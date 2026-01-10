Con gái của 1 nữ diễn viên từng nặng gần 100kg, nay chỉ còn da bọc xương

Giảm cân để có một vóc dáng thon gọn ngày nay gần như là sự ám ảnh với phụ nữ trẻ. Điều này còn đáng quan ngại hơn khi một số người theo đuổi hình tượng siêu thực như được tạo ra từ AI. Trong làng giải trí xứ Hàn, nơi áp lực về ngoại hình luôn ở mức cao ngất ngưởng, có một cái tên dù không quá nổi bật nhưng thường xuyên được các trang tin quan tâm đề cập chính là trường hợp của người mẫu Choi Jun Hee - con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil.

Sinh năm 2003, Choi Jun Hee hiện đang phát triển sự nghiệp người mẫu và influencer trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, những hình ảnh khoe dáng trong trang phục nội y của nữ người mẫu này thường là chủ đề bàn tán sôi nổi khi cô là trường hợp có sự thay đổi lạ lùng: từ một cô gái từng nặng 96kg rồi giảm hơn 50kg. Trong trang phục kín đáo dày dặn, Choi Jun Hee có thể khiến người ta không nhận ra tình trạng thiếu cân quá mức của mình nhờ gương mặt xinh xắn, hồng hào, nhưng khi hở ra thì hoàn toàn khác.

Hành trình giảm cân bắt đầu từ cuộc chiến với bệnh hiểm nghèo

Choi Jun Hee từng công khai việc mình mắc Lupus ban đỏ, trong quá trình điều trị, cô buộc phải sử dụng thuốc liều cao, khiến cân nặng tăng nhanh và mất kiểm soát, có thời điểm, mỗi ngày phải uống tới 24 viên thuốc cùng nhiều mũi tiêm mạnh. Hệ quả là cân nặng chạm ngưỡng gần 96 kg, kéo theo sự tự ti và tình trạng trầm cảm ngày càng nghiêm trọng.

Nữ người mẫu cho biết đã có giai đoạn cô phải nhập viện điều trị trầm cảm hơn một năm trời. Ở độ tuổi 17, Jun Hee gần như rơi vào vòng xoáy bế tắc, vừa chống chọi bệnh tật, vừa không thể chấp nhận sự thay đổi của cơ thể mình. Chỉ đến khi nhận được sự động viên từ bạn trai và tự nhủ phải thay đổi để sống tiếp, cô mới bắt đầu hành trình giảm cân một cách nghiêm túc.

Sau nhiều năm kiên trì, Choi Jun Hee giảm tổng cộng khoảng 55 kg, hiện chỉ còn khoảng 41 kg với chiều cao 1m70. Cô thường xuyên chia sẻ quá trình ăn uống, tập luyện và chăm sóc sức khỏe trên mạng xã hội, xem câu chuyện của mình như một cách tiếp thêm động lực cho những người đang chống chọi với bệnh tật.

Không lâu sau đó, Jun Hee chính thức debut trên sàn catwalk, bước chân vào con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vóc dáng quá gầy của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong các bức ảnh runway hay video OOTD, đôi chân và cánh tay của cô lộ rõ sự gầy gò đến mức nhiều người không khỏi lo lắng.

Chia sẻ về quan điểm cá nhân, Choi Jun Hee từng nói rằng cô không muốn giá trị bản thân bị quyết định bởi con số trên bàn cân. Với cô, điều quan trọng hơn là cảm giác mình đang đẹp lên theo cách cô mong muốn. Jun Hee cũng thẳng thắn thừa nhận đã can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện ngoại hình. Sau một tai nạn khiến sống mũi bị gãy, cô quyết định sửa mũi, rồi tiếp tục cắt mí và tiêm môi.

Theo nữ model, can thiệp thẩm mỹ chỉ thực sự có ý nghĩa khi cơ thể đã thay đổi từ trước: bản thân phải tự tạo nên vóc dáng của mình, chứ không thể trông chờ hoàn toàn vào dao kéo. Những đường nét trên cơ thể, với Jun Hee, là kết quả của nỗ lực cá nhân chứ không phải phép màu từ bác sĩ.

Hành trình vượt qua bệnh Lupus ban đỏ và thay đổi ngoại hình của Choi Jun Hee từng được xem là nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Thế nhưng, việc giảm cân quá mức cũng khiến cô phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Tháng 8 năm ngoái, cô bị viêm màng hoạt dịch quanh khớp nặng đến mức hoại tử. Không lâu sau, cô tiếp tục được chẩn đoán mắc hoại tử vô mạch xương khớp háng giai đoạn 3.

Những tổn thương này trở thành lời cảnh báo rõ ràng về cái giá của việc theo đuổi một hình thể quá khắt khe. Jun Hee cũng khẳng định sẽ không đánh đổi mạng sống chỉ để có thêm những bộ ảnh profile.

