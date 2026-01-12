Tối 12/1, buổi họp báo ra mắt Con Kể Ba Nghe đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Đánh dấu màn "chào sân" của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung, dự án đầu tay Con Kể Ba Nghe hứa hẹn sẽ "ăn nên làm ra" tại các phòng vé trong thời gian tới. Bên cạnh dàn cast, có mặt tại sự kiện là sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ Vbiz đình đám như Hứa Vĩ Văn, Ngọc Trinh, Trường Giang, HIEUTHUHAI, Vân Trang, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm, Karik...

Ekip bộ phim Con Kể Ba Nghe

Dàn sao Vbiz đọ sắc tại thảm đỏ họp báo ra mắt phim

Nổi bật nhất và cũng gây bất ngờ nhất chính là "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Bước tới thảm đỏ, Ngọc Trinh xuất hiện trong bộ váy 2 dây màu trắng tinh tế và nữ tính. Cô nàng khoe khéo vòng 1 lấp ló cùng làn da trắng như sữa. Nhan sắc tuổi 37 vẫn nét căng, càng ngày càng trẻ ra và cực "bắt cam".

Ngoc Trinh khoe nhan sắc rạng rỡ, nữ tính qua cam thuờng

HIEUTHUHAI khiến fan hú hét không ngừng với diện mạo điển trai, sáng ngời ngời. Anh chàng mặc trang phục theo phong cách minimal nhưng không kém phần cá tính với áo len mặc ngoài sơ mi cùng quần âu. Đứng giữa vòng vây người hâm mộ, HIEUTHUHAI giữ phong thái tự tin, nở nụ cười muốn "đốn tim" người đối diện.

HIEUTHUHAI gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, rạng rỡ

Karik cũng gây chú ý không kém với mái tóc bạch kim chất chơi, mặc trang phục all-black, năng động nam tính. Nam rapper ghi điểm khi tương tác, chụp ảnh thân thiện với khán giả. Karik được nhận xét đẹp trai, da trắng bóc hơn ở ngoài đời so với trong ảnh.

Karik ghi điểm với vẻ ngoài thân thiện, hiền lành

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Kiều Minh Tuấn

Vân Trang

Lê Giang

Song Luân

Lê Dương Bảo Lâm

Phương Thanh

Ngô Kiến Huy

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Ngọc Phước

Muộii