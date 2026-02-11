Cơ hội săn 1.000 vé xem phim miễn phí nhân dịp khai trương CGV MM Supercenter Đà Nẵng

Rạp CGV MM Supercenter Đà Nẵng với phong cách "Tropical City" độc đáo.

Trong bối cảnh nhiều thị trường điện ảnh quốc tế đang có xu hướng thu hẹp quy mô, Việt Nam lại nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi là quốc gia có tốc độ phục hồi ngoạn mục sau đại dịch, với nhiều tín hiệu tích cực về số lượng khán giả ra rạp lẫn chất lượng phim. Năm 2025 vừa qua, điện ảnh Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ kỷ lục khi tổng doanh thu phim nội địa đạt khoảng 3.650 tỷ đồng, chiếm tới 62% thị phần (năm 2024 chiếm 42%). Thị trường điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đang trở nên ngày càng thu hút với các nhà đầu tư.

Khi thị hiếu người xem đang chuyển dịch từ nhu cầu "xem phim" sang "trải nghiệm", đặc biệt là thế hệ Gen Z đến rạp không chỉ để thưởng thức điện ảnh mà còn để tận hưởng không gian kiến trúc và tìm kiếm những góc "check-in" độc đáo. Việc sáng tạo những concept thiết kế mới, biến rạp chiếu phim thành những không gian nghệ thuật, giải trí đa giác quan là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu thưởng thức và trải nghiệm điện ảnh của khán giả.

Không gian sảnh kết hợp giữa nét đương đại và hoài cổ tạo nên những góc "check-in điện ảnh" siêu hot.

Nhận thấy tiềm năng tăng trưởng ấn tượng so với nhiều quốc gia, CGV tiếp tục mở rộng mạng lưới tại Việt Nam với cụm rạp thứ 85 - CGV MM Supercenter Đà Nẵng, ra mắt vào tháng 2/2026. Tọa lạc tại tầng 3, Trung Tâm Thương Mại MM Mega Market (Quận Liên Chiểu), đây là cụm rạp sở hữu phong cách thiết kế "Contemporary Vintage" (đương đại kết hợp hoài cổ) - xu hướng mới nhất đang thịnh hành tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, đội ngũ kiến trúc sư đã khéo léo "Việt hóa" không gian bằng cách đưa dấu ấn riêng của vùng duyên hải miền Trung vào từng chi tiết nội thất, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hiện đại và phóng khoáng của thành phố biển. Đồng thời, việc lựa chọn thời điểm ra mắt vào trước tết âm lịch 2026 cho thấy sự linh hoạt trong việc "bắt sóng" thị trường của CGV khi sự kiện khai trương này là bước chuẩn bị cho thời điểm vàng thường niên của phòng vé Việt Nam - mùa phim Tết Nguyên Đán.

Hệ thống ghế da cao cấp với cách phối màu ấn tượng lần đầu tiên được đưa vào sử dụng.

Trong tuần lễ khai trương, CGV MM Supercenter Đà Nẵng sẽ chiêu đãi các tín đồ điện ảnh bữa tiệc thị giác mãn nhãn trong chuỗi hoạt động chào mừng. Cụ thể, gần 1.000 vé xem phim miễn phí sẽ được dành tặng khán giả trong tuần đầu mở cửa cho các bộ phim được chào đón trong thời gian qua như Avatar 3: Lửa và tro tàn, Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng và phim Việt Nam Ai thương ai mến. Bên cạnh đó, CGV áp dụng mức giá vé ưu đãi 60.000 đồng dành riêng cho khách hàng thành viên dưới 23 tuổi khi mua vé trực tiếp tại quầy. Các hoạt động chụp hình check-in, bốc thăm trúng thưởng 100%, cùng quà tặng sticker Paconnie phiên bản Đà Nẵng độc quyền cũng được triển khai toàn bộ.

Khán giả có cơ hội thưởng thức bom tấn "Avatar: Lửa và tro tàn" hoàn toàn miễn phí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn nhân dịp khai trương.

Việc ra mắt CGV MM Supercenter Đà Nẵng một lần nữa khẳng định cam kết của CGV trong việc mang điện ảnh chất lượng cao và dịch vụ giải trí chuẩn quốc tế đến khán giả khắp các tỉnh thành Việt Nam. Cụm rạp mới được kỳ vọng sẽ trở thành "cú hích" cho thị trường giải trí khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, đồng thời là điểm đến giải trí không thể bỏ qua cho các gia đình và giới trẻ trong dịp Tết Nguyên Đán 2026.