Tranh chấp giữa ba thành viên Chen, Baekhyun, Xiumin (EXO-CBX) và SM Entertainment vẫn chưa có hồi kết. Từ vụ việc pháp lý kéo dài hơn một năm cho đến những tin đồn nội bộ mới nhất, tất cả đang khiến EXO - nhóm nhạc từng đứng đầu làn sóng Hallyu thế hệ 3 rơi vào thời kỳ khó khăn nhất trong suốt hành trình hơn một thập kỷ hoạt động.

Mâu thuẫn giữa CBX và SM bắt đầu từ tháng 6/2023, khi ba thành viên gửi đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với cáo buộc SM thiếu minh bạch tài chính và ép buộc ký hợp đồng dài hạn bất công. Sau nhiều vòng thương lượng, đôi bên đạt được thỏa thuận tạm thời: CBX tiếp tục hoạt động nhóm dưới SM, nhưng hoạt động cá nhân do công ty riêng INB100 của Baekhyun phụ trách. Tuy nhiên, thỏa thuận này nhanh chóng rạn nứt khi SM yêu cầu INB100 nộp 10% doanh thu từ hoạt động cá nhân, điều mà phía CBX cho là “vô lý” bởi SM không tham gia quản lý hay hỗ trợ.

Tranh chấp bị đẩy lên căng thẳng khi tòa án bác bỏ phần lớn yêu cầu của CBX, đồng thời đưa vụ kiện sang giai đoạn hòa giải. Phiên hòa giải đầu tiên vào tháng 9/2025 vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể, trong khi hai bên tiếp tục tung ra những tuyên bố trái ngược về nghĩa vụ tài chính và quyền tham gia hoạt động nhóm. Cùng lúc đó, SM công bố EXO sẽ tổ chức fanmeeting vào tháng 12/2025 và phát hành album phòng thu thứ 8 vào đầu năm 2026, nhưng chỉ với đội hình 6 thành viên: Suho, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun và Lay - không có sự góp mặt của CBX.

Thông tin này khiến cộng đồng EXO-L chia rẽ sâu sắc. Nhiều fan quốc tế thất vọng vì nhóm thiếu vắng ba giọng ca chủ lực, cho rằng EXO không thể trọn vẹn nếu thiếu ChenBaekXi. Họ nhấn mạnh tinh thần “We Are One” và mong muốn tranh chấp được giải quyết để nhóm tái hợp đủ đội hình. Ngược lại, một bộ phận fan Hàn lại đứng về phía SM, cho rằng CBX đã khiến hình ảnh nhóm tổn hại và cản trở hoạt động chung. Trưởng nhóm Suho sau đó phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì những rắc rối kéo dài này.

Giữa làn sóng tranh cãi, một tin đồn gây chấn động xuất hiện. Theo Top Star News, một nguồn tin trong ngành tiết lộ rằng việc ChenBaekXi bị loại khỏi các hoạt động chung của EXO không hoàn toàn do SM quyết định, mà xuất phát từ sự phản đối mạnh mẽ của một thành viên trong nhóm. Được biết, SM và INB100 từng nhiều lần họp bàn về kế hoạch tái hợp đầy đủ, thậm chí gần đạt thỏa thuận sau các buổi làm việc giữa lãnh đạo hai bên. Tuy nhiên, thành viên nói trên đã kiên quyết phản đối, được cho là đã tuyên bố: “Không thể nào tồn tại một EXO đầy đủ nếu có ChenBaekXi tham gia.”

Từ đó, ý kiến nội bộ của nhóm chia rẽ. Một số thành viên muốn giữ nguyên tinh thần “We Are One” và đồng ý để CBX trở lại, trong khi người kia phản đối đến cùng. Cuối cùng, SM được cho là đã hành động đơn phương, công bố fanmeeting và album mới mà không thông báo trước cho CBX khiến ba thành viên này “như bị đánh úp sau lưng”.

Dù vậy, người hâm mộ được khuyến cáo nên giữ thái độ tỉnh táo. Hiện chưa có bằng chứng xác thực nào về việc một thành viên EXO phản đối kịch liệt CBX. Người hâm mộ nên chọn lọc thông tin, tránh để các lời đồn lan rộng gây chia rẽ thêm trong cộng đồng.

Sự việc khiến nhiều người tiếc nuối cho một nhóm nhạc từng được xem là “biểu tượng đỉnh lưu” của thế hệ Kpop gen 3. EXO từng tạo nên thời kỳ hoàng kim với hàng loạt bản hit như Growl, Call Me Baby, Love Shot, Ko Ko Bop,... bán triệu bản album mỗi năm, sở hữu fandom hùng hậu toàn cầu. Nhưng kể từ album Exist (2023), nhóm gần như “đóng băng” hoạt động do nghĩa vụ quân sự, lịch trình cá nhân và giờ là tranh chấp pháp lý.

Ba giọng ca hàng đầu - Chen, Baekhyun, Xiumin vốn là trụ cột của EXO, góp phần lớn vào âm sắc đặc trưng và những bản live đỉnh cao. Việc họ vắng mặt không chỉ khiến người hâm mộ hụt hẫng, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng âm nhạc của EXO trong tương lai. Nhóm sẽ thiếu đi 2/3 vocal chính, điều khó lòng bù đắp ngay cả khi các thành viên còn lại đều dày dạn kinh nghiệm.

Mặt khác, sự nghiệp solo của từng thành viên lại phát triển không đồng đều. Baekhyun và D.O. vẫn là hai cái tên giữ được phong độ ổn định, Baekhyun bán triệu bản mỗi lần comeback, D.O. lập công ty riêng và phát triển ở lĩnh vực phim ảnh. Trong khi đó, các thành viên khác gặp khó khăn về định hướng hoặc ít hoạt động nổi bật, khiến độ nóng chung của thương hiệu EXO giảm sút đáng kể.

Trước những tin đồn và bất ổn, nhiều fan kỳ vọng vào một “phép màu” giúp EXO có thể hàn gắn và tái hợp đầy đủ. Bởi với họ, EXO không chỉ là một nhóm nhạc mà là kỷ niệm, là biểu tượng của một thời kỳ Kpop rực rỡ. Tuy nhiên, nếu những mâu thuẫn pháp lý và nội bộ tiếp tục kéo dài, EXO có thể sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoáy “đỉnh lưu hết thời”, một danh hiệu đầy tiếc nuối cho nhóm nhạc từng làm nên lịch sử.