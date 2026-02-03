Ngay khi vừa lên sóng, Danh Dự Cuối Cùng (tựa Anh: Honour) đã khiến khán giả không khỏi sửng sốt khi lập kỷ lục rating khởi đầu cao nhất lịch sử khung chiếu thứ 2 - thứ 3 của đài ENA. Cụ thể, tập đầu tiên đạt mức rating 3,1%, một con số được xem là cực kỳ ấn tượng.

Không ít khán giả cho rằng, chỉ cần nhìn vào dàn diễn viên cũng đủ hiểu vì sao bộ phim lại thu hút đến vậy. Danh Dự Cuối Cùng quy tụ ba mỹ nhân thực lực của màn ảnh Hàn gồm Lee Na Young, Jung Eun Chae và Lee Chung Ah. Đặc biệt, đây còn là màn tái xuất được mong chờ của minh tinh Lee Na Young sau 3 năm vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ. Sự trở lại lần này cho thấy nữ diễn viên đặt rất nhiều tâm huyết vào dự án, và điều đó thể hiện rõ qua từng phân cảnh cô xuất hiện.

Trong phim, cả ba nữ chính đều mang đến diễn xuất sắc bén, chắc tay, không ai bị lép vế trước ai. Sự kết hợp của ba màu sắc diễn xuất khác nhau đã tạo nên sức hút đặc biệt cho bộ phim ngay từ tập đầu.

Về nội dung, Danh Dự Cuối Cùng xoay quanh câu chuyện của Yun Ra Yeong, Kang Sin Jae và Hwang Hyeon Jin ba người bạn thân quen biết nhau suốt 20 năm, từ thời còn là sinh viên đại học. Ở hiện tại, họ cùng làm việc tại hãng luật L&J, chuyên đảm nhận các vụ án bảo vệ nạn nhân nữ trong những vụ việc nhạy cảm.

Lee Na Young đảm nhận vai Yun Ra Yeong, một luật sư ngôi sao, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình nhờ khả năng hùng biện xuất sắc và ngoại hình nổi bật. Cô sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, là hình mẫu thành đạt trong mắt công chúng. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy lại là những vết thương tâm lý và nỗi bất an mà cô chôn giấu suốt nhiều năm. Một biến cố bất ngờ khiến quá khứ đau đớn của Yun Ra Yeong trỗi dậy, đe dọa phá vỡ cuộc sống tưởng như hoàn hảo.

Trong khi đó, Jung Eun Chae vào vai Kang Sin Jae. Cô là trụ cột của hãng luật, người giữ vai trò thủ lĩnh trong nhóm ba người. Cô sở hữu khí chất mạnh mẽ, quyết đoán, luôn quyết đạt được mục tiêu bằng được. Thế nhưng, một vụ án liên quan đến phụ nữ - lĩnh vực cô vẫn thường xử lý lại vô tình chạm đến bí mật quá khứ của chính Kang Sin Jae, đẩy cô vào tình thế khủng hoảng.

Hwang Hyeon Jin lại là kiểu luật sư làm nhiều hơn nói, mang vẻ ngoài thanh lịch nhưng có tính cách cực quyết liệt. Cô không ngần ngại đứng lên phản kháng những điều trái với nguyên tắc của mình. Tuy nhiên, khi người chồng thanh tra bắt đầu lần theo những dấu vết trong quá khứ của cô, Hwang Hyeon Jin dần rơi vào trạng thái dao động và bất an.

Điểm then chốt của Danh Dự Cuối Cùng nằm ở bí mật chung đã bị chôn vùi suốt 20 năm, điều mà cả ba người phụ nữ chưa từng dám thổ lộ với bất kỳ ai. Khi quá khứ trỗi dậy, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn, buộc ba người phải siết chặt tay nhau, phản kháng và chiến đấu, đến cùng.