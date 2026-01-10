Sau hàng loạt dự án điện ảnh ra mắt vào khoảng cuối 2025 - đầu 2026, phòng vé Việt sẽ chào đón thêm một tác phẩm sắp "lên kệ" - đó là Con Kể Ba Nghe. Dự kiến công chiếu vào ngày 16/1, Con Kể Ba Nghe hứa hẹn sẽ là món quà tinh thần cho nhiều tệp khán giả khi bầu không khí đoàn viên dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ đang cận kề. Đây cũng là màn chào sân của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung, cũng là người đảm nhận vai trò đạo diễn cho bộ phim.

Bên cạnh nam chính Kiều Minh Tuấn (Thái), người hâm mộ còn chú ý tới Hạo Khang trong vai Minh, con trai của ông Thái. Trong bối cảnh mưu sinh nhiều vất vả, Hạo Khang hoá thân vào hình tượng chàng trai mới lớn da ngăm đen nhưng ánh mắt vẫn loé lên sự lanh lợi. Xuất hiện với kiểu tóc tài uốn xoăn nhưng sau khi bị Kiều Minh Tuấn "lia vài đường cơ bản", Hạo Khoanh với chiếc đầu trọc lóc khiến nhiều người bất ngờ.

Từ đây, vai diễn Minh làm netizen gợi nhớ tới hình ảnh cậu bé An trong bộ phim Đất Rừng Phuơng Nam. Khi đó, Hạo Khang mới chỉ 13 tuổi, đường nét trên khuôn mặt vẫn vô cùng ngây thơ và dễ thương. Hình tượng cậu bé mồ côi cha mẹ, vừa dũng cảm, vừa trong trẻo đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả. Sau 3 năm, Hạo Khang đã ra dáng một thiếu niên đang trên hành trình trưởng thành và hoàn thiện bản thân, từ ngoại hình đến diễn xuất.

Ở ngoài đời, đặc biệt tại những thảm đỏ sự kiện, Hạo Khang lên đồ bảnh bao, lịch sự, khoe trọn visual điển trai và sáng bừng chuẩn mỹ nam tương lai. Nụ cười của chàng trai 15-16 tuổi khiến hội chị em mê như điếu đổ, đồng thời kỳ vọng vào những dự án nghệ thuật trong tương lai của nam diễn viên trẻ.

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên của Hạo Khang trong Con Kể Ba Nghe được hé lộ, mạng xã hội lập tức xôn xao. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn “lột xác” rõ rệt của nam diễn viên trẻ, từ ngoại hình rắn rỏi hơn đến ánh nhìn, biểu cảm trưởng thành thấy rõ. Không ít netizen cho rằng Hạo Khang đang đi đúng quỹ đạo của một gương mặt tiềm năng, đặc biệt là khi cậu không bị đóng khung trong hình ảnh “sao nhí” dễ thương ngày nào, mà sẵn sàng thử sức với những vai diễn gai góc, đời hơn.

Một số bình luận của netizen: - Mới ngày nào còn là bé An mà giờ nhìn Hạo Khang khác thế. - Cái đoạn bị cạo đầu nhìn vừa thương vừa buồn cười, không biết coi phim có khóc không đây. - Ui tui thấy bạn này ở ngoài đời rồi, đẹp trai lắm các bác ạ. - Thời gian trôi nhanh thật, giờ không nhận ra bé An nữa rồi. - Visual này mà mấy năm nữa chắc thành mỹ nam thế hệ mới luôn quá. - Trong phim vẫn đẹp trai lắm, nhất là đôi mắt sáng như thời đóng Đất Rừng Phương Nam.

Một sự thật không phải ai cũng biết đó là Hạo Khang hiện giữ kỷ lục là diễn viên trẻ nhất góp mặt trong 2 bộ phim trăm tỷ của điện ảnh Việt. Đó là Đất Rừng Phương Nam (hơn 140 tỷ đồng) và Đèn Âm Hồn (106 tỷ đồng).

Kể về câu chuyện xúc động giữa người cha là nghệ sĩ xiếc (Kiều Minh Tuấn) và con trai (Hạo Khang), phim là hành trình cha và con cùng nhau vượt qua nỗi buồn lẫn mất mát để sống tiếp với tình yêu thương và thấu hiểu. Tác phẩm hứa hẹn mang đến hành trình chữa lành giàu tính nhân văn, thích hợp để thưởng thức cùng cả gia đình trong dịp đầu năm.

Xuất hiện trong Con Kể Ba Nghe, Hạo Khang mang đến một sắc thái hoàn toàn mới, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của mình. Khác với hình ảnh hồn nhiên, trong trẻo từng ghi dấu ở Đất Rừng Phương Nam, Hạo Khang trong Con Kể Ba Nghe hóa thân một cậu bé khép kín chất chứa nhiều tổn thương, thậm chí có gan làm cả những chuyện tày trời như… đốt nhà. Vai diễn đòi hỏi chiều sâu cảm xúc và khả năng tiết chế cao, buộc nam diễn viên nhí đối diện với một thế giới nội tâm phức tạp, nặng nề hơn nhiều so với những vai diễn trước đây.