Chính thức có buổi chiếu ra mắt trước thềm Tết Nguyên đán 2026, phim Báu Vật Trời Cho của đạo diễn Lê Thanh Sơn đã vượt xa mong đợi của khán giả. Nhiều lời khen ngợi đã xuất hiện trên MXH, qua đó thể hiện sự phấn khích với tác phẩm có chủ đề nhẹ nhàng, "chữa lành" và kết hợp nhiều yếu tố tình cảm, hành động lẫn hài hước.

Điểm nhấn lớn nhất, khiến khán giả mong chờ trong Báu Vật Trời Cho chính là chemistry giữa Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Tái hợp sau 2 năm kể từ phim Mai, cặp đôi vàng của màn ảnh Việt khiến người xem thỏa lòng trong dự án của Lê Thanh Sơn. "Những gì khán giả tiếc nuối, mong muốn của cặp đôi ở lần đóng chung trước đã được giải quyết ở phim này". Hai diễn viên tiếp tục rơi vào tình huống tréo ngoe, nhưng lần này được nhận xét có phần tươi mới, nhẹ nhàng hơn.

Netizen thích thú khi Tuấn Trần - Phương Anh Đào tiếp tục yêu nhau trong phim

Bên cạnh Phương Anh Đào và Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan lại là cái tên gây bất ngờ hơn cả trong Báu Vật Trời Cho . Không còn là kiểu vai cool ngầu, đen tối như những dự án trước, Quách Ngọc Ngoan lần này mang đến khía cạnh hài hước hiếm thấy, khiến người xem không thể rời mắt. Có thể thấy, nam diễn viên đang có màn trở lại đỉnh cao với diễn xuất sau một thời gian dài vắng bóng.

Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ với hình tượng lầy lội hiếm thấy

Chưa kể, nhịp điệu và diễn biến của phim Báu Vật Trời Cho cũng khiến người xem bật cười vì dễ thương, mang nhiều thông điệp ý nghĩa dành cho dịp đầu năm. Một netizen cảm nhận đây là bộ phim có vibe Tết nhất năm nay dù cho không mang chủ đề hay không khí Tết trong bối cảnh phim. Trong đó, góc quay, màu phim cho đến việc tôn vinh văn hóa miền biển, đặc biệt là nghề làm nước mắm trở nên nổi bật trên màn ảnh rộng.

Khán giả khen Báu Vật Trời Cho giải trí nhất dịp Tết, có phần hình ảnh và văn hóa lôi cuốn

Báu Vật Trời Cho còn khai thác chủ đề hiếm gặp trên phim, đó là thụ tinh nhân tạo. Nữ chính Ngọc (Phương Anh Đào đóng) là người mẹ đơn thân, có dịp cùng con trai Tô về miền biển chơi. Nào ngờ đâu tại đây, cả hai có cuộc gặp gỡ định mệnh với nam chính Hồng (Tuấn Trần đóng), chàng trai miền biển chân chất và được cho là người cha "bí ẩn" của bé Tô. Từ đây, hành trình làm chồng, làm cha bất đắc dĩ của Hồng bắt đầu, kéo theo một chuỗi những tình huống éo le khác.

Báu Vật Trời Cho chính thức khởi chiếu vào mùng 1 Tết năm 2026.