Even If This Love Disappears Tonight (tựa Việt: Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian) đang là cái tên đáng chú ý với những khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn buồn. Tác phẩm này nhanh chóng lọt top 10 phim lẻ được xem nhiều nhất toàn cầu trên nền tảng Netflix ở thời điểm hiện tại. Dù không được quảng bá rầm rộ, bộ phim vẫn có được thành tích tốt nhờ chất lượng nội dung đáng khen.

Even If This Love Disappears Tonight mang đến một chuyện tình yêu đẹp...

...nhưng nhuốm màu bi thương giữa hai người trẻ mắc bệnh nặng.

Phim có sự tham gia của Choo Young Woo và Shin Si Ah - hai gương mặt trẻ đang lên của màn ảnh Hàn Quốc. Màn kết hợp lần này thực sự là "đúng người, đúng vai", khi cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình đậm chất điện ảnh mà còn cho thấy khả năng diễn xuất giàu cảm xúc. Chính điều này đã khiến câu chuyện tình yêu trong phim trở nên day dứt, dễ dàng lấy đi nước mắt của người xem.

Về nội dung, Even If This Love Disappears Tonight xoay quanh một mối tình trong trẻo nhưng đầy bi kịch giữa hai học sinh trung học cùng mang trong mình những căn bệnh nan y nghiệt ngã. Kim Jae Won là một chàng trai mắc bệnh suy tim di truyền, luôn sống trong cảm giác cái chết cận kề, từ đó đánh mất mục tiêu sống và chỉ tồn tại qua ngày. Trái ngược với cậu, Han Seo Yun là một cô gái mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn (anterograde amnesia). Mỗi sáng thức dậy, cô đều quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm trước. Han Seo Yun luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, dù biết bản thân đang chiến đấu với căn bệnh không thể chữa khỏi.

Sự gặp gỡ giữa hai con người đặc biệt ấy đã tạo nên một câu chuyện tình yêu thuần khiết, cảm động, nơi từng khoảnh khắc bên nhau đều trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Với thành tích ấn tượng trên Netflix cùng phản ứng tích cực từ người xem, Even If This Love Disappears Tonight quả thực là một trong những phim tình cảm Hàn Quốc đáng xem nhất hiện nay, đặc biệt với những ai yêu thích những câu chuyện buồn, đẹp và day dứt rất lâu sau khi kết thúc.