Thời điểm hiện tại, Once We Were Us đang thống trị phòng vé Hàn Quốc. Tính đến ngày 26/1, tác phẩm này đã cán mốc 2.001.032 lượt khán giả ra rạp, trở thành phim tình cảm đầu tiên sau 7 năm phá cột mốc 2 triệu người xem. Đây được xem là một thành tích hiếm hoi, thậm chí là không tưởng trong bối cảnh hiện tại.

Với con số này, Once We Were Us đã vượt qua Decision to Leave (1,91 triệu lượt khán giả ra rạp), đồng thời vươn lên trở thành phim tình cảm ăn khách nhất kể từ tác phẩm Crazy Romance ra mắt năm 2019. Đáng chú ý, bộ phim không cần đến kỹ xảo hoành tráng hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, mà chinh phục khán giả bằng cảm xúc chân thật và hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ.

Nhân dịp chạm mốc 2 triệu khán giả, đoàn phim đã tung ra video và loạt ảnh cảm ơn với sự góp mặt của Koo Kyo Hwan, Moon Ga Young, Kim Seo Won, Kim So Yul cùng đạo diễn Kim Do Young. Trong những khung hình kỷ niệm, dàn cast dựa mình bên chiếc sofa - biểu tượng cho tình yêu và ký ức phai nhạt của hai nhân vật chính và khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến mức độ quan tâm dành cho bộ phim tiếp tục tăng cao.

Không chỉ lập kỷ lục về lượng người xem, Once We Were Us còn gây chú ý khi leo trở lại vị trí số 1 phòng vé trong tuần chiếu thứ hai, sau đó giữ ngôi vương phòng vé cuối tuần suốt 3 tuần liên tiếp và dẫn đầu doanh thu phòng vé hằng ngày trong 15 ngày liền. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho sức hút bền bỉ của tác phẩm.

Một trong những yếu tố được khán giả nhắc đến nhiều nhất chính là Moon Ga Young. Vốn nổi tiếng với hình tượng sang chảnh và sắc sảo, Moon Ga Young trong Once We Were Us gần như rũ bỏ hoàn toàn những gì quen thuộc. Cô vào vai một cô gái trẻ vất vả mưu sinh giữa Seoul chật chội, ăn mặc giản dị, gương mặt mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp mong manh như nàng thơ. Chính sự đối lập này khiến nhan sắc của Moon Ga Young trong phim được nhận xét là đẹp chấn động thị giác, vừa đời thường, vừa lay động cảm xúc người xem. Kết hợp với lối diễn xuất tiết chế, giàu chiều sâu của Koo Kyo Hwan, cặp đôi chính đã tạo nên phản ứng hóa học đầy thuyết phục, khiến từng khoảnh khắc chung khung hình đều mang cảm giác rất thật, rất đời.

Cho những ai chưa biết, Once We Were Us bản remake của phim Trung Quốc Us and Them, kể câu chuyện về Eun Ho và Jeong Won. Năm 2008, họ gặp nhau trên chuyến xe buýt trở về quê, từ một cuộc gặp gỡ tình cờ dần nảy sinh tình bạn rồi tình yêu giữa nhịp sống Seoul mệt mỏi. Thế nhưng, hiện thực khắc nghiệt đã buộc họ phải chia xa. Hơn 10 năm sau, hai người bất ngờ tái ngộ trên chuyến bay trở về Hàn Quốc, nơi những ký ức ngọt ngào lẫn tiếc nuối của mối tình cũ một lần nữa ùa về.

nguồn: Soompi