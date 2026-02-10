Mùi Phở là dự án điện ảnh quy tụ nhiều gương mặt được yêu thích trong showbiz Việt, trải dài nhiều thế hệ như Xuân Hinh, Thu Trang, Thanh Hương... đặc biệt còn có sự góp mặt của Thanh Thanh Hiền trong vai bà Tuất. Nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu cải lương, việc Thanh Thanh Hiền đồng ý tham gia diễn xuất trong Mùi Phở là một điều bất ngờ đối với đông đảo khán giả.

Thanh Thanh Hiền cho biết, nghệ sĩ Xuân Hinh chính là một trong những lý do khiến cô quyết định nhận lời tham gia Mùi Phở. Vốn là những bạn diễn ăn ý trên các sân khấu nghệ thuật truyền thống, Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh nay có dịp tái hợp trong một tác phẩm điện ảnh, mang đến cho nữ nghệ sĩ trải nghiệm làm nghề hoàn toàn mới mẻ.

Nhắc đến Thanh Thanh Hiền, khán giả yêu nghệ thuật truyền thống lập tức nghĩ tới một hình ảnh rất đặc biệt: một nghệ sĩ cải lương - dân ca ví, giặm vừa tài hoa, vừa trẻ trung, lại có đời sống cá nhân khiến nhiều người nể phục. Ở tuổi cận kề U60, Thanh Thanh Hiền vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tươi tắn hiếm thấy, cùng sự nghiệp bền bỉ kéo dài nhiều thập kỷ, điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Thanh Thanh Hiền sinh năm 1969 tại Nghệ An, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát, đặc biệt là dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, loại hình âm nhạc đòi hỏi kỹ thuật luyến láy tinh tế và cảm xúc sâu. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào nhưng có độ dày hiếm thấy nhanh chóng giúp cô nổi bật giữa lớp nghệ sĩ trẻ cùng thời.

Không dừng lại ở dân ca, Thanh Thanh Hiền tiếp tục theo đuổi cải lương, một lĩnh vực vốn khắc nghiệt và yêu cầu cao về cả giọng ca lẫn diễn xuất sân khấu. Nhờ nền tảng thanh nhạc vững vàng và khả năng cảm thụ nhân vật tốt, cô sớm ghi dấu ấn với loạt vai diễn được đánh giá cao, trở thành gương mặt quen thuộc trên nhiều sân khấu lớn.

Trong giai đoạn cải lương và dân ca còn giữ vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa đại chúng, Thanh Thanh Hiền là một trong những nữ nghệ sĩ sáng giá. Cô ghi điểm không chỉ bởi kỹ thuật mà còn bởi cách hát giàu cảm xúc, gần gũi, dễ chạm tới khán giả đại chúng.

Những đóng góp bền bỉ cho nghệ thuật truyền thống giúp Thanh Thanh Hiền được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), sự ghi nhận chính thức cho tài năng và cống hiến của cô. Dù thị trường giải trí thay đổi, cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, nữ nghệ sĩ vẫn đều đặn hoạt động, biểu diễn, tham gia các chương trình nghệ thuật, giữ lửa nghề một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Điều khiến công chúng ngạc nhiên mỗi lần Thanh Thanh Hiền xuất hiện chính là diện mạo trẻ trung khó tin so với tuổi thật. Phong cách ăn mặc giản dị nhưng tinh tế, thần thái tươi tắn, năng lượng tích cực giúp cô luôn nổi bật giữa dàn nghệ sĩ cùng thế hệ. Nhiều khán giả nhận xét vui: “Ở Việt Nam khó tìm được NSƯT U60 nào mà trông trẻ và có sức sống như Thanh Thanh Hiền.”

Không chạy theo những biện pháp níu kéo tuổi xuân, không cố gắng “hack tuổi” quá đà, vẻ trẻ trung của Thanh Thanh Hiền đến từ sự thảnh thơi, tự tin và viên mãn, điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Dù được đánh giá là tài sắc vẹn toàn, Thanh Thanh Hiền lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Nữ nghệ sĩ từng trải qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều không đi đến cái kết viên mãn. Sau những đổ vỡ, cô chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, dành phần lớn thời gian và tâm sức để nuôi dạy các con trưởng thành. Ở tuổi 57, Thanh Thanh Hiền cho biết cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm và tình cảm từ những người xung quanh. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn khéo léo từ chối bằng cách chia sẻ rằng mình đã có người yêu, vì thế không thể đáp lại những tình cảm ấy.