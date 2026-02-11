Nữ ca sĩ biểu diễn ở chương trình Bộ Quốc phòng: Hát hay xinh đẹp không thiếu thứ gì, ngày càng được công nhận thực lực

Loạt video ghi lại phần trình diễn ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn (Nguyễn Hùng) của Thiều Bảo Trâm tại sự kiện mừng năm mới do Bộ Quốc phòng tổ chức đang được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. Dù chưa lên sóng chính thức, những thước phim quay trực tiếp từ sân khấu vẫn đủ để tạo hiệu ứng tích cực, đưa tên Thiều Bảo Trâm trở thành tâm điểm bàn luận với hàng loạt lời khen xoay quanh cả ngoại hình lẫn giọng hát.

Loạt video ghi lại phần trình diễn ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn (Nguyễn Hùng) của Thiều Bảo Trâm được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội

Xuất hiện trong tà áo dài trắng nền nã, mái tóc đen dài buông nhẹ, Thiều Bảo Trâm mang đến hình ảnh dịu dàng, trang nhã, phù hợp với không khí trang trọng của chương trình. Tuy nhiên, điều giữ chân người xem không chỉ nằm ở diện mạo ngày càng thăng hạng mà chính là phần thể hiện vocal được đánh giá tiến bộ rõ rệt. Giọng hát trong trẻo, có độ vang và nội lực vừa đủ, cách xử lý tiết chế, cảm xúc, bám sát tinh thần tri ân của ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn khiến phần trình diễn được nhận xét là “đúng và đủ”. Đây là kết quả dễ nhận thấy từ quá trình rèn luyện thanh nhạc nghiêm túc của nữ ca sĩ trong thời gian qua, khi cô không còn hát bằng cảm tính mà kiểm soát tốt hơn hơi thở, cao độ lẫn màu giọng.

Sinh năm 1994 tại Thanh Hóa, Thiều Bảo Trâm tên đầy đủ là Thiều Thị Trâm, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Cô lớn lên trong gia đình có bốn chị em gái, trong đó hai chị em theo đuổi con đường nghệ thuật là Thiều Bảo Trâm và Thiều Bảo Trang. Bước chân vào showbiz từ khá sớm, Thiều Bảo Trâm từng hoạt động trong nhóm Bee.T cùng chị gái dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên. Dù sở hữu ngoại hình sáng và kỹ năng nền tảng tốt, Bee.T không tạo được cú bứt phá đáng kể, khiến con đường âm nhạc của cô giai đoạn đầu khá lặng lẽ.

Sau khi tách nhóm và hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm kiên trì xây dựng hình ảnh cá nhân với loạt sản phẩm được đầu tư chỉn chu như Triệu lý do , Một mình có buồn không , Sau lưng anh có ai kìa . Tuy nhiên, trong một thời gian dài, âm nhạc của cô chưa thực sự vượt qua được cái bóng của những ồn ào đời tư, khiến sự ghi nhận từ công chúng dành cho thực lực vẫn còn dè dặt. Thiều Bảo Trâm vẫn duy trì hoạt động đều đặn, luôn đầu tư mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Sau khi tách nhóm và hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm kiên trì xây dựng hình ảnh cá nhân với loạt sản phẩm được đầu tư chỉn chu (Ảnh: FBNV)

Bước ngoặt lớn đến với Thiều Bảo Trâm khi cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 . Tại chương trình này, nữ ca sĩ cho thấy một phiên bản khác của chính mình: đa năng, bền bỉ và không ngại thử thách chính mình. Không chỉ giữ phong độ về visual, Thiều Bảo Trâm còn dần thuyết phục khán giả bằng khả năng hát live ổn định, vũ đạo chắc chắn và tinh thần làm việc không ngại thử thách. Tiết mục đòi hỏi xử lý cảm xúc như Chưa quên người yêu cũ giúp cô ghi điểm nhờ sự tiến bộ về kỹ năng thanh nhạc, giọng cao ngày càng nội lực.

Hình ảnh Thiều Bảo Trâm kiệt sức sau các vòng công diễn, nhưng vẫn giữ thái độ tập trung và cầu thị giúp cô dần rũ bỏ định kiến “bình hoa di động”. Việc góp mặt trong đội hình thành đoàn Top 10 không chỉ là kết quả của sự yêu mến từ khán giả mà còn là sự công nhận dành cho nỗ lực và thực lực được tích lũy qua thời gian.

Bước ngoặt lớn đến với Thiều Bảo Trâm khi cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024 (Ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, Thiều Bảo Trâm được đánh giá là nghệ sĩ hội tụ đủ yếu tố ngoại hình, kỹ năng và thái độ, song vẫn đứng trước bài toán quen thuộc của nhiều ca sĩ nữ Vpop: thiếu một bản hit đủ mạnh để tạo dấu ấn dài hơi. Những sản phẩm trước đây dù từng đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng trực tuyến, vẫn mang màu sắc an toàn và chưa tạo được hiệu ứng văn hóa đại chúng rõ nét.

Sau Chị Đẹp Đạp Gió 2024 và chuỗi tín hiệu tích cực gần đây, kỳ vọng dành cho Thiều Bảo Trâm đang ở mức cao hơn. Công chúng chờ đợi một sản phẩm âm nhạc có cá tính rõ ràng, dám bước ra khỏi vùng an toàn ballad quen thuộc, tận dụng tốt thế mạnh trình diễn để đưa tên tuổi cô tiến gần hơn tới vị trí sao hạng A một cách thuyết phục. Với những gì đã và đang thể hiện, Thiều Bảo Trâm cho thấy cô không còn là cái tên chỉ được nhắc đến vì hình ảnh, mà đang từng bước được công nhận bằng chính thực lực của mình.