ngày 10/2, nam ca sĩ Dương Triệu Vũ gây bất ngờ khi đăng tải thông báo chính thức trên trang cá nhân về việc rút khỏi hai đêm nhạc sắp tới tại Mỹ. Cụ thể, nam ca sĩ sẽ không tham gia biểu diễn trong các show diễn tại Sacramento vào ngày 26/3 và Tampa vào ngày 5/4.

Trong bài đăng, Dương Triệu Vũ gửi lời xin lỗi đến khán giả tại hai khu vực này và đưa ra lý do ngắn gọn là bản thân "cảm thấy không phù hợp" với chương trình. Theo chia sẻ từ phía Dương Triệu Vũ, ekip của anh đã nhiều lần yêu cầu ban tổ chức tháo gỡ tất cả hình ảnh và thông tin liên quan đến anh ra khỏi các ấn phẩm quảng bá của chương trình. Nam ca sĩ cho biết dù yêu cầu đã được đưa ra từ 3 ngày trước, phía bầu show vẫn giữ thái độ im lặng và không thực hiện, dẫn đến việc hình ảnh của anh vẫn được dùng để quảng cáo dù hợp đồng không còn hiệu lực.

Dương Triệu Vũ khẳng định việc chậm trễ này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và dễ khiến khán giả hiểu lầm về việc quảng bá sai sự thật. Anh yêu cầu ban tổ chức nhanh chóng xử lý dứt điểm để tránh những hệ lụy không đáng có về mặt pháp lý và hình ảnh. Động thái này cho thấy thái độ cứng rắn của nam ca sĩ trong việc bảo vệ thương hiệu cá nhân và quyền lợi của người hâm mộ.

Dương Triệu Vũ (tên thật là Võ Nguyễn Tuấn Linh) sinh ngày 01/01/1984 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Anh là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật rực rỡ, với anh trai ruột là danh hài danh tiếng NSƯT Hoài Linh. Dù có bệ phóng gia đình vững chắc, Dương Triệu Vũ đã sớm chọn con đường tự lập để khẳng định bản sắc riêng.

Hành trình nghệ thuật của anh được đánh dấu bằng sự chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Với nghệ danh Dương Triệu Vũ, anh nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả kiều bào thông qua các sân khấu ca nhạc lớn tại hải ngoại. Giai đoạn này giúp anh rèn luyện bản lĩnh sân khấu chuyên nghiệp trước khi quyết định về nước hoạt động chính thức vào năm 2010.

Tại thị trường Việt Nam, Dương Triệu Vũ tạo nên làn gió mới khi kết hợp cùng "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Anh sở hữu chất giọng nam trung đầy nội lực nhưng cũng không kém phần mềm mại, giúp anh xử lý điêu luyện từ những bản ballad trữ tình như Căn phòng , Chơi vơi trong cơn đau đến những ca khúc dance sôi động như Siêu nhân . Sự nghiệp của anh ghi dấu ấn với loạt giải thưởng uy tín, tiêu biểu là giải Mai Vàng cho Ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất năm 2011 cùng nhiều giải thưởng lớn tại Zing Music Awards như Nam nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2010, Video Clip của năm với ca khúc Siêu Nhân năm 2011.

Không dừng lại ở vai trò ca sĩ, Dương Triệu Vũ còn thể hiện năng lực chuyên môn sắc bén khi đảm nhận vị trí giám khảo và huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế ăn khách như Tuyệt đỉnh song ca , Trời sinh một cặp hay Ban nhạc quyền năng . Anh được giới chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá cao nhờ sự tinh tế, khả năng dẫn dắt thế hệ đàn em và quan điểm nghệ thuật văn minh. Những năm gần đây, anh liên tục đầu tư cho các dự án MV mang tính điện ảnh ca như Bức tranh tiền kiếp hay Em lỡ thôi à? , chứng minh sức sáng tạo bền bỉ sau hơn hai thập kỷ làm nghề.

Hiện tại, phía ban tổ chức của hai đêm nhạc tại Sacramento và Tampa vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những yêu cầu từ phía nam ca sĩ. Vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc Việt.