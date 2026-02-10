Bộ phim Tây Du Ký 1986 vừa kỷ niệm 40 năm lần đầu phát sóng trên màn ảnh vào ngày 9/2. Hiện tại, phim được ghi nhận đạt khoảng 4.000 lần chiếu lại trên các đài truyền hình, một kỷ lục khó lặp lại với bất kỳ tác phẩm nào của màn ảnh Hoa ngữ. Cũng nhờ thành công của phim, nam diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng đóng vai Tôn Ngộ Không trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ, khiến 1,4 tỷ người dân Trung Quốc yêu mến suốt hàng chục năm qua.

Tây Du Ký lập kỷ lục chiếu lại 4.000 lần

Theo Sohu, Tây Du Ký 1986 đang giữ kỷ lục tác phẩm được chiếu lại nhiều nhất của Trung Quốc. Thời điểm công chiếu, tỷ suất khán giả của phim là 89,4%. Không những vậy, dù chiếu lại nhiều lần, phim vẫn nhận được sự yêu thích của khán giả và tiếp tục dẫn đầu tỷ suất người xem.

Với cốt truyện hấp dẫn, chuyển thể khéo léo và diễn xuất xuất sắc của dàn diễn viên, bộ phim truyền hình này đã trở thành một tác phẩm kinh điển trong lòng nhiều khán giả. Lý do khiến bộ phim trở thành kinh điển bởi nó không chỉ mang ý nghĩa giải trí, nghệ thuật, mà nội dung còn rất hợp thời, có sự giao thoa với văn hóa hiện đại. Vì vậy, dù đến năm 2026, Tây Du Ký 1986 vẫn có những nội dung khiến khán giả tìm hiểu, thích thú và trở thành "mỏ vàng" sáng tạo nội dung cho cả các nhà sản xuất phim lẫn cư dân mạng.

Đến nay phim vẫn thu hút khán giả, nhiều tình tiết trở thành meme

Thành công của Tây Du Ký rất toàn diện. Mỗi diễn viên trong phim, từ 4 ngôi sao chính đến các nhân vật phụ, thậm chí chỉ là khách mời thoáng qua đều được khán giả nhớ tên, nhớ đặc điểm. Đây là điều chưa từng có với bất kỳ bộ phim Hoa ngữ nào.

Bài hát mở đầu và kết thúc phim là Vân Cung Tấn Âm và Xin Hỏi Đường Ở Phương Nào cũng luôn nằm trong ký ức của khán giả, chỉ cần nhạc hiệu nổi lên đã khiến người nghe khơi gợi lại các ký ức tuổi thơ. Các nhạc phẩm trong phim cũng thường xuyên được công chúng biểu diễn lại.

Sau 40 năm, ngoài tình tiết phim liên tục được bàn luận đánh giá, câu chuyện hậu trường về quá trình sản xuất cũng được kể lại, thậm chí thành sách khiến công chúng say mê.

Tây Du Ký chịu được sự thử thách của thời gian

Trong đó, Mỹ Hầu Vương - Tôn Ngộ Không đã trở thành thần tượng của hàng tỷ trẻ em khắp châu Á, thậm chí trên toàn thế giới. Đây là vai diễn để đời của Lục Tiểu Linh Đồng, đến 40 năm sau vẫn không có ai diễn Tôn Ngộ Không có thể linh động, đáng yêu, dũng mãnh bằng ông.

Không những vậy, hiện tại khán giả còn phân tích ra nhiều mặt tốt khác nhau về nhân vật Đại Thánh và cho rằng "Tôn Ngộ Không là nam chính hoàn hảo nhất trong phim truyền hình". Nhân vật này không chỉ thỏa mãn giấc mơ anh hùng của trẻ nhỏ, làm toại nguyện mong ước phiêu lưu của thanh niên, còn khiến chị em mê mẩn bởi sự tôn trọng dành cho phái nữ, khiến khán giả trân trọng với những đức tính tốt đẹp mà không phải nhân vật nam chính nào trên màn ảnh cũng có.

Tôn Ngô Không của Lục Tiểu Linh Đồng sống mãi với thời gian, được hàng tỷ người trên thế giới yêu thích

Khán giả yêu mến Tôn Ngộ Không suốt 40 năm

Theo Sina, thực tế, điều kiện quay Tây Du Ký 1986 rất nghèo nàn, chi phí làm phim lúc đó chỉ có 6 triệu NDT, đạo diễn Dương Khiết lúc đầu muốn thực hiện 30 tập phim, nhưng chỉ làm đến tập 15 đã hết vốn. Kỹ xảo phim thô sơ nhưng các diễn viên, nhân viên hậu trường đều dốc sức sáng tạo để tạo nên thế giới thần tiên ma quái hấp dẫn người xem. Cái không khí liêu trai đó, thậm chí vượt xa cả những bộ phim hiện đại ngày nay.

Theo trang 163, sự ra đời của phiên bản Tây Du Ký 1986 do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV có thể coi là phép màu với lịch sử phim ảnh Trung Quốc. Với điều kiện tài chính, kỹ xảo hạn chế, họ đã tạo ra một tác phẩm kinh điển, có sức ảnh hưởng lớn tới văn hóa đại chúng của Trung Quốc với hơn 4.000 lần phát sóng.