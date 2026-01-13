Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng là bộ phim hoạt hình từng tạo cơn sốt lớn tại Trung Quốc trong mùa hè 2025. Sau hơn nửa năm kể từ khi khuấy đảo phòng vé quê nhà, tác phẩm này cuối cùng cũng chính thức cập bến rạp Việt, do một tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc phát hành.

Điều đáng nói là chỉ khoảng một tháng trước khi thông tin chiếu rạp được công bố, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng đã xuất hiện bản vietsub và thuyết minh trên nhiều trang web phim lậu. Mới đây, một khoảnh khắc gần như không tưởng đã xảy ra trên sóng mạng: tài khoản đại diện của đơn vị phát hành bất ngờ để lại bình luận công khai, xin xỏ phía trang phim lậu tạm thời ẩn tác phẩm để bảo vệ bản quyền. "Không ấy hai tốt bụng hai tạm ẩn giùm em", tài khoản này để lại bình luận.

Pha tung hứng giữa 2 bên khiến MXH thích thú

Phản hồi từ phía trang phim lậu thậm chí còn gây sốc hơn. Thay vì phớt lờ hay phản ứng gay gắt, họ trả lời đầy bông đùa: "Bảo bối, em muốn là được." Sau màn đối thoại khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú, Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng cũng nhanh chóng biến mất khỏi trang web này.

Netizen gọi vui là khoảnh khắc lịch sử của thị trường phim ở Việt Nam

Netizen được phen bất ngờ trước tương tác giữa 2 thế lực phim ảnh này. Nhiều người còn nhận xét đây xứng đáng là "sự kiện lịch sử" khi một tài phiệt Hàn Quốc phải nhún nhường nhờ vả một website đăng tải phim trái phép.

Một số bình luận của netizen: - Lần đầu tiên thấy tài phiệt Hàn Quốc phải năn nỉ web lậu như vậy, đúng là chỉ có ở Việt Nam. - Xem mà vừa buồn cười vừa buồn thật, phim chiếu rạp đàng hoàng mà phải xin gỡ kiểu này. - Web lậu ở Việt Nam quyền lực thế nhỉ, đến tập đoàn lớn cũng phải xuống giọng. - 2 admin dễ thương quá trời. - Vào chùa không biết khấn ai, 1 rổ xá lợi luôn.

Bỏ qua tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội, câu chuyện này còn phơi bày một nghịch lý đáng suy ngẫm của thị trường nội dung số tại Việt Nam. Khi các trang phim lậu có thể ung dung tồn tại, thậm chí nắm thế chủ động trong cuộc chơi, thì những đơn vị nắm bản quyền hợp pháp lại rơi vào thế bị động, phải lựa chọn cách ứng xử mềm mỏng để giảm thiểu thiệt hại. Điều đó cho thấy cuộc chiến chống xâm phạm bản quyền không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn liên quan trực tiếp đến nhận thức và thói quen tiêu thụ nội dung của người xem.

Trong bối cảnh các biện pháp chế tài, kỹ thuật và truyền thông đã được nhắc đến nhiều năm nay nhưng vẫn chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt, sự việc lần này giống như một lời nhắc nhở thẳng thắn: nếu khán giả tiếp tục dễ dãi với phim lậu, thì những tình huống trớ trêu như vậy sẽ không phải là ngoại lệ, mà có thể trở thành "chuyện thường ngày". Và khi đó, thiệt hại lớn nhất không chỉ thuộc về nhà sản xuất hay đơn vị phát hành, mà còn là sự chững lại của cả một ngành công nghiệp sáng tạo.

Riêng với Tiểu Yêu Quái Núi Lãng Lãng, bộ phim do Xưởng phim Hoạt hình Mỹ thuật Thượng Hải cùng các đối tác thực hiện, đã trở thành hiện tượng phòng vé tại Trung Quốc với doanh thu vượt mốc 1,5 tỷ NDT (khoảng 5,400 tỷ đồng), lập kỷ lục cho dòng phim hoạt hình 2D nội địa.

Phim kể câu chuyện về bốn tiểu yêu quái vô danh: yêu lợn, tinh cóc, tinh chồn và tinh tinh khỉ đột - những kẻ bị xã hội coi thường và buộc phải rời khỏi Núi Lãng Lãng. Trong hành trình tìm lại giá trị bản thân, cả nhóm cải trang thành thầy trò Đường Tăng, bước vào chuyến "thỉnh kinh" vừa hài hước, vừa cảm động, gửi gắm thông điệp về những con người nhỏ bé, bình thường nhưng không hề vô nghĩa. Chính tinh thần này đã giúp bộ phim lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng tại thị trường Hoa ngữ.