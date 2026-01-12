Ngay lúc này, những thông tin xoay quanh Quả Cầu Vàng 2026 đang thu hút rất nhiều sự chú ý, một trong số đó là việc Lisa (BLACKPINK) xuất hiện tại sự kiện và chung khung hình cùng hoa hậu thế giới năm 2000 Priyanka Chopra.

Lisa xuất hiện cùng Priyanka tại Quả Cầu Vàng 2026

Lisa (BLACKPINK) và Priyanka Chopra trên sân khấu Quả Cầu Vàng 2026.

Ngay lập tức, mạng xã hội đã bùng nổ. Các fan của cả hai cực kỳ tự hào khi họ trở thành những đại diện của châu Á xuất hiện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2026 - một trong những sự kiện quan trọng nhất làng điện ảnh thế giới. Không chỉ vậy, họ còn "sốc visual" trước nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, sang trọng và đầy bùng nổ khi cả hai xuất hiện chung khung hình.

Đặc biệt, cặp đôi còn có một khoảnh khắc tương tác vô cùng ăn ý và đáng yêu trên sân khấu, khiến ai xem cũng phải bùng nổ. Họ không thể ngờ rằng một Lisa với hình ảnh cá tính, sexy cũng có thể dễ thương như vậy.

Màn tương tác dễ thương của cặp đôi mỹ nhân trên sân khấu.

Hiện tại, đang có một cơn mưa lời khen dành cho cặp đôi mỹ nhân hot nhất Quả Cầu Vàng 2026:

- Hai mẹ keo thực sự. Bộ trao giải của Lisa cũng đẹp lắm, huhu. - 2 đóa hoa xinh đẹp nở rộ cạnh nhau. - Tiếng Hàn, tiếng Anh của Lisa. Con bé đã phải cố gắng như nào nhỉ. - Thêm 1 con mã mới nữa huhu. Chói mắt quá mẹ ơi. - Đầu lòng 2 ả queen.

Nói thêm về Priyanka Chopra, cô là một minh tinh hiếm hoi của Ấn Độ vươn tầm ảnh hưởng toàn cầu. Cô sinh năm 1982, đăng quang Hoa hậu Thế giới 2000. Sau đó, cô bước chân vào Bollywood và nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A. Không chỉ thống trị tại Ấn Độ, Priyanka còn lấn sân sang Hollywood với loạt dự án quốc tế như Quantico, Baywatch, The White Tiger, Citadel.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô là nhà sản xuất, ca sĩ, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội tích cực, từng được TIME vinh danh là một trong 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới. Với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và không ngại phá vỡ giới hạn, Priyanka Chopra được xem là biểu tượng thành công vượt biên giới của điện ảnh và văn hóa đại chúng đương đại.

Về phần Lisa (BLACKPINK), cô đang là một ngôi sao ca nhạc với tầm ảnh hưởng toàn cầu. Kể cả với những ai không phải một fan KPOP hay thích nghe nhạc BLACKPINK, rất có thể họ cũng từng nghe đến cái tên của nữ thần tượng người Thái.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, Lisa cũng đang rất tích cực với công việc diễn xuất. Cô xuất hiện trong mùa 3 của phim The White Lotus và sẽ xuất hiện trong bom tấn Tygo do Netflix sản xuất, đóng chung cùng những ngôi sao hạng A của điện ảnh xứ Kim Chi là Ma Dong Seok và Lee Jin Wook.