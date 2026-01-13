Thời điểm hiện tại, sự kiện ra mắt bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (tựa Anh: Can This Love Be Translated) đang được tổ chức đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu phim Hàn Quốc. Buổi ra mắt quy tụ dàn diễn viên chính của phim, trong đó nổi bật hơn cả là nữ chính Go Youn Jung.

Nhan sắc cực phẩm của Go Youn Jung tại sự kiện ra mắt phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?

Tại sự kiện, Go Youn Jung ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng, thu hút mọi ánh nhìn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên xuất hiện. Phong thái tự tin, khí chất minh tinh của nữ diễn viên được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với hình tượng nhân vật mà cô đảm nhận trong phim.

Vốn được xưng tụng là mỹ nhân sở hữu gương mặt tỷ lệ kim cương của làng điện ảnh Hàn Quốc, Go Youn Jung tiếp tục chứng minh sức hút nhan sắc của mình. Nhiều lời khen ngợi đã được dành cho nữ diễn viên khi loạt hình ảnh tại sự kiện được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Với trạng thái nhan sắc đỉnh cao hiện tại, Go Youn Jung được nhận xét là hoàn toàn xứng đáng với những mỹ từ mà khán giả ưu ái dành cho cô.

Cận cảnh gương mặt kim cương của Go Youn Jung.

Go Youn Jung sánh đôi bên người tình màn ảnh Kim Seon Ho tại sự kiện.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? xoay quanh câu chuyện giữa cặp đôi nhân vật chính Ju Ho Jin và Cha Mu Hee. Vai nam chính Ju Ho Jin do Kim Seon Ho đảm nhận, là một thông dịch viên luôn tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp trung lập và vô hình. Trong khi đó, Go Youn Jung vào vai Cha Mu Hee, một minh tinh hạng A với sức ảnh hưởng toàn cầu. Nhân duyên của cả hai bắt đầu bằng mối quan hệ công việc, nhưng nó dần trượt sang một vùng cảm xúc yêu đương đầy rủi ro.

Rất nhiều khán giả yêu phim Hàn đang ngóng chờ Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? từng giây từng phút.

Ju Ho Jin được giao nhiệm vụ theo sát Cha Mu Hee trong các sự kiện công khai. Thế rồi, những nguyên tắc nghề nghiệp của anh dần sụp đổ khi mà Ju Ho Jin bắt đầu âm thầm "làm mềm" những phát ngôn thẳng thắn, đôi lúc hỗn loạn và gay gắt của Cha Mu Hee nhằm tránh cho cô khỏi những bê bối truyền thông. Và rồi, Ju Ho Jin dần nhận ra anh không chỉ đơn giản là một thông dịch viên, mà còn là người duy nhất hiểu được tiếng lòng, những điều Cha Mu Hee muốn nói, cũng như là tâm hồn thực sự đằng sau hào quang của một ngôi sao hạng A.

Về phần Cha Mu Hee, khi nhận ra Ju Ho Jin thường xuyên "che chắn" cho mình bằng những bản dịch an toàn, Cha Mu Hee bắt đầu thử thách anh bằng những lời khiêu khích, những thú nhận nửa đùa nửa thật, thậm chí là các câu nói có thể hủy hoại sự nghiệp.

Một vài hình ảnh đẹp khác của Go Youn Jung tại sự kiện: