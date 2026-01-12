Ngày 12/1, theo thông tin độc quyền từ Star News, nam diễn viên Trấn Thành đang trong quá trình thỏa thuận để tham gia dự án điện ảnh bom tấn Thanh Kiếm Của Godumakhan. Tiêu đề: "Cuộc gặp gỡ giữa hai diễn viên Cha Seung Won và Park Bo Gum đã không thể diễn ra", cùng sự xuất hiện của Trấn Thành trong bài viết không khác gì quả bom lớn khiến khán giả Việt xôn xao.

Theo Star News, thông tin nam diễn viên Cha Seung Won và Park Bo Gum dự định hợp tác trong phim Thanh Kiếm Của Godumakhan từng thu hút sự chú ý của khán giả vào năm 2025. Thời điểm đó, đây được coi là dự án lớn, quy tụ hai ngôi sao hạng A của giới giải trí Hàn Quốc.

Cha Seung Won từ chối đóng phim, tạo cơ hội cho Trấn Thành hợp tác với Park Bo Gum

Bên cạnh đó, Thanh Kiếm Của Godumakhan còn được cầm trịch bởi đạo diễn diễn Kim Han Min, người đứng sau thành công của các siêu phẩm điện ảnh như Đại Thủy Chiến, Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy, Đại Hải Chiến Noryang - Biển chết.

"Tuy nhiên, do kế hoạch bấm máy ban đầu dự kiến vào tháng 8/2025 bị dời sang năm nay, Cha Seung Won cuối cùng đã quyết định từ chối tham gia dự án. Vai diễn mà anh được đề nghị sau đó sẽ do nam diễn viên nổi tiếng của Việt Nam là Trấn Thành đảm nhận", theo Star News.

Việc Trấn Thành hợp tác với đạo diễn lớn của Hàn Quốc, ngôi sao hạng A Park Bo Gum và được lựa chọn để thay thế diễn viên kỳ cựu Cha Seung Won gây ra chấn động với không ít khán giả Việt. Một số người cảm thấy nếu Trấn Thành đồng ý diễn, đây sẽ là bước tiến cực lớn trong sự nghiệp của nam diễn viên, khi được hợp tác với những nhà làm phim hàng đầu thế giới. Mặt khác, cũng có không ít người cho rằng giữa Trấn Thành và Cha Seung Won có sự khác biệt rất rõ về ngoại hình, khí chất, không biết vai diễn như thế nào mà nhà sản xuất lại lựa chọn Trấn Thành thay thế.

Đạo diễn Kim Han Min có nhiều tác phẩm nổi bật.

"Đã vậy trời. Trước giờ đã mong Trấn Thành đóng phim với Park Bo Gum, không ngờ trở thành sự thật", "Ưng luôn", "Ý là thấy đỉnh nha. Hóng", "Đạo diễn của Thuỷ Chiến Noryang thì phải mua vé coi rồi", "Trấn Thành có nhiều tranh cãi nhưng năng lực của anh ấy thì xịn thật mà", "Chất thế nhỉ, tin chuẩn chưa", "Phim có Park Bo Gum là 1 chuyện mà phim của ông đạo diễn này thì chấn động thiệt nha. Cái khác không nói nói chứ riêng diễn xuất tôi thấy Trấn Thành làm tốt thật, vai nào mà cảm xúc thì rất hợp", nhiều khán giả cho rằng nên ủng hộ nghệ sĩ Việt có cơ hội hợp tác với các đoàn phim quốc tế để học hỏi kinh nghiệm.

Park Bo Gum là ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, nổi tiếng toàn châu Á. Đây được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của Trấn Thành

Nhiều khán giả đặt hy vọng vào Trấn Thành

Trong khi có không ít người vẫn còn nghi ngờ về thông tin trên và chưa tin tưởng vào màn hợp tác xuyên biên giới gây chấn động này:"Rất tò mò không biết khả năng diễn xuất bằng tiếng Hàn của Trấn Thành sẽ như thế nào khi đứng cạnh Park Bo Gum", "Collab độc lạ Seoul", "Tưởng giỡn mà không phải, tôi đọc bản tiếng Hàn cũng dụi mắt vô số lần rồi mà đó là tên Trấn Thành thật", "Không biết giỡn không chứ nếu thật thì ông Thành đỉnh", "Ôi thật sự đã sống đến lúc chuyện gì cũng có thể xảy ra".