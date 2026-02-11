Sự hết thời của nhóm nhạc đỉnh lưu: Bị tịch thu tài sản, ngày càng flop không cứu nổi

Làng giải trí Hàn Quốc đang dậy sóng khi truyền thông đồng loạt đưa tin về việc SM Entertainment tiến hành phong tỏa tài sản của Chen, Baekhyun và Xiumin (EXO-CBX) để đảm bảo quyền thu hồi khoản tiền liên quan đến doanh thu hoạt động cá nhân. Được biết, đây là động thái pháp lý mới nhất trong chuỗi tranh chấp kéo dài giữa hai bên từ năm 2023 đến nay.

Cụ thể, tổng số tiền mà SM yêu cầu từ CBX lên tới 2,6 tỷ Won (khoảng hơn 47 tỷ đồng). Trong đó, Chen bị yêu cầu 300 triệu Won liên quan đến khoản tiền đặt cọc thuê nhà; Baekhyun là 1,6 tỷ Won với căn hộ tại Acheon-dong (thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi); còn Xiumin là 700 triệu Won đối với căn hộ tại Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul – bất động sản mà anh vừa hoàn tất đăng ký quyền sở hữu vào tháng trước.

Phía SM cho biết việc phong tỏa tài sản là biện pháp bảo toàn quyền lợi nhằm đảm bảo thu hồi khoản tiền tương đương 10% doanh thu hoạt động cá nhân của ba nghệ sĩ theo thỏa thuận đạt được vào tháng 6/2023. Công ty khẳng định đây là thủ tục pháp lý nhằm ngăn chặn nguy cơ tẩu tán tài sản trong trường hợp phát sinh tranh chấp. Ngược lại, phía CBX cho rằng họ đã thực hiện đúng nghĩa vụ và cáo buộc SM diễn giải thỏa thuận theo hướng bất lợi cho nghệ sĩ.

Trước đó, vào tháng 6/2023, Chen, Baekhyun và Xiumin từng gây chấn động khi thông báo chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM, với lý do công ty thiếu minh bạch trong vấn đề thanh toán. SM khi ấy phản bác và ám chỉ có sự can thiệp từ bên thứ ba. Sau nhiều tuần căng thẳng, hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời: bộ ba tiếp tục tham gia hoạt động cùng EXO, đồng thời thành lập công ty riêng để quản lý lịch trình cá nhân. Tuy nhiên, bất đồng liên quan đến tỷ lệ phân chia doanh thu vẫn âm ỉ và nay một lần nữa bùng phát.

Điều đáng nói là những ồn ào pháp lý đang phủ bóng lên một cái tên từng được xem là “con át chủ bài” của EXO. Ra mắt năm 2016 với mini album Hey Mama!, EXO-CBX nhanh chóng dẫn đầu Gaon và Billboard World Albums. Năm 2018, Blooming Days tiếp tục củng cố vị thế của bộ ba trên các bảng xếp hạng nội địa. Tại Nhật Bản, nhóm cũng gặt hái thành công với Girls, album Magic và hai tour diễn Magical Circus thu hút lượng lớn khán giả. Ở thời kỳ đỉnh cao, CBX được đánh giá là tổ hợp vocal nổi bật nhất của EXO, vừa có chuyên môn vững vàng vừa sở hữu sức hút thương mại đáng kể.

Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, thị trường Kpop đã thay đổi đáng kể. Sự xuất hiện liên tục của các thế hệ idol mới với chiến lược toàn cầu hóa mạnh mẽ khiến cục diện cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hoạt động của CBX và từng thành viên vì thế cũng dần trầm lắng hơn trước. Baekhyun vẫn giữ được lượng người hâm mộ ổn định qua các dự án solo, nhưng mức độ bùng nổ truyền thông không còn như giai đoạn hoàng kim. Chen và Xiumin cũng phát hành sản phẩm cá nhân song chưa tạo được hiệu ứng nổi bật trên các bảng xếp hạng vốn đang bị thống trị bởi lớp nghệ sĩ trẻ.

Từ một đơn vị từng đại diện cho chất lượng vocal của EXO, CBX hiện đối diện giai đoạn nhạy cảm bậc nhất sự nghiệp. Thay vì được nhắc đến bằng những sân khấu live hay thành tích âm nhạc, cái tên của họ gần đây xuất hiện chủ yếu trong các bản tin liên quan đến tranh chấp hợp đồng và doanh thu.

Trong ngành công nghiệp thần tượng, nơi hình ảnh và thiện cảm công chúng có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị thương hiệu, những mâu thuẫn pháp lý kéo dài có thể tác động không nhỏ đến cơ hội quảng cáo, hợp tác thương mại và quan hệ đối tác. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, đại diện ba thành viên vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc phong tỏa tài sản. Sự im lặng này càng khiến dư luận thêm quan tâm đến hướng đi tiếp theo của CBX trong cuộc đối đầu pháp lý vẫn chưa có hồi kết.