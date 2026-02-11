Trường Giang và Jack có ổn không?

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa trước thềm Tết Nguyên đán, Trường Giang đã có công bố chấn động về bộ phim Nhà Ba Tôi Một Phòng mà anh làm đạo diễn. Theo như Trường Giang đăng tải trên trang cá nhân, Jack sẽ đảm nhận ca khúc nhạc phim lần này. Bức ảnh công bố đề cập đến nhan đề bài hát là Đứa Trẻ Mùa Đông Chí, cũng như đi kèm với dòng trạng thái "Ai cũng từng là một đứa trẻ".

Trường Giang công bố Jack, hay Trịnh Trần Phương Tuấn hát OST Nhà Ba Tôi Một Phòng

Ngay sau khi công bố Jack hát nhạc phim, Trường Giang và Nhà Ba Tôi Một Phòng đã đón nhận nhiều luồng ý kiến tranh cãi. Không ít netizen bày tỏ sự hoang mang, thậm chí thất vọng khi nam nghệ sĩ mời Jack tham gia dự án, khi trước đó ca sĩ này vướng phải nhiều "ồn ào" đời tư. Thậm chí, Jack còn bị phạt hành chính và đình chỉ hoạt động bởi sau màn trình diễn "trái thuần phong mỹ tục".

Netizen phẫn nộ, quay lưng với phim

Rõ ràng việc mời một nhân vật dính nhiều thị phi như Jack tham gia hát nhạc phim cho Nhà Ba Tôi Một Phòng là "con dao hai lưỡi". Nước đi này có thể giúp Trường Giang thu hút sự chú ý từ truyền thông và mạng xã hội trong cuộc chiến phim Tết đang vô cùng nghẹt thở hiện tại. Thế nhưng phim khó tránh khỏi những phản ứng tiêu cực từ công chúng, thậm chí tác động đến đường dài ngoài rạp chiếu trong thời gian tới.

Một số khán giả chọn phớt lờ, xem phim để ủng hộ idol khác của mình

Mặc dù vậy, vẫn có không ít quan điểm cho rằng việc mời Jack tham gia dự án Nhà Ba Tôi Một Phòng không phải điều quá nghiêm trọng. Dù sao thì nam ca sĩ chỉ phụ trách phần nhạc phim chứ không diễn xuất. Một số khán giả nghĩ đến phương án có thể phớt lờ, tập trung vào xem phim để ủng hộ diễn viên mà mình thích. Bên cạnh đó, Jack và Trường Giang đã có mối quan hệ đồng nghiệp có nhiều lần hợp tác từ trước (kể từ các chương trình truyền hình như Bảy Nụ Cười Xuân hay Running Man Vietnam mùa 2), vì vậy đây là quyết định hoàn toàn có thể đoán trước được.

Vẫn có bộ phận khán giả lên tiếng ủng hộ

Jack và Trường Giang từng nhiều lần làm việc chung

Nhà Ba Tôi Một Phòng xoay quanh câu chuyện cha con lao động nghèo, nơi người cha tên Thạch (Trường Giang) mỗi ngày đi giao mắm để nuôi con gái là An (Đoàn Minh Anh). Thế nhưng, mối quan hệ của cả hai gặp phải mâu thuẫn khi An có những ước mơ của riêng mình, cũng như người bạn trai mới tên Phúc (Anh Tú Atus). Ngoài bộ ba, phim còn quy tụ dàn sao như Lê Khánh, Lê Dương Bảo Lâm, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lâm Vĩ Dạ, Cris Phan...

Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.