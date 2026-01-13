Lúc này, những hình ảnh hậu trường bộ phim Cơn Say Mùa Xuân với sự góp mặt của Lee Joo Bin và Ahn Bo Hyun đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chỉ với vài khoảnh khắc ngắn ngủi, cặp đôi đã khiến cư dân mạng phát sốt bởi sự chênh lệch ngoại hình quá đỗi ấn tượng.

Size gap hoàn hảo của Lee Joo Bin và Ahn Bo Hyun gây sốt.

Lee Joo Bin gây chú ý với gương mặt xinh đẹp, thanh tú cùng vóc dáng nhỏ nhắn. Ở chiều ngược lại, Ahn Bo Hyun xuất hiện với thân hình vạm vỡ, bờ vai rộng và khí chất nam tính cuốn hút. Khi đứng cạnh bạn diễn nam, Lee Joo Bin trông vô cùng bé nhỏ, thậm chí gương mặt của cô được nhận xét là chỉ bằng bắp tay của Ahn Bo Hyun.

Sự chênh lệch về tỷ lệ cơ thể và size gap giữa hai diễn viên khiến nhiều khán giả liên tưởng ngay đến hình ảnh các cặp đôi trong truyện tranh. Lee Joo Bin được ví như một cô gái mong manh, cần được che chở, trong khi Ahn Bo Hyun lại mang dáng dấp của hình mẫu nam chính mạnh mẽ.

Lee Joo Bin trông giống như "em bé" khi đứng cạnh Ahn Bo Hyun.

Những hình ảnh hậu trường này nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận khen ngợi từ cư dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng chính sự tương phản ngoại hình tự nhiên đã giúp phản ứng hóa học giữa Lee Joo Bin và Ahn Bo Hyun trở nên nổi bật hơn, khiến khán giả càng thêm tò mò và mong chờ những diễn biến tiếp theo của Cơn Say Mùa Xuân.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý: - Mặt bả bằng cái bắp tay ổng kìa, haha. - Tui còn chịu được, lên video phim này nữa cho tôi. - Body của ổng đẹp ác, dáng cao to nữa nên đứng với ai thấy sizegap cũng tuyệt vời. - Truyện tranh đâu có lừa tui. - Anh như ng khổng lồ vậy á, còn tay chị như tay em bé so với anh.

Nói thêm về Cơn Say Mùa Xuân, bộ phim đưa khán giả theo chân Yun Bom (Lee Joo Bin), một cô gái mang nhiều tổn thương tinh thần. Để chữa lành cho mình, cô quyết định rời thủ đô Seoul, chuyển đến thị trấn nhỏ Sinsu để làm giáo viên trao đổi.

Ban đầu, Yun Bom cố giữ cho tâm hồn mình trở nên khép kín, tách mình ra khỏi đám đông. Cuộc sống của cô dần thay đổi khi gặp gỡ Seon Jae Gyu, người đàn ông với vẻ ngoài có vẻ dữ dằn nhưng lại mang tâm hồn ấm áp, luôn khuấy động cả thị trấn với những hành động có phần khác người.

Vốn dĩ, Yun Bom còn tưởng Seon Jae Gyu là một tay giang hồ. Thế nhưng thực ra, anh là CEO của một công ty đồng thời cũng là phụ huynh của một học sinh mà cô đang dạy. Bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng mối quan hệ giữa giáo viên - phụ huynh lại dần trở thành tình yêu lúc nào không hay.

Dù không phải là tác phẩm quá đình đám khi lên sóng, bộ phim lại được đánh giá cao nhờ tính giải trí ổn định, mạch nội dung dễ xem và chemistry tự nhiên giữa các nhân vật. Nhiều khán giả nhận xét đây là kiểu phim "xem rồi mới thấy hay", càng theo dõi càng bị cuốn. Trên Mydramalist, phim đang nhận mức điểm 8,1/10, một thành tích hoàn toàn xứng đáng.