Mới đây, những hình ảnh từ buổi tiếp ứng của fandom Ngu Thư Hân cho bộ phim Vân Sơ Lệnh đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều sự chú ý. Được biết, hoạt động tiếp ứng này được thực hiện với kinh phí rất khủng, lên đến khoảng 1 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,6 tỷ đồng). Cụ thể, số tiền này được chi ra để chuẩn bị 999 lá cờ, 3000 drone, 52 lãng hoa, tường hoa dài 73m, búp bê bằng hơi cao 4m, màn hình LED... Tất cả tạo nên một khung cảnh cực kỳ hoành tráng.

Kể từ sau loạt ồn ào liên quan tới công việc kinh doanh của gia đình cũng như phốt bắt nạt đồng nghiệp trong quá khứ, danh tiếng của Ngu Thư Hân lao dốc không phanh. Bất cứ một thông tin nào liên quan đến cô trên mạng xã hội cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Dẫu vậy khi nhìn vào màn tiếp ứng cực kỳ khủng của fandom Ngu Thư Hân, dễ thấy rằng cô nàng vẫn sở hữu lượng fan đông đảo, chịu chi và hết sức trung thành.

Có thể nói, đây là điều mà bất cứ nghệ sĩ nào hoạt động trong giới giải trí đều ao ước muốn có. Đồng thời, nó cũng là bằng chứng cho thấy sức hút của cái tên Ngu Thư Hân, là lời khẳng định chẳng phải ngẫu nhiên mà cô được xếp ở hàng đầu trong dàn tiểu hoa 95.

Khung cảnh cực kỳ hoành tráng khi nhìn từ xa.

3000 drone được chuẩn bị.

Các fan chờ đợi Ngu Thư Hân.

Bình luận của netizen về màn tiếp ứng trị giá 3,6 tỷ đồng của fandom Ngu Thư Hân:

- Không thích Ngu Thư Hân nhưng nhìn quả tiếp ứng khủng phết nhỉ. - Fan và bả đều giàu. - Lưu lượng và sức chi của fan cô Hân khủng đó giờ rồi, nhất là sau drama của cổ thì fan càng chi mạnh tay hơn. - Mấy phú bà lựu quá đỉnh. Thấy bảo tạo giới hạn là 999 thôi chứ nếu không chắc còn khủng nữa. - Fan ủng hộ idol hết mình luôn. Qua bao drama vẫn ở lại thì tệp fan rất là chất lượng. - Tui thấy cô này là sự tồn tại lạ lùng nhất trong Cbiz. Cô không quá xinh, không diễn quá tốt, không nhảy quá đẹp nhưng fan cô cực kỳ chịu chi, còn nhiều hơn những idol lưu lượng cao khác. Nhưng cũng coi như may mắn vì sau drama cô vẫn còn có fan chống lưng cho thế này, chứ đọc sơ phốt của cô tui cũng hơi ớn, nhưng do tui ghét đối thủ của cô hơn nên cũng không quá quan tâm.

Vân Sơ Lệnh là dự án mà các fan của Ngu Thư Hân cực kỳ mong chờ.

Nói thêm về Vân Sơ Lệnh, đây là dự án cổ trang lấy bối cảnh thời nhà Thanh, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triều Vân Tử. Trong phim, Ngu Thư Hân đóng vai nữ chính Vân Sơ. Theo nguyên tác, Vân Sơ là vị tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý. Cô được gả cho nhà họ Tạ, dốc lòng giúp phu quân đạt được công danh nhưng cuối cùng lại bị phản bội, khiến cả gia tộc rơi vào nghịch cảnh. Sống lại một lần nữa, Vân Sơ quyết định sẽ phải thay đổi tất cả, khiến những kẻ mưu hại gia đình mình phải trả một cái giá thích đáng.