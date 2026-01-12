Timothée Chalamet vừa trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế khi chiến thắng hạng mục Nam chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch hoặc hài kịch) tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026. Trên sân khấu nhận giải, bên cạnh những lời tri ân dành cho ekip sản xuất và bố mẹ mình, nam diễn viên khiến cả khán phòng lẫn mạng xã hội dậy sóng khi nhắc đến Kylie Jenner với 2 từ đầy ý nghĩa: Bạn đời.

Timothée Chalamet gọi Kylie Jenner là bạn đời gây bão MXH.

Chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của bạn trai, Kylie Jenner không giấu nổi sự tự hào và yêu thương trong ánh mắt.

Timothée Chalamet công khai gọi Kylie Jenner là "bạn đời", điều đó cho thấy tình yêu lớn lao mà anh dành cho cô.

Chi tiết nhỏ nhưng giàu cảm xúc này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, bởi Timothée Chalamet không dùng từ bạn gái như khán giả vẫn tưởng mà lựa chọn một cách xưng hô thể hiện sự gắn bó và sâu sắc hơn. Với người hâm mộ, đó không chỉ là lời cảm ơn đơn thuần, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự nghiêm túc, chân thành và sự trân trọng đặc biệt mà nam diễn viên dành cho Kylie Jenner.

Timothée Chalamet không chỉ có sự nghiệp thăng hoa...

... mà tình duyên cũng cực kỳ trọn vẹn.

Không chỉ chinh phục giới chuyên môn bằng tài năng diễn xuất ngày càng chín muồi, Timothée Chalamet còn ghi điểm tuyệt đối nhờ hình ảnh một nghệ sĩ tinh tế, giàu cảm xúc trong đời sống cá nhân. Khoảnh khắc gọi Kylie là bạn đời đã khiến fan của nam diễn viên cũng như fan cặp đôi tan chảy, góp phần biến lễ trao giải năm nay thành một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của ngôi sao 30 tuổi.

Bình luận đầy phấn khích của netizen khi Timothée Chalamet gọi Kylie Jenner là bạn đời:

- Nay nhìn 2 người có nét phu thê rồi đó. - Trời ui cứ vậy đi, yêu nhau hạnh phúc nha anh chị. - Yêu quá rồi, huhu. - Ỏ, nhìn ánh mắt 2 người nhìn nhau kìa. - Cưới giùm.

Nói thêm về Timothée Chalamet được vinh danh tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Marty Supreme. Bộ phim xoay quanh câu chuyện cuộc đời của thiên tài bóng bàn Marty Mauser, nhân vật được xây dựng dựa trên huyền thoại Marty Reisman.

Với màn trình diễn xuất thần trong Marty Supreme, chiến thắng của Timothée Chalamet tại Quả Cầu Vàng 2026 là hoàn toàn xứng đáng

Nhiều nhà phê bình dành lời khen có cánh cho Timothée Chalamet khi anh đã mang đến một thứ diễn xuất tràn đầy năng lượng cùng phong thái đặc biệt thu hút khiến khán giả bị cuốn theo từng diễn biến của nhân vật Marty Mauser. Và rõ ràng, bất cứ ai đã thưởng thức tác phẩm này đều công nhận rằng màn thể hiện hoàn hảo của nam tài tử chính là yếu tố then chốt đưa bộ phim đến thành công.