Ly nước sáng da, dưỡng nhan lâu dài của Triệu Lộ Tư và Victoria Beckham

Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads, xu hướng "dưỡng nhan bằng táo" đang bùng nổ mạnh mẽ, được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ sáng da, tăng cường trao đổi chất và cải thiện khí sắc một cách tự nhiên.

"Nước táo phiên bản bà ngoại" của Triệu Lộ Tư gây sốt Threads

Gần đây, Triệu Lộ Tư thường xuyên được khen ngợi vì gương mặt mộc vẫn rạng rỡ, làn da căng sáng dù lịch trình làm việc dày đặc. Khi được hỏi bí quyết, nữ diễn viên sinh năm 1998 bật cười chia sẻ đó là "bài thuốc gia truyền" từ bà ngoại. Từ nhỏ, mỗi lần ốm hay mệt mỏi, cô đều được bà nấu cho uống nước táo kết hợp cùng các nguyên liệu dưỡng sinh như kỷ tử, táo đỏ.

Thức uống này nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Threads, được netizen gọi vui là "nước táo bà ngoại của Triệu Lộ Tư". Theo chia sẻ, loại nước này giúp bổ khí huyết, làm da hồng hào hơn, đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên thức khuya, cơ thể dễ bị nhiễm hàn, tay chân hay lạnh vào mùa đông. Cách làm cũng không cầu kỳ: táo để nguyên vỏ thái lát, kết hợp cùng hoàng kỳ, táo đỏ, kỷ tử và mạch môn, đun khoảng 10 phút hoặc hãm với nước nóng từ 10–15 phút là có thể dùng ngay.

Victoria Beckham và thói quen uống giấm táo mỗi sáng

Nếu Triệu Lộ Tư lựa chọn cách dưỡng nhan mang màu sắc Á Đông, thì Victoria Beckham lại trung thành với triết lý "kích hoạt cơ thể từ sáng sớm". Theo nhiều chia sẻ, việc đầu tiên mà cựu thành viên Spice Girls làm sau khi thức dậy là uống giấm táo hữu cơ pha loãng khi bụng còn rỗng.

Giấm táo chưa qua lọc chứa axit axetic, được cho là giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa và kích thích nhu động ruột. Đây cũng là lý do loại thức uống này được giới quý tộc phương Tây ưa chuộng như một "vũ khí" tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng giấm táo cần được pha loãng đúng cách, tỷ lệ phổ biến là 1 phần giấm – 10 phần nước, nhằm tránh ảnh hưởng đến men răng và niêm mạc dạ dày. Với người có dạ dày nhạy cảm, uống sau bữa ăn sẽ an toàn hơn.

Vì sao táo được xem là "trợ thủ dưỡng nhan" tự nhiên?

Táo từ lâu đã được xếp vào nhóm thực phẩm có lợi cho làn da nhờ chứa nhiều vitamin C, flavonoid, chất xơ cùng các axit trái cây tự nhiên. Những thành phần này giúp chống oxy hóa, giảm xỉn màu da, hỗ trợ quá trình đào thải độc tố và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. Khi đường ruột khỏe mạnh, làn da cũng dễ đạt được độ trong và sáng tự nhiên.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia dinh dưỡng, ăn táo cả vỏ sẽ giúp hấp thụ tối đa các hợp chất thực vật có lợi. Khung giờ lý tưởng để dùng táo là khoảng từ 2 đến 4 giờ chiều, thời điểm cơ thể dễ tụt năng lượng và lượng đường trong máu có xu hướng giảm. Một quả táo lúc này không chỉ giúp tỉnh táo hơn mà còn không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Để hiệu quả dưỡng da rõ rệt hơn, việc uống đủ nước và hạn chế đường tinh luyện vẫn đóng vai trò then chốt.

Ai phù hợp với phương pháp dưỡng nhan bằng táo?

Phương pháp dưỡng nhan từ táo đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên mệt mỏi, da xỉn màu, áp lực công việc cao hoặc có thói quen thức khuya. Những ai mong muốn cải thiện làn da thông qua chế độ ăn uống tự nhiên, hỗ trợ trao đổi chất cũng có thể cân nhắc áp dụng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng táo hoặc giấm táo một cách tùy ý. Người bị trào ngược dạ dày, hệ tiêu hóa nhạy cảm không nên uống giấm táo khi bụng đói. Người cần kiểm soát đường huyết cũng cần chú ý lượng táo nạp vào vì đây vẫn là loại trái cây chứa đường tự nhiên. Với cơ địa thiên hàn, việc kết hợp táo với táo đỏ, kỷ tử trong nước uống sẽ giúp cân bằng và dễ hấp thụ hơn.

Chỉ cần điều chỉnh phù hợp với thể trạng cá nhân, táo hoàn toàn có thể trở thành "bí quyết dưỡng nhan" đơn giản, dễ áp dụng và bền vững trong cuộc sống hằng ngày đúng như cách mà Triệu Lộ Tư và Victoria Beckham đang duy trì.

Nguồn: TVBS