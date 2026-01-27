Giữa làn sóng rom-com đổ bộ làng phim Hàn suốt cả năm 2025, Điều Tra Viên Hong (Undercover Miss Hong) được xem như món gia vị mới lạ được thả xuống dòng chảy phim truyền hình dịp năm mới. Mới đầu, bộ phim khiến không ít người lắc đầu lo ngại vì chủ đề tài chính khá khô khan, kén khán giả. Thế nhưng, những con số không hề biết nói dối. Mới đây, theo dữ liệu được công bố, rating phim bỗng chốc tăng vọt từ 3,5% ở tập 1 lên thẳng 7,408% ở tập 4 - tức là tăng tới 210% so với khởi điểm.

Thuộc thể loại hài công sở pha chất retro, Điều Tra Viên Hong lấy bối cảnh vào cuối thập niên 1990, xoay quanh hành trình đặc biệt của Hong Geum Bo (do Park Shin Hye thủ vai). Là một nữ thanh tra giám sát chứng khoán tài năng, ngoài 30 tuổi, cô buộc phải “đóng giả” thành một nhân viên trẻ chỉ mới đôi mươi để bí mật xâm nhập một công ty chứng khoán đang bị nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm tài chính. Nhiệm vụ ngầm này nhanh chóng kéo cô vào chuỗi tình huống tréo ngoe, hài hước nhưng cũng không kém phần rối rắm khi phải sống trong hai thân phận đối lập.

Trong Điều Tra Viên Hong, Park Shin Hye hóa thân thành Hong Geum Bo, một nhân vật phải tạm gác lại tuổi tác, học vấn lẫn niềm kiêu hãnh cá nhân để hoàn thành công việc. Geum Bo được xây dựng là hình mẫu tinh anh được đào tạo bài bản, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo và từng được biết đến với biệt danh “Phù thủy Yeouido”, đồng thời là nữ thanh tra đầu tiên trực thuộc Cục Điều tra Thị trường Vốn của Cơ quan Giám sát Tài chính. Thế nhưng, ở tuổi 35, cô lại buộc phải bắt đầu “cuộc đời thứ hai” dưới danh nghĩa Hong Jang Mi, một nữ trợ lý văn phòng 20 tuổi, chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông.

Điều làm nên sức hút của bộ phim không thể không kể đến sự góp mặt bởi visual vừa mang đậm nét chín chắn của một thanh tra ưu tú lại trẻ trung, ngây ngô cực hack tuổi của Park Shin Hye. Ngoài ra, lối diễn tự nhiên và khả năng biến hóa cảm xúc mượt mà của Park Shin Hye đã nhận được vô số lời khen. Khán giả nổi da gà trước những màn hóa thân nhạy bén và màn đổi vai mượt mà đến khó tin. Có thể thấy, nữ diễn viên không còn bị đóng khung trong hình ảnh dịu dàng, thanh thuần trước đây mà dần khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực, đủ sức cân những vai diễn phức tạp và có chiều sâu tâm lý.

Điểm cộng lớn cho Điều Tra Viên Hong phải kể đến tư duy làm phim nói không với kiểu mì ăn liền thường thấy. Thay vì đơn thuần phủ lên một lớp filter màu hoài cổ hời hợt, ê-kíp đã dành nhiều tâm huyết để tái dựng bối cảnh thập niên 1990 một cách chỉn chu nhất. Không gian văn phòng thời ông bà anh hiện lên sống động qua loạt đạo cụ đặc trưng như điện thoại bàn cỡ đại, máy fax, máy tính màn hình lồi,.. kết hợp cùng phục trang đậm chất retro. Tất cả tạo nên một cảm giác hoài niệm rõ nét, tự nhiên chứ không hề gượng ép hay giả tạo.

Đặc biệt, dù lấy bối cảnh giai đoạn tài chính nhiều biến động, phim không sa đà vào gam màu u tối của sự khủng hoảng. Ngược lại, tác phẩm lựa chọn khai thác khía cạnh rực rỡ, giàu sức sống của con người trong thời kỳ ấy. Cách xử lý này mang đến một trải nghiệm thị giác nhẹ nhàng, dễ tiếp cận nhưng vẫn giữ trọn vẹn giá trị hiện thực và chiều sâu của thời đại.