1 chiếc váy 2 số phận: Lisa trông sang còn Tống Thiến lạ lắm!

Lisa mới đây đã khiến MXH dậy sóng khi xuất hiện tại buổi private party do Louis Vuitton kết hợp cùng W Magazine tổ chức tại Los Angeles. Với vai trò đại sứ toàn cầu, nữ idol ghi điểm ngay từ khoảnh khắc xuất hiện đầu tiên nhờ visual xinh như búp bê, thần thái rạng rỡ và cuốn hút. Tuy nhiên, spotlight cho tạo hình nằm ở bộ trang phục mà Lisa lựa chọn - thiết kế từng được Tống Thiến diện trước đó và vấp phải không ít tranh cãi. Thế nhưng, khi Lisa khoác lên người, tổng thể lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác: hài hòa, thời thượng và rất thời trang. Cách phối phụ kiện tinh giản, phom dáng được xử lý khéo léo cùng thần thái tự tin đã giúp ngôi sao đình đám “cân” trọn outfit. Bên cạnh đó, màn đụng hàng này cũng là minh chứng rõ cho tầm quan trọng của gout thẩm mỹ và bàn tay stylist trong việc định hình hình phong cách cho nghệ sĩ.

Tạo hình của Lisa tại bữa tiệc của Louis Vuitton. (Nguồn: Instagram)

Lisa diện một outfit vừa thời thượng vừa tôn dáng, thể hiện sự thông minh trong cách phối đồ. Thiết kế váy hai dây gam màu đỏ trầm dáng babydoll nằm trong BST Cruise 2026 của Louis Vuitton, với đường cắt xếp li điệu đã, phủ họa tiết hoa nhỏ tạo cảm giác mềm mại và nữ tính. Việc layering thêm lớp áo đen ôm sát bên trong với phom dáng gọn gàng, cổ cao và tay dài giúp cân bằng hoàn hảo độ ngắn và độ xòe của váy, tôn lên vóc dáng mảnh mai và trông nịnh mắt hơn. Quần tất đen mỏng cùng đôi Gala Pump của nhà mốt ton-sur-ton thành công trong việc kéo dài tỷ lệ cơ thể, giúp tổng thể thêm phần thanh thoát và khoe trọn đôi chân thon dài. Chiếc túi Vanity Case PM của Louis Vuitton được nàng đại sứ lựa chọn để tăng thêm vẻ cá tính, trẻ trung.

Lisa ghi điểm với layout makeup ngọt ngào, với lớp nền được xử lý mịn lì, bắt sáng vừa đủ, tạo hiệu ứng trong trẻo. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner mảnh, mi cong nhẹ, kết hợp lens sáng khiến ánh nhìn thêm phần long lanh. Son môi tông hồng mận trầm vừa tôn da vừa hài hòa với sắc váy, kết hợp cùng mái tóc xoăn lơi nhẹ nhàng, tạo nên tổng thể chuẩn “búp bê sống” vừa ngọt ngào vừa sang chảnh.

Cận cảnh layout makeup giúp Lisa hóa búp bê đời thực. (Nguồn: lalalalisa_m)

Nếu Lisa giúp nâng tầm trang phục thì cũng cùng bộ cánh này, Tống Thiến từng bị ví là "thảm họa thời trang". Minh tinh Cbiz bê nguyên bộ cánh từ sàn runway, không phối thêm gì dù hình thể không được như model khiến tạo hình trông bị thiếu chỉn chu, như mặc đồ ngủ đi event. Chưa dừng lại ở đó, kiểu tóc xoăn ngắn cùng mái lưa thưa mới là yếu tố chính khiến Tống Thiến trông như “bà thím”, già đi cả chục tuổi, đồng thời cũng làm trang phục trở nên sến súa, lỗi thời.

Tạo hình gây tranh cãi của Tống Thiến thời gian gần đây. (Nguồn: Weibo)

Sang đến Lisa diện, nhiều người không tin đây là cùng 1 chiếc váy vì trông sang và thời trang hơn hẳn. (Nguồn: Instagram)