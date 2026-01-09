Điều bất ổn nhất của Thanh Thủy

Phong độ mỗi lần xuất hiện tại sự kiện của Thanh Thủy vốn được đánh giá khá ổn định, hiếm khi gây tranh cãi lớn về hình ảnh. Tuy nhiên, tại một sự kiện mới đây, nàng hậu sinh năm 2002 lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận với tạo hình nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, kiểu tóc được cho là yếu tố “phong ấn” nhan sắc của cô, khiến tổng thể visual kém sắc hơn thường lệ. Ngược lại, cũng có những ý kiến khen ngợi cho việc chăm thay đổi tạo hình, làm mới giao diện của Miss International 2024.

Thanh Thủy nổi bật với tạo hình lộng lẫy tại sự kiện. (Nguồn: _thanhthuy.hhvn_)

Thanh Thủy đỏ rực ngay từ những giây đầu xuất hiện với thiết kế váy cúp ngực lộng lẫy như nàng công chúa. Phom váy ôm sát phần thân trên, tôn lên vóc dáng mảnh mai sau, phần cổ áo khoe trọn xương quai xanh sắc nét cùng “vai mắc áo” đẹp hút mắt của nàng hậu. Chất liệu váy mềm mại, có độ rũ vừa phải, kết hợp sắc đỏ rực rỡ càng làm làn da cô thêm phần nổi bật giữa background cùng tông màu, mang đến hình ảnh vừa quyến rũ vừa nữ tính. Có thể thấy, người đẹp đã siết cân hơn chút nên phần vai mới mảnh mai và sắc nét đến vậy.

Thanh Thủy khoe trọn vóc dáng mảnh mai cùng "vai mắc áo" cuốn hút trong thiết kế đỏ rực rỡ. (Nguồn: multi.show2025, _thanhthuy.hhvn_)

Tuy nhiên, trái ngược với trang phục được đánh giá cao, kiểu tóc và layout makeup của Thanh Thủy lại trở thành điểm gây tranh cãi. Phần tóc được búi gọn, kết hợp mái thưa và những lọn tóc buông nhẹ tưởng chừng giúp gương mặt thanh thoát hơn, nhưng thực tế lại không phù hợp với gương mặt nàng hậu. Phần tóc mái mỏng cùng cách tạo kiểu thiếu độ phồng, trông không được tơi và "giả trân" khiến nhan sắc Thanh Thủy giảm đi vài phần.

Dân tình tranh cãi tạo hình mới của Thanh Thủy.

Trước đó, Thanh Thủy cũng từng không ít lần bất ổn với tóc mái, nhận nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí còn khiến khán giả không nhận ra. (Nguồn: Instagram)