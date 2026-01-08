Giữa vô vàn món thời trang, đây là 5 item đáng sắm nhất để diện Tết

Tết lúc nào cũng là thời điểm khiến người ta muốn làm mới bản thân một chút. Không cần phải mua quá nhiều đồ mới, nhưng chỉ cần chọn đúng vài món "xương sống" là đã có thể xoay đủ kiểu outfit từ đi chúc Tết họ hàng, cà phê đầu năm đến dạo phố du xuân. Tết 2026 dự đoán vẫn là cuộc chơi của những món đồ quen mặt, dễ mặc, dễ phối nhưng nhìn lúc nào cũng gọn gàng và có gu.

Dưới đây là 5 món thời trang rất đáng để đầu tư cho dịp Tết năm nay.

Áo blazer

Blazer không còn là món đồ chỉ dành cho dân công sở nghiêm túc. Vài năm trở lại đây, blazer đã trở thành "bảo bối" trong tủ đồ ngày Tết vì vừa lịch sự vừa không quá cứng nhắc. Chỉ cần khoác một chiếc blazer dáng suông nhẹ bên ngoài là set đồ trông chỉn chu hẳn, dù bên trong bạn chỉ mặc áo thun hay áo len mỏng.

Tết 2026, blazer dáng rộng vừa phải, vai không quá cứng, chất liệu mềm sẽ dễ mặc và hợp nhiều hoàn cảnh hơn. Các gam màu trung tính như be, xám nhạt, nâu sữa hay xanh than đều rất dễ phối và không sợ lỗi mốt. Nếu thích nổi bật nhẹ nhàng, bạn có thể chọn blazer màu pastel hoặc kẻ mảnh, vừa đủ tạo điểm nhấn mà vẫn giữ được sự tinh tế.

Áo len mỏng

Thời tiết những ngày đầu năm thường se lạnh, đặc biệt là buổi sáng sớm hoặc tối muộn. Áo len mỏng vì thế luôn là lựa chọn "đúng người đúng thời điểm". Không quá dày để gây bí, cũng không quá mỏng đến mức mất dáng, áo len mỏng rất dễ mặc riêng hoặc phối layer.

Bạn có thể chọn áo len cổ tròn, cổ tim hoặc cổ lọ thấp tùy sở thích. Những màu như kem, trắng ngà, xám nhạt, hồng phấn hay xanh pastel đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, hợp không khí đầu năm. Áo len mỏng phối cùng chân váy hoặc quần ống loe đều ổn, chỉ cần sơ vin gọn gàng là đã có một set đồ vừa ấm áp vừa có điểm nhấn.

Chân váy ngắn

Chân váy ngắn luôn mang lại cảm giác trẻ trung và năng động, rất hợp với những buổi đi chơi, cà phê, dạo phố ngày Tết. Với những ai không ngại khoe chân, đây là món đồ giúp outfit trông tươi tắn và "có sức sống" hơn hẳn.

Chân váy ngắn dáng chữ A, váy xếp ly hoặc váy tweed đều là những lựa chọn an toàn. Nếu sợ lạnh, bạn hoàn toàn có thể phối cùng quần tất mỏng hoặc boots cổ thấp. Khi kết hợp với áo len mỏng hay blazer, tổng thể sẽ vừa gọn gàng vừa đủ lịch sự để đi chúc Tết.

Chân váy suông

Nếu bạn thích phong cách nhẹ nhàng, trưởng thành hơn một chút thì chân váy suông là món không nên bỏ qua. Dáng váy này rất dễ mặc, không kén dáng và đặc biệt phù hợp với những buổi gặp gỡ gia đình hoặc họ hàng.

Chân váy suông dài qua gối hoặc chạm mắt cá chân giúp tổng thể trông thanh lịch nhưng không hề già. Chất liệu lụa, satin, kaki mềm hoặc len mỏng đều phù hợp cho dịp Tết. Chỉ cần phối cùng áo len mỏng hoặc áo sơ mi đơn giản, thêm đôi giày bệt hay giày cao gót thấp là đã đủ cho một set đồ tinh tế, không cần cầu kỳ.

Quần ống loe

Quần ống loe đang quay trở lại mạnh mẽ và tiếp tục được ưa chuộng trong Tết 2026. Ưu điểm lớn nhất của kiểu quần này là giúp tôn dáng, kéo dài chân và tạo cảm giác outfit rất "có gu" mà không cần phối quá nhiều lớp.

Bạn có thể chọn quần ống loe vải mềm, cạp cao để dễ kết hợp với áo len mỏng hoặc áo ôm nhẹ. Những gam màu như đen, nâu, be hay xanh đậm đều rất dễ mặc và phù hợp nhiều hoàn cảnh. Khi đi chúc Tết hay du xuân, chỉ cần phối thêm blazer hoặc cardigan là đã có một set đồ vừa thoải mái vừa đủ chỉn chu cho những ngày đầu năm.

