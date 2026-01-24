Thời gian qua, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? xâm chiếm mạng xã hội. Thế nhưng bên cạnh cơn sốt đến từ màn kết hợp của Kim Seon Ho và Go Youn Jung, màn ảnh Hàn còn một bộ phim lãng mạn hiện đại hay không kém là Cơn Say Mùa Xuân (tựa Anh: Spring Fever). Tác phẩm này không tạo ra tiếng vang quá lớn, thế nhưng thực sự tính giải trí của nó rất cao, khiến những ai đã trót va phải bộ phim này mê không dứt ra được, hóng từng tuần để xem tập mới.

Cơn Say Mùa Xuân kể về chuyện tình yêu dễ thương của Yun Bom và Seon Jae Gyu. Yun Bom (Lee Joo Bin) vốn là cô giáo ở Seoul, nhưng bị vu oan làm tiểu tam quan hệ bất chính với phụ huynh học sinh, bị hạ nhục chốn đông người, chịu nhiều tổn thương. Cô nhận lời làm giáo viên trao đổi ở thị trấn nhỏ Sinsu, với hy vọng sẽ giúp chữa lành trái tim.

Seon Jae Gyu (Ahn Bo Hyun) là chú của học sinh của Yun Bom. Anh ta cao lớn, sở hữu sức mạnh phi thường, vẻ ngoài hung dữ nên ai cũng tưởng là giang hồ. Nhưng thực ra, Seon Jae Gyu là một người đàn ông thật thà và ấm áp. Ban đầu Yum Bom rất sợ Seon Jae Gyu, nhưng rồi càng tiếp xúc với anh, cô càng nảy sinh tình cảm.

Trong những diễn biến mới nhất của phim, Seon Jae Gyu đã tỏ tình với Yum Bom. Dù đã say anh chàng như điếu đổ, thế nhưng vì tổn thương trong quá khứ, Yum Bom từng hạ quyết tâm sẽ không dính dáng gì đến phụ huynh học sinh. Sau đó, Seon Jae Gyu nói rằng anh sẽ đợi 2 năm nữa, khi cháu của mình học xong. Như vậy, anh không còn là phụ huynh nữa và họ có thể chính thức ở bên nhau.

Cảnh nữ chính ghen lồng lộn khiến khán giả cười bò.

Tình yêu dễ thương của cặp đôi phim Cơn Say Mùa Xuân (edit: fanpage Phim Hàn Nè).

Lời bày tỏ ngọt ngào này khiến trái tim của cả Yun Bom lẫn khán giả đều tan chảy. Nhưng ngay sau đó, Yum Bom lại bắt gặp Seon Jae Gyu ở cùng một cô gái khác, người đó còn nắm tay anh. Tất nhiên mọi thứ chỉ là hiểu lầm, nhưng Yun Bom không thể tránh khỏi việc nổi cơn ghen. Yun Bom quyết tâm lột xác thật xinh đẹp để "dằn mặt" Seon Jae Gyu. Dẫu vậy, không hiểu vì lý do gì mà Seon Jae Gyu thấy mặt cô là lại... chạy té khói.

Những diễn biến mới nhất của phim khiến khán giả cười đau ruột. Mọi người khen ngợi cặp đôi này quá dễ thương. Thậm chí, có những người tình cờ xem được đoạn video về tình yêu cực cute của họ đã quyết định "nhảy hố" Cơn Say Mùa Xuân.

Nữ chính lột xác cho thật lồng lộn nhưng nam chính cứ nhìn thấy cô là chạy té khói.

Để đạt được hiệu ứng tốt như vậy, dĩ nhiên Cơn Say Mùa Xuân có kịch bản thú vị. Dẫu vậy, cũng phải dành những lời khen cho cặp đôi chính Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin. Họ không chỉ sở hữu visual đỉnh nóc kịch trần, mà còn đẹp đôi đến bất ngờ, tạo chemistry tốt trong mọi khung hình. Đặc biệt, Lee Joo Bin trước đó từng trải qua 2 thất bại liên tiếp với The Divorce Insurance và Twelve. Cô bị nói đóng vai phụ thì gây ấn tượng nhưng không đủ khả năng diễn chính. Tuy nhiên giờ đây, người xem đã phải có suy nghĩ khác về cô.